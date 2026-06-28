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Ομόφωνη απόφαση του Ισραήλ για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων
Ειδήσεις
19:19 - 28 Ιουν 2026

Ομόφωνη απόφαση του Ισραήλ για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων

Reporter.gr Newsroom
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Η κυβέρνηση του Ισραήλ αποφάσισε ομόφωνα την Κυριακή να αναγνωρίσει επισήμως τη Γενοκτονία των Αρμενίων, εν μέσω της επιδείνωσης των σχέσεων με την Τουρκία.

«Παρά την εκτενή και αδιαμφισβήτητη ιστορική τεκμηρίωση, η Γενοκτονία των Αρμενίων εξακολουθεί μέχρι σήμερα να αποτελεί αντικείμενο μιας θεσμοθετημένης εκστρατείας άρνησης και υποβάθμισης, που περιλαμβάνει τη χειραγωγική αναθεώρηση της ιστορίας, κυρίως από την τουρκική κυβέρνηση», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σαάρ, κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, όπως μεταδίδει το Politico.

«Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία διέπραξε εγκλήματα που συνιστούν γενοκτονία, εφαρμόζοντας μια συστηματική πολιτική με στόχο την εξόντωση του αρμενικού λαού», πρόσθεσε.

Η Γενοκτονία των Αρμενίων είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο περίπου 1,5 εκατομμυρίου Αρμενίων την περίοδο 1915–1923. Η Τουρκία απορρίπτει σταθερά τον χαρακτηρισμό «γενοκτονία», ωστόσο περισσότερες από 30 χώρες παγκοσμίως –μεταξύ αυτών η Γαλλία, η Γερμανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Λίβανος και η Συρία– έχουν αναγνωρίσει επίσημα τις μαζικές σφαγές ως γενοκτονία.

Η απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις μεταξύ των δύο σημαντικότερων περιφερειακών δυνάμεων, που στο παρελθόν ήταν ιδιαίτερα στενές, έχουν επιδεινωθεί αισθητά τα τελευταία χρόνια. Καθοριστικό σημείο καμπής αποτέλεσε ο πόλεμος στη Γάζα, ο οποίος, σύμφωνα με το κείμενο, έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 73.000 Παλαιστινίους και ξέσπασε έπειτα από την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς εναντίον Ισραηλινών αμάχων στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η Τουρκία, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατηγορεί εδώ και καιρό το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα, κάτι που το Ισραήλ απορρίπτει κατηγορηματικά. Πριν από την ψηφοφορία επί της σχετικής απόφασης, ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας, Τζεβντέτ Γιλμάζ, χαρακτήρισε την ισραηλινή πρωτοβουλία «μια προσπάθεια να συγκαλύψουν τα δικά τους εγκλήματα».

Από την πλευρά του, ο Γκίντεον Σαάρ υποστήριξε ότι η αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων «δεν αποτελεί πράξη αντιποίνων» απέναντι «στην ανοιχτή εχθρότητα, την απαράδεκτη ρητορική και τις εχθρικές ενέργειες της Τουρκίας, υπό την ηγεσία του Ερντογάν, κατά του Ισραήλ». «Το γεγονός ότι η Τουρκία προωθεί ψευδείς αφηγήσεις εναντίον του Ισραήλ δεν της παρέχει ασυλία απέναντι στις ιστορικές αλήθειες», πρόσθεσε.

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