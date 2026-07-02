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Τρόμος και 13 νεκροί στο Κίεβο από μαζικά ρωσικά πλήγματα
Ειδήσεις
10:09 - 02 Ιουλ 2026

Τρόμος και 13 νεκροί στο Κίεβο από μαζικά ρωσικά πλήγματα

Reporter.gr Newsroom
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Ρωσικοί πύραυλοι και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) έπληξαν το Κίεβο και άλλες ουκρανικές πόλεις κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 13 άνθρωποι και να τραυματιστούν περισσότεροι από 80, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Το Κίεβο δέχθηκε το κύριο βάρος της επίθεσης, καθώς βαλλιστικοί και πύραυλοι κρουζ, αλλά και διαδοχικά κύματα drones, έπλητταν την πρωτεύουσα επί πολλές ώρες. Οι επιθέσεις προκάλεσαν πυρκαγιές σε ξενοδοχείο και σε αρκετές πολυκατοικίες, μεταξύ των οποίων μία εννιαώροφη, όπου καταστράφηκαν έξι όροφοι. Οι δημοτικές αρχές ανέφεραν ότι άνθρωποι είχαν εγκλωβιστεί στο εσωτερικό του κτιρίου.

Σύμφωνα με τις αρχές, καταγράφηκαν ζημιές σε περισσότερα από 30 σημεία του Κιέβου, συμπεριλαμβανομένων 20 κτιρίων κατοικιών και μίας ιατρικής εγκατάστασης. Ανάμεσα στους τραυματίες και τα θύματα περιλαμβάνονται και εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djnuzfc8cdzl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Βίντεο που δημοσίευσαν οι ουκρανικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στην πλατφόρμα Telegram δείχνουν διασώστες και πολίτες να μεταφέρουν μια γυναίκα σε φορείο έξω από πολυκατοικία, με το σώμα της καλυμμένο από σκόνη.

Πολλοί κάτοικοι πέρασαν τη νύχτα σε υπόγειους σταθμούς του μετρό, αφού ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει ότι η Ρωσία ετοιμαζόταν να εξαπολύσει μαζική επίθεση, βάσει πληροφοριών των υπηρεσιών πληροφοριών.

«Το Κίεβο βρίσκεται υπό σφοδρή εχθρική επίθεση», έγραψε ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, στο Telegram, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια.

{https://x.com/blue_eyedKeti/status/2072529914398445891}

{https://x.com/Unit_News/status/2072577395454857496}

Η Ρωσία έχει εξαπολύσει κατά διαστήματα φέτος μαζικές επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον του Κιέβου και άλλων πόλεων, ενώ πραγματοποιεί μικρότερης κλίμακας επιδρομές σχεδόν καθημερινά.

Μια ιδιαίτερα ισχυρή ρωσική επίθεση τον Ιούνιο προκάλεσε σοβαρές ζημιές στον κεντρικό ναό της Μονής των Σπηλαίων του Κιέβου, ενός από τους ιερότερους τόπους της Ανατολικής Ορθοδοξίας.

Η ρωσική αεροπορική εκστρατεία κατά των ουκρανικών πόλεων έχει ενταθεί τους τελευταίους μήνες, καθώς ο ρωσικός στρατός αντιμετωπίζει δυσκολίες στο μέτωπο της ανατολικής και νότιας Ουκρανίας.

Ωστόσο, οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν μόνο με μικρά, σταδιακά βήματα στα κρίσιμα πεδία μαχών της περιοχής του Ντονμπάς, ενώ σε άλλα τμήματα του μετώπου οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν σε μεγάλο βαθμό ανακόψει την προέλασή τους.

Η Ουκρανία έχει απαντήσει με δικές της αεροπορικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου, εργοστάσια όπλων και στρατιωτικές εγκαταστάσεις, χρησιμοποιώντας ένα ολοένα και μεγαλύτερο οπλοστάσιο από drones και πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς για να πλήξει στόχους βαθιά μέσα στη Ρωσία.

«Πρέπει να φέρουμε τη Ρωσία σε συνθήκες όπου δεν θα έχει άλλη επιλογή πέρα από την ειρήνη», δήλωσε ο Ζελένσκι, σύμφωνα με το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Τούνελ χωρίς φως

Η Μόσχα έχει αυξήσει θεαματικά την παραγωγή πυραύλων. Η Ουκρανία, η οποία επιτυγχάνει υψηλά ποσοστά αναχαίτισης drones μεγάλου βεληνεκούς, διαθέτει περιορισμένα μέσα για την κατάρριψη ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από δυτικά αναχαιτιστικά πυραυλικά συστήματα, τα οποία βρίσκονται σε περιορισμένη διαθεσιμότητα.

Στο μεταξύ, η Ρωσία δεν έχει δώσει καμία ένδειξη ότι είναι διατεθειμένη να τερματίσει την πλήρους κλίμακας εισβολή της στην Ουκρανία, η οποία διανύει πλέον το πέμπτο έτος της. Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και άλλοι ανώτεροι αξιωματούχοι του Κρεμλίνου έχουν επαναλάβει πρόσφατα απαιτήσεις που ουσιαστικά ισοδυναμούν με την υποταγή της Ουκρανίας.

Οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονται με τη μεσολάβηση της κυβέρνησης Τραμπ έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο, καθώς το Κρεμλίνο εξακολουθεί να απαιτεί από την Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη τα οποία ο ρωσικός στρατός δεν έχει καταφέρει να καταλάβει. Ο Πούτιν έχει απορρίψει την πρόταση του Ζελένσκι για κατάπαυση του πυρός, η οποία θα «πάγωνε» τις εχθροπραξίες κατά μήκος της σημερινής γραμμής του μετώπου.



Τελευταία τροποποίηση στις 02/07/2026 - 10:42
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