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Τα «γεράκια» του Κρεμλίνου ζητούν από τον Πούτιν ολοκληρωτικό πόλεμο μετά τις επιθέσεις της Ουκρανίας
Ειδήσεις
22:20 - 26 Ιουν 2026

Τα «γεράκια» του Κρεμλίνου ζητούν από τον Πούτιν ολοκληρωτικό πόλεμο μετά τις επιθέσεις της Ουκρανίας

Ευαγγελία Γουρνή
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Η ένταση στο εσωτερικό της Ρωσίας αυξάνεται, καθώς εθνικιστικοί και σκληροπυρηνικοί κύκλοι καλούν τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να εγκαταλείψει τις διπλωματικές προσπάθειες με τις Ηνωμένες Πολιτείες και να προχωρήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία, αναφέρει το Reuters.

Οι φωνές αυτές ενισχύθηκαν μετά τις πρόσφατες ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), που έπληξαν στόχους στη Μόσχα, την Αγία Πετρούπολη και την Κριμαία, αλλά και έπειτα από δύο επιθέσεις σε επιβατικά λεωφορεία, τις οποίες οι ρωσικές αρχές χαρακτήρισαν φονικές.

Παράλληλα, οι επικριτές της μέχρι σήμερα στρατηγικής του Κρεμλίνου εκφράζουν την απογοήτευσή τους για όσα θεωρούν αποτυχία των Ηνωμένων Πολιτειών να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους για μια ειρηνευτική συμφωνία με όρους ευνοϊκούς για τη Μόσχα.

Οι εκκλήσεις για πιο επιθετική στάση δεν αποτελούν νέο φαινόμενο. Εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, εθνικιστές σχολιαστές και υποστηρικτές της σκληρής γραμμής ζητούν γενική επιστράτευση, βομβαρδισμό της κυβερνητικής συνοικίας του Κιέβου, στοχοποίηση του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ακόμη και επιθέσεις σε εργοστάσια παραγωγής ουκρανικών drones που βρίσκονται σε ευρωπαϊκές χώρες. Ορισμένοι έχουν φτάσει στο σημείο να εισηγούνται ακόμη και τη χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων.

Οι πρόσφατες ουκρανικές επιθέσεις στο εσωτερικό της Ρωσίας φαίνεται, ωστόσο, να ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο αυτή τη ρητορική.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η αυξανόμενη πίεση αντικατοπτρίζει την ανησυχία που επικρατεί για την ικανότητα της Ουκρανίας να πλήττει στόχους βαθιά στη ρωσική επικράτεια, αλλά και για το κατά πόσο η Ρωσία μπορεί να προστατεύσει μια τόσο εκτεταμένη γεωγραφικά χώρα, συνεχίζοντας ταυτόχρονα τον πόλεμο που ξεκίνησε το 2022.

Ο εθνικιστής επιχειρηματίας Κονσταντίν Μαλοφέγιεφ, σχολιάζοντας ουκρανική επίθεση που προκάλεσε πυρκαγιά σε διυλιστήριο της Μόσχας την προηγούμενη εβδομάδα, διερωτήθηκε τι άλλο πρέπει να συμβεί ώστε η Ρωσία να πολεμήσει «πραγματικά», υποστηρίζοντας ότι η Ουκρανία χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέσα.

Ο ίδιος έθεσε ευθέως το ερώτημα γιατί η Ρωσία δεν χρησιμοποιεί τα πυρηνικά όπλα που, όπως ανέφερε, ανέπτυξαν και διατήρησαν οι προηγούμενες γενιές ακριβώς για τέτοιες περιστάσεις.

Πιέσεις για εγκατάλειψη των ειρηνευτικών συνομιλιών

Ορισμένοι εθνικιστές σχολιαστές ζητούν από τη Μόσχα να υιοθετήσει, όπως υποστηρίζουν, τη στρατιωτική και διπλωματική τακτική που ακολούθησε το Ιράν απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το ιστολόγιο «Obsessed by War», το οποίο διαθέτει περισσότερους από 650.000 ακολούθους, κάλεσε τη ρωσική ηγεσία να καταστήσει μεγάλες ουκρανικές πόλεις μη κατοικήσιμες μέσω συστηματικών βομβαρδισμών. Άλλοι υποστηρίζουν ότι η Ρωσία πρέπει να εγκαταλείψει οριστικά τις διαπραγματεύσεις υπό αμερικανική διαμεσολάβηση και να επιδιώξει την πλήρη καταστροφή του ουκρανικού κράτους.

