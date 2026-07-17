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Καταναλωτική εμπιστοσύνη ΗΠΑ: Στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο – Το πετρέλαιο εκ νέου απειλή
Ειδήσεις
18:03 - 17 Ιουλ 2026

Καταναλωτική εμπιστοσύνη ΗΠΑ: Στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο – Το πετρέλαιο εκ νέου απειλή

Reporter.gr Newsroom
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Σημαντική βελτίωση παρουσίασε η καταναλωτική εμπιστοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Ιούλιο, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε μηνών, καθώς η αποκλιμάκωση των τιμών της βενζίνης ενίσχυσε την ψυχολογία των νοικοκυριών.

Ωστόσο, η θετική αυτή εξέλιξη ενδέχεται να έχει προσωρινό χαρακτήρα, καθώς η νέα ένταση στη Μέση Ανατολή έχει ήδη προκαλέσει αναζωπύρωση των ανησυχιών για τις τιμές της ενέργειας, με πιθανές επιπτώσεις στο κόστος καυσίμων και στη διάθεση των καταναλωτών.

Σύμφωνα με τον δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, ο δείκτης αυξήθηκε στις 54,4 μονάδες τον Ιούλιο, από 49,5 μονάδες τον Ιούνιο, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο.

Η επίδοση αυτή ξεπέρασε σημαντικά τις εκτιμήσεις των αναλυτών, καθώς οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters ανέμεναν ο δείκτης να διαμορφωθεί στις 51 μονάδες.

Η πτώση της βενζίνης ενίσχυσε το κλίμα

Η βελτίωση της καταναλωτικής ψυχολογίας αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στη μείωση των τιμών της βενζίνης, η οποία πρόσφερε προσωρινή ανακούφιση στα αμερικανικά νοικοκυριά.

Η έρευνα του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν πραγματοποιήθηκε μεταξύ 23 Ιουνίου και 13 Ιουλίου, με περισσότερο από το 70% των συνεντεύξεων να έχει ολοκληρωθεί πριν από την κατάρρευση της εκεχειρίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν την προηγούμενη εβδομάδα.

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε νέα άνοδο των τιμών του πετρελαίου, οι οποίες έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου μήνα, προκαλώντας εκ νέου πιέσεις στις τιμές της βενζίνης.

Οι καταναλωτές παραμένουν επιφυλακτικοί

Παρά τη βελτίωση του δείκτη, η εικόνα για την αμερικανική οικονομία παραμένει εύθραυστη, καθώς οι καταναλωτές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν υψηλό κόστος ζωής.

Η διευθύντρια της έρευνας του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, Τζόαν Σου, σημείωσε ότι η άνοδος της εμπιστοσύνης ήταν ευρεία και καταγράφηκε σε όλες τις κοινωνικές και οικονομικές ομάδες, ανεξάρτητα από ηλικία, εισόδημα, επίπεδο περιουσίας ή πολιτική τοποθέτηση.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η βελτίωση του δείκτη δεν σημαίνει ότι οι Αμερικανοί καταναλωτές εμφανίζονται αισιόδοξοι για την οικονομία.

«Καθώς οι τιμές εξακολουθούν να παραμένουν σε ενοχλητικά υψηλά επίπεδα, οι καταναλωτές κάθε άλλο παρά αισιόδοξοι είναι για την οικονομία», υπογράμμισε.

Η εμπιστοσύνη παραμένει χαμηλότερα από πέρυσι

Παρά την άνοδο του Ιουλίου, η καταναλωτική εμπιστοσύνη εξακολουθεί να βρίσκεται σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με πέρυσι.

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, ο δείκτης παραμένει περίπου 12% χαμηλότερα σε σχέση με πριν από έναν χρόνο, γεγονός που δείχνει ότι οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό και το κόστος διαβίωσης συνεχίζουν να επηρεάζουν τις προσδοκίες των νοικοκυριών.

Η Τζόαν Σου προειδοποίησε ότι η ανοδική τάση του δείκτη μπορεί να δυσκολευτεί να διατηρηθεί, εφόσον η πρόσφατη αποκλιμάκωση των τιμών της βενζίνης αντιστραφεί λόγω των νέων ενεργειακών πιέσεων.

Η ενέργεια παραμένει κρίσιμος παράγοντας για την οικονομία

Η εξέλιξη των τιμών του πετρελαίου και της βενζίνης εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την καταναλωτική συμπεριφορά στις ΗΠΑ.

Η νέα γεωπολιτική αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή δημιουργεί κινδύνους για την πορεία του πληθωρισμού, καθώς μία παρατεταμένη άνοδος των ενεργειακών τιμών θα μπορούσε να περιορίσει το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και να επιβαρύνει την οικονομική δραστηριότητα.

Έτσι, παρά τη θετική ένδειξη του Ιουλίου, οι επενδυτές και οι αναλυτές παραμένουν επιφυλακτικοί για το κατά πόσο η βελτίωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης μπορεί να έχει διάρκεια.

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