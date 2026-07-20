CNBC: Πώς τα ακραία θερμικά φαινόμενα «αναστατώνουν» τις αγορές εμπορευμάτων - Οι επιπτώσεις στη γεωργία

Οι αγορές υποτιμούν τις επιπτώσεις της κλιματικής αστάθειας σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, προειδοποιούν οι στρατηγικοί αναλυτές εμπορευμάτων, την ώρα που η Ευρώπη πλήττεται από ακραίες θερμοκρασίες και οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν τον κίνδυνο εμφάνισης ενός ισχυρού φαινομένου El Niño μέσα στη χρονιά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το CNBC, ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO) αναμένει την εκδήλωση ενός «ισχυρού επεισοδίου El Niño» στον τροπικό Ειρηνικό Ωκεανό κατά την περίοδο από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους. Το El Niño αποτελεί ένα φυσικό κλιματικό φαινόμενο που αυξάνει τη θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας σε ορισμένες περιοχές και συνδέεται συχνά με ακραία καιρικά φαινόμενα.

Οι αναλυτές επενδύσεων εκτιμούν ότι οι υψηλότερες θερμοκρασίες, οι ξηρασίες, οι έντονες βροχοπτώσεις και τα υπόλοιπα ακραία καιρικά φαινόμενα που προκαλεί το El Niño πρόκειται να ανατρέψουν τις επενδυτικές τοποθετήσεις στις αγορές εμπορευμάτων.

Η Ευρώπη «βράζει»

Οι προειδοποιήσεις αυτές έρχονται τη στιγμή που η Ευρώπη αντιμετωπίζει έναν παρατεταμένο «κύμα» καύσωνα.

Σε ορισμένες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου οι θερμοκρασίες παρέμειναν αδιάλειπτα πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου για σχεδόν δύο εβδομάδες μέσα στο μήνα, ενώ η Γαλλία έχει ήδη βιώσει τρεις περιόδους καύσωνα μέσα στη χρονιά, με αποτέλεσμα οι ακραίες καιρικές συνθήκες να οδηγήσουν ακόμη και στην ακύρωση ορισμένων εκδηλώσεων για την Ημέρα της Βαστίλης την προηγούμενη εβδομάδα.

Την ίδια στιγμή, η Νότια Κορέα εξέδωσε στις αρχές του μήνα τις πρώτες προειδοποιήσεις «σοβαρού καύσωνα» για τις πόλεις Γκιόνγκσαν και Ποχάνγκ, μετά την υιοθέτηση νέου συστήματος προειδοποιήσεων τον Ιούνιο.

Dan Leonard: Εισερχόμαστε σε ένα Super El Niño

Ο Dan Leonard, διευθυντής προγνώσεων για τις Ηνωμένες Πολιτείες στην εταιρεία Metdesk, δήλωσε ότι το επερχόμενο λεγόμενο «Super El Niño» θα μπορούσε «ενδεχομένως να ξεπεράσει» σε ένταση τα μεγάλα επεισόδια των ετών 1982, 1997 και 2015.

Ο Leonard δήλωσε ότι οι επιπτώσεις στις αγορές εμπορευμάτων είναι πιθανό να είναι άνισες.

Μιλώντας στο CNBC, εξήγησε ότι ορισμένες αγορές θα μπορούσαν να δεχθούν ισχυρό πλήγμα, οδηγώντας τις τιμές σημαντικά υψηλότερα, ενώ άλλες -όπως η αγορά φυσικού αερίου- ενδέχεται να κινηθούν πτωτικά, εφόσον ο χειμώνας στο βόρειο ημισφαίριο αποδειχθεί θερμότερος από το φυσιολογικό.

Ο κίνδυνος της ζέστης: από κυκλικό σε διαρθρωτικό φαινόμενο

Όπως επισημαίνει το CNBC, η γεωργία αναμένεται να υποστεί τις μεγαλύτερες αναταράξεις, καθώς οι υψηλότερες και περισσότερο ασταθείς θερμοκρασίες απειλούν να μειώσουν τις αποδόσεις των καλλιεργειών και να ωθήσουν τις τιμές των τροφίμων υψηλότερα.

Η Societe Generale ανέφερε ότι οι τιμές των αγροτικών εμπορευμάτων αυξήθηκαν κατά 7% μέσα στο μήνα, ενώ τα λεγόμενα soft commodities -όπως το κακάο, ο καφές και το σιτάρι- κατέγραψαν άνοδο 8% μόνο την τελευταία εβδομάδα.

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA), οι τιμές των τροφίμων ήταν τον Μάιο αυξημένες κατά 3,1% σε ετήσια βάση. Ένα ισχυρότερο επεισόδιο El Niño θα μπορούσε να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τις ανοδικές πιέσεις, με αποτέλεσμα ο πληθωρισμός των τροφίμων να φθάσει ακόμη και σε διψήφια ποσοστά έως το 2027, σύμφωνα με έκθεση της Man Group.

Ο Albert Chu, διαχειριστής χαρτοφυλακίου φυσικών πόρων στη Man Group, δήλωσε ότι οι αποδόσεις των καλλιεργειών στις πληγείσες περιοχές θα μπορούσαν να μειωθούν κατά 5% έως 12%, ενώ βασικά αγροτικά προϊόντα όπως το ρύζι ενδέχεται να παρουσιάσουν μείωση παραγωγής 2% έως 8% λόγω των υψηλότερων θερμοκρασιών, γεγονός που θα οδηγήσει σε άνοδο των τιμών.

Κακάο, καφές και καλαμπόκι οι πιο ευάλωτες καλλιέργειες

Σε πρόσφατη έκθεση της Man Group, ο Chu ανέφερε ότι η αντιμετώπιση του σημερινού επεισοδίου El Niño ως ενός μεμονωμένου γεγονότος και η χρόνια υποτίμηση της κλιματικής μεταβλητότητας στις αγορές εμπορευμάτων αποτελούν «πραγματικό κίνδυνο» για τους επενδυτές.

«Τι θα συμβεί αν το σημερινό El Niño αποτελεί απλώς ένα ακόμη επεισόδιο μέσα σε μια ακολουθία αντίστοιχων φαινομένων που θα ακολουθήσουν;» διερωτήθηκε ο Chu.

Παράλληλα, αναλυτές της Bank of America υπογράμμισαν ότι η Ευρώπη θερμαίνεται ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη ήπειρο, με αποτέλεσμα η θερμική καταπόνηση να εξελίσσεται ολοένα και περισσότερο σε διαρθρωτικό και όχι απλώς κυκλικό φαινόμενο.

Σε σχετική έκθεση, οι αναλυτές της τράπεζας κατέταξαν τον καφέ, το κακάο, το καλαμπόκι και το σιτάρι μεταξύ των καλλιεργειών που είναι περισσότερο ευάλωτες στην άνοδο της θερμοκρασίας.

«Οι συγκεκριμένες καλλιέργειες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στα κρίσιμα στάδια της ανάπτυξής τους -την άνθηση, την επικονίαση, καθώς και το γέμισμα των κόκκων και των λοβών- όπου ακόμη και σύντομες περίοδοι ακραίας ζέστης μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές απώλειες στην παραγωγή», σημείωσαν οι αναλυτές της Bank of America με επικεφαλής τη στρατηγικό αναλύτρια εμπορευμάτων Daryna Kovalska.

Οι ίδιοι εκτιμούν ότι το καλαμπόκι εξακολουθεί να είναι σημαντικά υποτιμημένο από την αγορά, ενώ η παραγωγή ζάχαρης στη Βραζιλία και την Ταϊλάνδη είναι πιθανό να μειωθεί κατά 10% κατά την περίοδο 2026-2027, εξαιτίας των επιπτώσεων του El Niño.

Η Kovalska ανέφερε ότι η τράπεζα διατηρεί αισιόδοξη στάση (bullish) απέναντι στο καλαμπόκι, εξαιτίας μιας σειράς καιρικών κινδύνων: της επιδείνωσης της θερμικής καταπόνησης στην Ευρώπη, του κινδύνου να επηρεαστεί η Βραζιλία από το El Niño, καθώς και των θερμότερων και ξηρότερων συνθηκών που επικρατούν κατά την κρίσιμη περίοδο της επικονίασης του καλαμποκιού στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Συγκεκριμένα, η Bank of America εκτιμά ότι η τιμή της νέας σοδειάς καλαμποκιού θα αυξηθεί σχεδόν κατά 1 δολάριο ανά μπούσελ, από περίπου 4,70 δολάρια σήμερα, φθάνοντας στα 5,50 έως 6,00 δολάρια ανά μπούσελ.

Οι επιπτώσεις του καύσωνα στα πολύτιμα μέταλλα

Παράλληλα, τα ακραία καιρικά φαινόμενα επηρεάζουν επίσης τα μέταλλα, αν και με διαφορετικό τρόπο, ανέφερε ο Chu.

«Η παραγωγή χαλκού απαιτεί πολύ μεγάλες ποσότητες νερού και, όταν επικρατούν συνθήκες καύσωνα ή ξηρασίας, η διαθεσιμότητα νερού μπορεί να περιοριστεί σημαντικά», έγραψε ο Chu σε πρόσφατη ανάλυση της Man Group.

«Η παραγωγή αλουμινίου, από την άλλη πλευρά, είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρα. Η ηλεκτρική ενέργεια αντιπροσωπεύει περίπου 30% έως 40% του συνολικού κόστους παραγωγής και τα χυτήρια εξαρτώνται από φθηνή ηλεκτρική ενέργεια, η οποία συχνά προέρχεται από υδροηλεκτρικές πηγές. Η ανάγκη για ψύξη, η παραγωγή τροφίμων και η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται να ανταγωνίζονται ολοένα και περισσότερο για τους ίδιους, περιορισμένους πόρους ηλεκτρικής ενέργειας και νερού».