Ο εθνικιστής μπλόγκερ Γιούρι Μπαράντσικ υποστήριξε ότι οι επιθέσεις με drones κατά της Μόσχας δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν χωρίς την έγκριση της Ουάσιγκτον. Κατά την άποψή του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άλλαξε στάση αφού, όπως ισχυρίστηκε, αναγκάστηκε να συνάψει μια δυσμενή συμφωνία με το Ιράν και πλέον επιδιώκει να αντισταθμίσει την εξέλιξη αυτή μέσω της στάσης του απέναντι στη Ρωσία.

Το Κρεμλίνο δεν υιοθετεί τη σκληρή γραμμή

Πηγές που βρίσκονται κοντά στο Κρεμλίνο αναφέρουν ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν ανέχεται τέτοιου είδους δημόσιες παρεμβάσεις, καθώς ελέγχει ένα αυστηρά οργανωμένο πολιτικό σύστημα, στο οποίο οι εθνικιστές σχολιαστές λειτουργούν εντός συγκεκριμένων ορίων.

Παράλληλα, αναλυτές επισημαίνουν ότι οι δημόσιες αυτές τοποθετήσεις αυξάνουν την πίεση προς τη ρωσική ηγεσία, καλλιεργώντας υψηλότερες προσδοκίες στην κοινή γνώμη για ακόμη πιο εκτεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις, τη στιγμή που η Μόσχα εξακολουθεί να επιθυμεί να διατηρήσει ανοικτό το ενδεχόμενο μιας διπλωματικής λύσης.

Μέχρι στιγμής, το Κρεμλίνο έχει απορρίψει τις εκκλήσεις για οριστική διακοπή των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρότι, σύμφωνα με τρεις ανώτερους Ρώσους αξιωματούχους, οι επαφές με την Ουάσιγκτον δεν έχουν αποφέρει αποτελέσματα και οι ΗΠΑ δεν υλοποίησαν τις ειρηνευτικές προτάσεις που είχαν παρουσιαστεί κατά τη συνάντηση Πούτιν – Τραμπ στην Αλάσκα το προηγούμενο έτος.

Ο Ρώσος πρόεδρος έχει επίσης αποφύγει να υιοθετήσει τις πιο ακραίες εισηγήσεις των εθνικιστών. Ωστόσο, το υπουργείο Άμυνας είχε δημοσιοποιήσει τον Απρίλιο τις διευθύνσεις εργοστασίων σε ευρωπαϊκές χώρες, τα οποία, σύμφωνα με τη Μόσχα, κατασκευάζουν drones για την Ουκρανία, σε μια κίνηση που ερμηνεύτηκε ως έμμεση προειδοποίηση ότι θα μπορούσαν να αποτελέσουν μελλοντικούς στόχους.

Παράλληλα, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών προανήγγειλε τον προηγούμενο μήνα την έναρξη «συστηματικών πληγμάτων» κατά στρατιωτικών στόχων στο Κίεβο. Ακολούθησαν εντονότεροι βομβαρδισμοί, ένας από τους οποίους προκάλεσε ζημιές σε μοναστήρι ηλικίας περίπου 1.000 ετών στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Παρά τις πιέσεις που δέχεται από τους σκληροπυρηνικούς, ο Βλαντίμιρ Πούτιν εμφανίζεται να διατηρεί την εμπιστοσύνη του στη σημερινή στρατηγική. Μιλώντας την Τρίτη σε αποφοίτους στρατιωτικών ακαδημιών, δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις βρίσκονται κοντά στην κατάληψη της πόλης Κοστιαντινίβκα στην ανατολική Ουκρανία, στο πλαίσιο της προσπάθειας πλήρους ελέγχου της περιοχής του Ντονμπάς.

Ο Ρώσος πρόεδρος εκτίμησε ακόμη ότι στην Ευρώπη ενισχύονται πολιτικές δυνάμεις που επιθυμούν την αποκατάσταση των σχέσεων με τη Μόσχα και αντιτίθενται στη στρατηγική της ήττας της Ρωσίας.

«Όσοι επιθυμούν την αποκατάσταση των φυσιολογικών σχέσεων μαζί μας και τον τερματισμό της ατέρμονης προσπάθειας για στρατηγική ήττα της Ρωσίας ενισχύονται. Στο τέλος όλα θα πάνε καλά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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