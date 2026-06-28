Βενεζουέλα: Μάχη με τον χρόνο για τους εγκλωβισμένους – Διεθνείς αποστολές εντείνουν τις έρευνες

Τριάντα τρεις άνθρωποι έχουν ανασυρθεί ζωντανοί από τα ερείπια μέχρι στιγμής αυτό το Σαββατοκύριακο, ανάμεσά τους και αρκετά παιδιά, μετά τους καταστροφικούς δίδυμους σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα, ανακοίνωσε η μεταβατική πρόεδρος της χώρας. Την ίδια ώρα, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, ενώ το χρονικό περιθώριο για τον εντοπισμό επιζώντων στενεύει δραματικά.

Όπως αναφέρει το Reuters, ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς της περασμένης Τετάρτης ξεπέρασε τους 1.400 έως το Σάββατο, καθώς διεθνείς ομάδες διάσωσης συνέχισαν να καταφθάνουν στην παράκτια πολιτεία Λα Γκουάιρα, την περιοχή που υπέστη το μεγαλύτερο πλήγμα.

Συγγενείς αγνοουμένων και εθελοντές έδιναν μάχη με τον χρόνο, αναζητώντας επιζώντες και ανασύροντας σορούς από τα ερείπια πριν ακόμη φτάσουν οι περισσότεροι από τους 1.600 διασώστες από το εξωτερικό. Πολλοί κατήγγειλαν την έλλειψη βαρέος εξοπλισμού και την περιορισμένη παρουσία των κρατικών αρχών, την ώρα που εκατοντάδες μετασεισμοί συνέχιζαν να προκαλούν νέες καταρρεύσεις και να εντείνουν την αγωνία των κατοίκων.

Η κυβέρνηση, υπό τη μεταβατική πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες, η οποία ανέλαβε την εξουσία μετά την απομάκρυνση του προκατόχου της από τις Ηνωμένες Πολιτείες τον Ιανουάριο, ευχαρίστησε αρχικά τους πολίτες που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια στη Λα Γκουάιρα. Ωστόσο, στη συνέχεια επέβαλε αυστηρούς περιορισμούς στην κυκλοφορία προς την περιοχή, υποστηρίζοντας ότι η αυξημένη κίνηση δυσχέραινε τη διέλευση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης και ότι πλέον η πρόσβαση θα επιτρεπόταν μόνο σε διαπιστευμένα άτομα.

Παρότι οι αρχές κάνουν λόγο για εκατοντάδες αγνοούμενους ή εγκλωβισμένους, σχεδόν 50.000 άνθρωποι εξακολουθούσαν να καταγράφονται ως αγνοούμενοι σε διαδικτυακή πλατφόρμα που προωθεί η πολιτική αντιπολίτευση της χώρας. Ο αριθμός αυτός είναι ελαφρώς μειωμένος σε σχέση με το Σάββατο, όταν οι δηλωμένοι αγνοούμενοι ξεπερνούσαν τους 55.000.

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Τραγωδία για πρώην παίχτη του Ατρομήτου

Σημειώνετια ότι σε βαθύ πένθος έχει βυθιστεί ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής και πρώην παίχτης του Ατρομήτου Λούκας Τρέχο, καθώς μετά από 74 ώρες αγωνιώδους αναζήτησης της συζύγου του, Γιάνα, και των δύο παιδιών τους, Βενεζουέλα, κατέληξε σε τραγωδία. Οι σοροί της συζύγου και των παιδιών του εντοπίστηκαν το βράδυ του Σαββάτου κάτω από τα συντρίμμια, βάζοντας τέλος στις ελπίδες ότι θα είχαν επιζήσει.

Την είδηση επιβεβαίωσε λίγο αργότερα και η ομάδα του, η Marítimo de La Guaira, με μια λιτή ανακοίνωση.

Το κρίσιμο όριο των 72 ωρών

Σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS), οι σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ ενδέχεται να έχουν προκαλέσει περισσότερους από 10.000 θανάτους, γεγονός που θα τους κατατάξει ανάμεσα στις πιο πολύνεκρες φυσικές καταστροφές στη Λατινική Αμερική τον τελευταίο αιώνα.

Οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων μειώνονται όσο περνά ο χρόνος.

«Υπάρχει ένα παράθυρο περίπου τριών ημερών, δηλαδή 72 ωρών, μετά το οποίο οι πιθανότητες να βρεθούν άνθρωποι ζωντανοί μειώνονται σημαντικά», δήλωσε στο Reuters ο επικεφαλής της ελβετικής ομάδας διάσωσης, Σεμπάστιαν Όιγκστερ.

