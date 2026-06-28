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Τραγωδία στη Γαλλία: 11 νεκροί από συντριβή αεροσκάφους εκπαίδευσης αλεξιπτωτιστών
Ειδήσεις
15:49 - 28 Ιουν 2026

Τραγωδία στη Γαλλία: 11 νεκροί από συντριβή αεροσκάφους εκπαίδευσης αλεξιπτωτιστών

Reporter.gr Newsroom
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Έντεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν πολιτικό αεροσκάφος συνετρίβη στην πόλη Τομπλέν (Tomblaine), στη βορειοανατολική Γαλλία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Μεταξύ των θυμάτων είναι ο πιλότος και δέκα επιβαίνοντες, εκ των οποίων πέντε ήταν μαθητές και πέντε εκπαιδευτές, όπως ανακοίνωσαν οι αρμόδιοι αξιωματούχοι.

Το αεροσκάφος ανήκε σε σχολή εκπαίδευσης αλεξιπτωτιστών και είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Νανσί-Εσέ (Nancy-Essey) λίγο πριν από τη συντριβή του, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η αστυνομία έχει απευθύνει έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο, που βρίσκεται στο διαμέρισμα Μερτ-ε-Μοζέλ (Meurthe-et-Moselle), ώστε να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις των σωστικών συνεργείων και των αρχών.

Το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι ο υπουργός Εσωτερικών μεταβαίνει στο σημείο της τραγωδίας για να ενημερωθεί από κοντά για την εξέλιξη της επιχείρησης και τις συνθήκες του δυστυχήματος.

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