Αντεπίθεση των Ουκρανών στην Lukoil και σε στρατιωτικές υποδομές μετά το Ρωσικό πλήγμα

Στοχευμένες επιθέσεις σε κρίσιμες ενεργειακές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Ρωσία και στις κατεχόμενες ουκρανικές περιοχές πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου του ουκρανικού στρατού ως απάντηση σε μια από τις σφοδρότερες επιθέσεις των τελευταίων εβδομάδων που δέχθηκε τα ξημερώματα το Κίεβο.

Όπως αναφέρεται, βασικός στόχος αποτέλεσε το διυλιστήριο πετρελαίου Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez στην πόλη Κστόβο της περιφέρειας Νίζνι Νόβγκοροντ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έδωσε στη δημοσιότητα το ουκρανικό επιτελείο μέσω των επίσημων λογαριασμών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το πλήγμα έπληξε μονάδα πρωτογενούς επεξεργασίας αργού πετρελαίου, προκαλώντας πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις. Οι επιθέσεις των ουκρανών πραγματοποιήθηκαν μετά το μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο με απολογισμό τουλάχιστον 13 νεκρούς.

Οι ουκρανικές αρχές διευκρίνισαν ότι μέχρι στιγμής δεν έχει αποτιμηθεί πλήρως η έκταση των ζημιών, καθώς συνεχίζεται η συλλογή στοιχείων για τις συνέπειες της επίθεσης.

Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας, το Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα διυλιστήρια της Ρωσίας. Η μονάδα έχει ετήσια δυναμικότητα επεξεργασίας περίπου 17 εκατομμυρίων τόνων αργού πετρελαίου και παράγει καύσιμα όπως βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, αεροπορικά καύσιμα, λιπαντικά και άλλα προϊόντα, τα οποία – σύμφωνα με το Κίεβο – χρησιμοποιούνται και για την κάλυψη των αναγκών των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.

Παράλληλα, το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο ανακοίνωσε ότι επλήγη εγκατάσταση αποθήκευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στην περιοχή Καμιάνκα της Ζαπορίζια, η οποία βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο.

Επιπλέον, ουκρανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επίθεση σε σιδηροδρομική γέφυρα που εκτείνεται πάνω από τον ποταμό Σίβερσκι Ντονέτς, στην περιοχή της Στανίτσια Λουχάνσκα. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η συγκεκριμένη γέφυρα χρησιμοποιείται από τις ρωσικές δυνάμεις για τη μεταφορά προσωπικού, στρατιωτικού εξοπλισμού, υλικών και τον ανεφοδιασμό των μονάδων που επιχειρούν στην περιοχή.

Οι ουκρανικές αρχές υποστηρίζουν ότι οι επιθέσεις εντάσσονται στη στρατηγική αποδυνάμωσης των ρωσικών γραμμών ανεφοδιασμού και των υποδομών που υποστηρίζουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Μόσχας.

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