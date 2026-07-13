«Καμπανάκι» από το Βερολίνο: Το Ιράν μπορεί να χτυπήσει στόχους στην Ευρώπη

Ανησυχία προκαλούν στη Γερμανία οι εκτιμήσεις για ενδεχόμενες επιθέσεις από τις ιρανικές μυστικές υπηρεσίες σε ευρωπαϊκό έδαφος, μετά τη δημοσιοποίηση από ιρανική εφημερίδα λίστας με ξένους ηγέτες που παρουσιάζονται ως στόχοι αντιποίνων.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας των Υπηρεσιών Πληροφοριών της Bundestag, Μαρκ Χένριχμαν (CDU), προειδοποίησε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες δεν μπορούν να αποκλείσουν το ενδεχόμενο ενεργειών από τις ιρανικές υπηρεσίες πληροφοριών. Μιλώντας στη Handelsblatt, τόνισε ότι οι αρχές πρέπει να θεωρούν πιθανό το σενάριο πραγματοποίησης επιθέσεων και στην Ευρώπη.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τη λεγόμενη «λίστα αντιποίνων», που δημοσιεύθηκε πρόσφατα σε ιρανικό μέσο ενημέρωσης, ως ένδειξη τόσο της επιθετικότητας όσο και της πίεσης που αντιμετωπίζει η Τεχεράνη. Σύμφωνα με τον Χένριχμαν, το ιρανικό καθεστώς επιχειρεί να ανακτήσει την επιρροή του στην περιοχή μετά τις πρόσφατες στρατηγικές αποτυχίες του.

Παράλληλα, επισήμανε ότι οι γερμανικές υπηρεσίες ασφαλείας έχουν στρέψει την προσοχή τους στους αποκαλούμενους «πράκτορες μιας χρήσης» (one-time agents), δηλαδή άτομα που στρατολογούνται λίγο πριν από την εκτέλεση συγκεκριμένης αποστολής, χωρίς απαραίτητα να διαθέτουν εκπαίδευση ή διαχρονική σύνδεση με τις μυστικές υπηρεσίες.

Ανάλογες προειδοποιήσεις διατύπωσε και ο ειδικός του CDU σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ρόντεριχ Κιζεβέτερ, ο οποίος εκτίμησε ότι η Τεχεράνη ενδέχεται ήδη να σχεδιάζει στοχευμένες δολοφονικές ή τρομοκρατικές επιθέσεις στη Δύση.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Κονσταντίν φον Νοτς από το κόμμα των Πρασίνων, χαρακτηρίζοντας το ενδεχόμενο τέτοιων επιθέσεων «εξαιρετικά ρεαλιστικό», ενώ και η κοινοβουλευτική ομάδα των Σοσιαλδημοκρατών (SPD) έκανε λόγο για αισθητά αυξημένο επίπεδο απειλής.

Η ανησυχία εντάθηκε μετά τη δημοσίευση στην ιρανική εφημερίδα Hamshahri ενός φωτομοντάζ στο οποίο εμφανίζονται διεθνείς ηγέτες με στολή κατάδικου και στόχο στο μέτωπο. Μεταξύ των προσώπων που απεικονίζονται είναι ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ.

Οι γερμανικές αρχές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, ενώ οι δηλώσεις κορυφαίων πολιτικών ενισχύουν τις ανησυχίες για πιθανή μεταφορά της έντασης από τη Μέση Ανατολή στο ευρωπαϊκό έδαφος.