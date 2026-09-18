Γαλλία: Σε υψηλό 14 ετών το spread του 10ετούς ομολόγου έναντι του Γερμανικού

Σε νέο υψηλό από το 2012 διαμορφώθηκε την Παρασκευή το premium που απαιτούν οι επενδυτές για να διακρατούν γαλλικό χρέος έναντι του αντίστοιχου γερμανικού, καθώς οι αγορές ομολόγων της Ευρωζώνης δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις.

Η απόδοση του γαλλικού 10ετούς τίτλου ενισχύθηκε κατά 13 μονάδες βάσης, στο 4,573%, με τη διαφορά απόδοσης έναντι του γερμανικού 10ετούς να διευρύνεται στη μία ποσοστιαία μονάδα.

Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο του συγκεκριμένου spread από τον Ιούλιο του 2012, όταν η κρίση χρέους στην Ευρωζώνη βρισκόταν στο επίκεντρο των αγορών.

Πιέσεις στις αγορές ομολόγων

Η άνοδος των αποδόσεων σημειώθηκε σε ένα ευρύτερο περιβάλλον πιέσεων στις αγορές κρατικού χρέους, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις κινήσεις των κεντρικών τραπεζών απέναντι στον πληθωρισμό.

Η Federal Reserve και η Τράπεζα της Ιαπωνίας κινήθηκαν προς την κατεύθυνση αυστηρότερης νομισματικής πολιτικής, ακολουθώντας τις προηγούμενες αυξήσεις επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Την ίδια ώρα, η Τράπεζα της Αγγλίας διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης του κόστους δανεισμού εφόσον οι πληθωριστικές πιέσεις ενταθούν.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν ιδιαίτερα οι αγορές χρέους που θεωρούνται πιο ευάλωτες στις μεταβολές του κόστους χρηματοδότησης, με τα γαλλικά ομόλογα να καταγράφουν σημαντικές πιέσεις.

Στο υψηλότερο επίπεδο από το 2025 τα CDS

Παράλληλα, αυξήθηκε και το κόστος ασφάλισης έναντι του κινδύνου αθέτησης πληρωμών του γαλλικού χρέους.

Τα CDS της Γαλλίας, που χρησιμοποιούνται ως δείκτης του κόστους προστασίας έναντι πιστωτικού κινδύνου, ενισχύθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2025.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την αυξημένη επιφυλακτικότητα των επενδυτών απέναντι στο γαλλικό χρέος, σε μια συγκυρία κατά την οποία το κόστος δανεισμού διεθνώς παραμένει στο επίκεντρο των αγορών.