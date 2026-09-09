Συρία: Τουλάχιστον 14 νεκροί από έκρηξη σε αποθήκη όπλων

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 11 τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα (9/9) σε προσωρινό χώρο αποθήκευσης όπλων και άλλου οπλισμού, ο οποίος είχε απομείνει από τον εμφύλιο πόλεμο στη Συρία.

Πιο συγκεκριμένα, η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στην πόλη Σαρμάντα, στην επαρχία Ιντλίμπ, σύμφωνα με τη συριακή κρατική τηλεόραση.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας, στον συγκεκριμένο χώρο φυλάσσονταν προσωρινά όπλα και οπλικά συστήματα, τα οποία επρόκειτο να μεταφερθούν σε άλλη τοποθεσία. Μεταξύ των τραυματιών περιλαμβάνονται και εργαζόμενοι που βρίσκονταν στο χώρο.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας και πυροσβεστικά συνεργεία, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά που ακολούθησε την έκρηξη. Ωστόσο, η επιχείρηση αντιμετώπισε σημαντικές δυσκολίες, καθώς σημειώθηκαν διαδοχικές εκρήξεις, ενώ πυκνός καπνός συνέχισε να υψώνεται από την περιοχή για αρκετές ώρες.

Μέχρι στιγμής, οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν προσδιορίσει τα αίτια που προκάλεσαν την αρχική έκρηξη.

Το περιστατικό έρχεται λίγες ημέρες μετά από ένα ακόμη σοβαρό συμβάν στην επαρχία Ιντλίμπ. Συγκεκριμένα, την 1 Σεπτεμβρίου, όχημα που μετέφερε πυρομαχικά εξερράγη στην Μπίνις, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πέντε άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι, σύμφωνα με τα συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης.