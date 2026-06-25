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ΔΝΤ: Οι τιμές θα πέσουν ενέργειας, αλλά η πλήρης ομαλοποίηση θα αργήσει
Ειδήσεις
21:29 - 25 Ιουν 2026

ΔΝΤ: Οι τιμές θα πέσουν ενέργειας, αλλά η πλήρης ομαλοποίηση θα αργήσει

Reporter.gr Newsroom
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Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανέφερε την Πέμπτη ότι παρατηρεί υποχώρηση στις τιμές της ενέργειας και των βασικών εμπορευμάτων μετά τη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, ωστόσο εκτιμά ότι θα απαιτηθεί χρόνος μέχρι να επανέλθουν σε πλήρως ομαλές συνθήκες οι τιμές και οι εμπορικές ροές στην περιοχή του Κόλπου.  

Η εκπρόσωπος του ΔΝΤ, Τζούλι Κόζακ, δήλωσε σε ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους ότι στην επόμενη έκθεση Παγκόσμιων Οικονομικών Προοπτικών στις 8 Ιουλίου, το Ταμείο θα εξετάσει αν θα διατηρήσει τα τρία σενάρια ανάπτυξης που είχε παρουσιάσει τον Απρίλιο, τα οποία βασίζονται στην εξέλιξη του πολέμου στο Ιράν.

Κατά την περίοδο που το Στενό του Ορμούζ παρέμεινε κλειστό τον Μάιο, οι τιμές του πετρελαίου διατηρήθηκαν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, γεγονός που είχε οδηγήσει την Κόζακ να επισημάνει ότι η παγκόσμια οικονομία μεταβαίνει από το βασικό «σενάριο αναφοράς» – που προέβλεπε ταχεία αποκλιμάκωση της έντασης – σε ένα «δυσμενές σενάριο», με παγκόσμια ανάπτυξη της τάξης του 2,5% για το 2026.

Στο συγκεκριμένο δυσμενές σενάριο προβλεπόταν μέση τιμή πετρελαίου για το 2026 στα 100 δολάρια ανά βαρέλι, μαζί με αυστηρότερες χρηματοπιστωτικές συνθήκες και αυξημένες πληθωριστικές προσδοκίες.

Η Τζούλι Κόζακ ανέφερε την Πέμπτη ότι οι πληθωριστικές προσδοκίες έχουν πλέον σταθεροποιηθεί, καθώς ορισμένες κεντρικές τράπεζες έχουν προχωρήσει σε αυξήσεις επιτοκίων, ενώ οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες παραμένουν συνολικά ευνοϊκές, με τις ανεπτυγμένες και τις αναδυόμενες οικονομίες να εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent, με παράδοση τον Αύγουστο, κινούνταν την Πέμπτη γύρω στα 73 δολάρια το βαρέλι, στο χαμηλότερο επίπεδο από πριν την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

Η ίδια σημείωσε επίσης ότι οι τιμές της ουρίας, άλλων λιπασμάτων και βασικών μετάλλων έχουν υποχωρήσει μετά την επανεκκίνηση των αποστολών από χώρες του Κόλπου, τονίζοντας ωστόσο ότι θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η ομαλότητα στις τιμές και στις εμπορικές ροές, λόγω της καθυστέρησης στη μεταφορά των φορτίων στους τελικούς προορισμούς.

«Θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να… επιστρέψουμε σε μια κατάσταση ομαλότητας, και φυσικά όλα αυτά προϋποθέτουν ότι θα διατηρηθεί η εκεχειρία», ανέφερε η Κόζακ.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το ΔΝΤ ανησυχεί ιδιαίτερα για τις επιπτώσεις της σύγκρουσης στις αναπτυσσόμενες χώρες που είναι καθαροί εισαγωγείς ενέργειας και διαθέτουν περιορισμένα δημοσιονομικά αποθέματα, κυρίως στην Αφρική.

Ερωτηθείσα για την Ινδία, η Κόζακ σημείωσε ότι η εγχώρια ζήτηση παραμένει ισχυρή, με την πρόβλεψη για αύξηση του ΑΕΠ στο 6,5% για το οικονομικό έτος 2026–2027.

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