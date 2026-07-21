Βρετανία: Σταθεροποιείται η αγορά εργασίας – Σε χαμηλό εξαετίας η αύξηση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα

Η αγορά εργασίας στη Βρετανία παρουσιάζει ολοένα και πιο έντονες ενδείξεις σταθεροποίησης, ενώ η αύξηση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα επιβραδύνθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2020, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν μία εβδομάδα πριν από τη συνεδρίαση της Τράπεζας της Αγγλίας (BoE) για τη νομισματική πολιτική.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Βρετανικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ONS), οι εργαζόμενοι που περιλαμβάνονται στις μισθοδοσίες μειώθηκαν κατά 4.000 τον Ιούνιο, μετά την αύξηση κατά 3.000 που είχε καταγραφεί τον Μάιο. Η εικόνα αποδείχθηκε καλύτερη από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, οι οποίοι ανέμεναν απώλειες 8.000 θέσεων εργασίας.

Την ίδια στιγμή, οι κενές θέσεις εργασίας ανήλθαν στις 712.000 το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο, παραμένοντας σχεδόν αμετάβλητες σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 4,9% κατά το τρίμηνο έως τον Μάιο. Ωστόσο, η ONS επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη μέτρηση παρουσιάζει περιορισμένη αξιοπιστία εξαιτίας προσωρινών προβλημάτων στη σχετική έρευνα.

Ενδείξεις εξομάλυνσης πριν από τη συνεδρίαση της BoE

Τα τελευταία στοιχεία ενισχύουν την εκτίμηση ότι η επιβράδυνση της αγοράς εργασίας ίσως έχει πλέον ολοκληρώσει τον κύκλο της, λίγο πριν από την ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον Άντι Μπέρναμ.

Ο νέος πρωθυπουργός αναλαμβάνει τα καθήκοντά του σε μια περίοδο κατά την οποία η βρετανική οικονομία χαρακτηρίζεται από ασθενική ανάπτυξη και αυξημένη ανεργία. Στην πρώτη του ομιλία έξω από τη Ντάουνινγκ Στριτ υποσχέθηκε τη δημιουργία ενός «νέου οικονομικού μοντέλου» που θα προσφέρει μεγαλύτερη οικονομική ανακούφιση στα νοικοκυριά, ενώ ανακοίνωσε και την κατάργηση του ΦΠΑ στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας.

Παράλληλα, η ανεργία στις ηλικίες 16 έως 24 ετών αυξήθηκε στο 16,4%, αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδο από το 2014.

Υποχωρούν οι πιέσεις στην αγορά εργασίας

«Η αγορά εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο φαίνεται να σταθεροποιείται μετά από μια παρατεταμένη περίοδο αδυναμίας», δήλωσε ο Άντριου Χάντερ, ανώτερος οικονομολόγος της Moody’s Analytics.

Κατά την εκτίμησή του, η αγορά έχει απορροφήσει τις συνέπειες του πρόσφατου ενεργειακού σοκ, ενώ οι επιπτώσεις από την αύξηση του κατώτατου μισθού και των εργοδοτικών εισφορών δείχνουν να περιορίζονται.

Η εικόνα στις μισθοδοσίες είχε επιδεινωθεί σταδιακά μετά τις αποφάσεις της προηγούμενης κυβέρνησης των Εργατικών, υπό τον Κιρ Στάρμερ, να αυξήσει τη φορολογία στην απασχόληση και τον κατώτατο μισθό κατά τον πρώτο χρόνο της θητείας της.

Το 2026, η νέα ενεργειακή κρίση που προκάλεσε ο πόλεμος με το Ιράν, σε συνδυασμό με τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων, δημιούργησαν νέες προκλήσεις και αβεβαιότητα για την αγορά εργασίας.

Στο μικροσκόπιο οι μισθοί ενόψει της απόφασης για τα επιτόκια

Η εξέλιξη της αγοράς εργασίας αποτελεί βασικό παράγοντα για τις αποφάσεις της Τράπεζας της Αγγλίας, καθώς οι υπεύθυνοι νομισματικής πολιτικής προσδοκούν ότι η ασθενέστερη ζήτηση για εργαζομένους θα συμβάλει στον περιορισμό των δευτερογενών πληθωριστικών πιέσεων που προκαλεί η άνοδος του ενεργειακού κόστους.

Η ONS ανακοίνωσε ακόμη ότι οι μέσες αποδοχές, εξαιρουμένων των μπόνους, αυξήθηκαν κατά 3,4% σε ετήσια βάση το τρίμηνο έως τον Μάιο, διατηρώντας τον ίδιο ρυθμό με την προηγούμενη μέτρηση.

Ιδιαίτερη σημασία για την BoE έχει η πορεία των μισθών στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι αυξήθηκαν κατά 2,9% σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν, καταγράφοντας τον χαμηλότερο ετήσιο ρυθμό ανόδου από τον Οκτώβριο του 2020, εξέλιξη που ενισχύει τις ενδείξεις αποκλιμάκωσης των εγχώριων πληθωριστικών πιέσεων.