Politico: Διχασμός στην ΕΕ για την πιθανότητα επιβολής εμπορικών μέτρων κατά των ισραηλινών εποικισμών

Μια ομάδα κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιδιώκει να πιέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει αυστηρότερα μέτρα κατά του εμπορίου με τους παράνομους ισραηλινούς εποικισμούς, κλιμακώνοντας τη σύγκρουση με τις Βρυξέλλες σχετικά με τη στάση της ΕΕ στη Μέση Ανατολή.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το POLITICO, η συγκεκριμένη ομάδα κρατών-μελών, -στην οποία συμμετέχουν το Βέλγιο, η Ολλανδία και η Ισπανία-, επιχειρεί να συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία ώστε να υποχρεώσει την Επιτροπή να καταθέσει πρόταση για τον περιορισμό του εμπορίου με τους εποικισμούς, σύμφωνα με τέσσερις διπλωμάτες που γνωρίζουν τις σχετικές διεργασίες και μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του ζητήματος. Οι διπλωμάτες επιβεβαίωσαν την πρωτοβουλία, χωρίς όμως να αποκαλύψουν το σύνολο των χωρών που τη στηρίζουν.

Να σημειωθεί ότι η αντιπαράθεση φέρνει ολοένα και περισσότερο σε σύγκρουση τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ταυτόχρονα διχάζει και τις εθνικές κυβερνήσεις. Από τη μία πλευρά, βρίσκονται οι χώρες που ζητούν πιο αποφασιστική στάση, με τη στήριξη της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Κάγια Κάλας. Από την άλλη πλευρά, βρίσκονται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καθώς και κράτη-μέλη όπως η Γερμανία και η Τσεχία.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ, που συνεδριάζουν σήμερα Δευτέρα (13/7) στις Βρυξέλλες, δεν αναμένεται να αποφασίσουν άμεσα την επιβολή δασμών ή άλλων περιορισμών στις εισαγωγές. Το βασικό ζητούμενο είναι εάν οι χώρες που προωθούν την πρωτοβουλία θα καταφέρουν να εξασφαλίσουν την απαιτούμενη πλειοψηφία, ώστε να ζητήσουν επισήμως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει πρόταση, η οποία θα μπορούσε στη συνέχεια να τεθεί σε ψηφοφορία από τα κράτη-μέλη.

Ωστόσο, όπως τονίζεται οποιοδήποτε μέτρο περιορισμού του εμπορίου θα είχε περιορισμένο οικονομικό αντίκτυπο. Σύμφωνα με εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που περιλαμβάνεται σε εμπιστευτικό έγγραφο το οποίο είδε το POLITICO, το εμπόριο με τους παράνομους εποικισμούς στη Δυτική Όχθη αντιστοιχεί μόλις στο 0,5% του συνολικού εμπορίου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ισραήλ.

Παρ' όλα αυτά το επίμαχο ζήτημα κυριάρχησε στην ατζέντα της συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών, επισκιάζοντας άλλα σημαντικά θέματα, όπως η προσπάθεια οριστικοποίησης του 21ου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας ή οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες του Κόλπου.

«Οι εποικισμοί είναι παράνομοι», δήλωσε ο Νάτσο Σάντσεθ Αμόρ, Ισπανός ευρωβουλευτής και μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. «Η καλύτερη λύση είναι απλώς να απαγορευθούν όλες οι εισαγωγές προϊόντων που παράγονται στους εποικισμούς».

Από τη μεριά της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μέχρι στιγμής αντισταθεί στην υποβολή νέων εμπορικών μέτρων κατά των εποικισμών, υποστηρίζοντας ότι παρόμοιες προτάσεις έχουν ήδη κατατεθεί στο παρελθόν και έχουν απορριφθεί. Με τη στάση αυτή συντάσσονται τόσο η Πράγα όσο και το Βερολίνο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανώτερο Ευρωπαίο διπλωμάτη που γνωρίζει τις γερμανικές θέσεις, η Γερμανία προτίθεται είτε να ασκήσει βέτο, είτε να απέχει από οποιαδήποτε ψηφοφορία αφορά την επιβολή δασμών στο Ισραήλ.

Από τη δική της πλευρά, η Κάγια Κάλας, η οποία προεδρεύει της συνεδρίασης της Δευτέρας, έχει καλέσει δημόσια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νέα μέτρα περιορισμού του εμπορίου. Παράλληλα, βρίσκεται σε αντιπαράθεση με τον Ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών, Γκίντεον Σάαρ, μετά από δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία φέρεται να χρησιμοποίησε τον όρο «απαρτχάιντ» για να περιγράψει το ισραηλινό κράτος.

Ο Σάαρ ανακοίνωσε, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ στις 18 Ιουνίου, ότι διακόπτει κάθε επικοινωνία με την Κάλας έως ότου υπάρξει απολογία ή διευκρίνιση για τις φερόμενες δηλώσεις της. Παρότι καταβάλλονται παρασκηνιακές προσπάθειες για την αποκατάσταση των σχέσεων, οι δύο πλευρές -που βρίσκονταν σε τακτική επικοινωνία κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα- δεν έχουν συνομιλήσει εδώ και τουλάχιστον τρεις εβδομάδες.