Η ομάδα των 80 διασωστών εντόπισε αρκετούς εγκλωβισμένους χάρη στα οκτώ εκπαιδευμένα σκυλιά έρευνας που χρησιμοποιεί, ωστόσο δεν κατάφερε να τους απεγκλωβίσει εγκαίρως ώστε να σωθούν.

Το βράδυ του Σαββάτου συμπληρώθηκαν 72 ώρες από τη στιγμή που σημειώθηκαν οι σεισμοί. Ο Όιγκστερ διευκρίνισε ότι η απόφαση για τη λήξη των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης θα ληφθεί από κοινού με τις τοπικές αρχές και τις υπόλοιπες διεθνείς αποστολές, ενώ η ελβετική ομάδα θα παραμείνει στη χώρα για να συνδράμει στις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις.

Διασώσεις παιδιών μέσα από τα ερείπια

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε τη διάσωση ενός βρέφους από αμερικανικό συνεργείο διάσωσης, δημοσιεύοντας βίντεο στην πλατφόρμα X, στο οποίο διασώστες απομακρύνουν το μωρό, τυλιγμένο σε κουβέρτα, μέσα από τα συντρίμμια.

Παράλληλα, κολομβιανή ομάδα διάσωσης απεγκλώβισε τον 11χρονο Μόισες, ο οποίος παρέμενε θαμμένος περίπου τρία μέτρα κάτω από τα ερείπια. Ο εντοπισμός του έγινε με ειδικό ανιχνευτικό σαρωτή. Το παιδί μεταφέρθηκε με φορείο έχοντας υποστεί κάταγμα στο χέρι, ενώ τα μάτια του ήταν καλυμμένα για να προστατευθούν από το έντονο φως. Η μητέρα και η αδελφή του έχασαν τη ζωή τους.

Ακόμη ένας 11χρονος διασώθηκε από Μεξικανούς διασώστες στα συντρίμμια πολυκατοικίας στην πόλη Καραμπαγέδα, όπως ανακοίνωσε η Ροντρίγκες μέσω της πλατφόρμας X, δημοσιεύοντας εικόνες από τη στιγμή της διάσωσής του.

«Κάθε ζωή που σώζεται αυτές τις ώρες αποτελεί ελπίδα για τη Βενεζουέλα», έγραψε η μεταβατική πρόεδρος, ενώ η κυβέρνηση έδωσε στη δημοσιότητα και βίντεο με τη διάσωση ενός νεαρού άνδρα.

Σύμφωνα με τις αρχές, περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ αντίστοιχος αριθμός διαμένει προσωρινά σε καταφύγια.

Στην Καραμπαγέδα, Αμερικανοί διασώστες συνέχισαν να εργάζονται δίπλα σε εθελοντές, αρκετοί από τους οποίους αναζητούσαν τους δικούς τους ανθρώπους.

Σε ορισμένα σημεία, τα σωστικά συνεργεία είχαν αρχικά σημειώσει στα ερείπια το όνομα της πολυκατοικίας που είχε καταρρεύσει. Μέχρι το βράδυ του Σαββάτου, ωστόσο, είχαν προσθέσει ειδική σήμανση που υποδήλωνε ότι δεν υπήρχαν πλέον ενδείξεις για επιζώντες.

Ο Πάπας Λέων, κατά την κυριακάτικη προσευχή Angelus στη Ρώμη, εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς τον λαό της Βενεζουέλας και ευχαρίστησε τους διασώστες για το έργο τους.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κινητοποίησε έκτακτη βοήθεια ύψους 5 εκατ. ευρώ, ενώ το δορυφορικό σύστημα Copernicus χρησιμοποιείται για τη χαρτογράφηση των καταστροφών και τον καλύτερο συντονισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Από αμερικανικής πλευράς, ανώτερος αξιωματούχος δήλωσε ότι εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να ανακοινωθεί νέο πακέτο χρηματοδότησης ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, πέραν των 150 εκατ. δολαρίων που έχει ήδη δεσμεύσει η κυβέρνηση Τραμπ.

Η καταστροφή ενδέχεται να έχει και πολιτικές συνέπειες για τη Ροντρίγκες, η οποία επιχειρεί να εμφανιστεί ως δύναμη ανανέωσης, παρά το γεγονός ότι είχε διατελέσει αντιπρόεδρος στην κυβέρνηση του προκατόχου της, Νικολάς Μαδούρο.

Την ίδια ώρα, η ηλεκτροδότηση αποκαθίσταται σταδιακά στις πληγείσες περιοχές. Το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της Βενεζουέλας, αποδυναμωμένο από χρόνια υποεπενδύσεων και οικονομικών κυρώσεων, αντιμετώπιζε ήδη σοβαρά προβλήματα, με πολύωρες καθημερινές διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές της χώρας.

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