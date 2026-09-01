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ΠΑΣΟΚ: Επιλεκτικές οι μειώσεις τιμών, σωρευτικές και πολλαπλάσιες οι αυξήσεις (πίνακες)
Οικονομία
10:02 - 01 Σεπ 2026

ΠΑΣΟΚ: Επιλεκτικές οι μειώσεις τιμών, σωρευτικές και πολλαπλάσιες οι αυξήσεις (πίνακες)

Γιώργος Αλεξάκης
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Η πρωτοβουλία της κυβέρνησης αποτελεί επικοινωνιακό τρικ με βάση πηγές του ΠΑΣΟΚ και τα όσα καταγράφουν περνώντας από "ακτινογραφία" τις χθεσινές ανακοινώσεις. Όπως αναφέρεται, τα στοιχεία της «Εθνικής Πρωτοβουλίας» παρουσιάζουν επιλεκτικές μειώσεις τιμών σε συγκεκριμένα επώνυμο προϊόντα, σχολικά είδη, νωπά κρέατα και ιδιωτική ετικέτα για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Αντίθετα, ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) καταγράφει τις σωρευτικές αυξήσεις όλων των τιμών στην Ελλάδα από το 2019 έως το 2026. Όπως αναφέρεται, η αντιπαραβολή ανά κατηγορία αποκαλύπτει τεράστιες αποκλίσεις.

Συγκεκριμένα, με βάση πηγές του ΠΑΣΟΚ:

1. Γαλακτοκομικά & Αυγά

Προϊόν

Πραγματική αύξηση Ελλάδα (2019-2026)

Γάλα (πλήρες)

+30,2%

Γάλα (ελαφρύ/αποβουτυρωμένο)

+30,9%

Άλλο γάλα & κρέμα

+32,4%

Τυριά

+45,0%

Γιαούρτι & παρόμοια

+31,4%

Αυγά

+41,4%

Βούτυρο

+24,8%

Το συμπέρασμα που βγαίνει με βάση πηγές του ΠΑΣΟΚ είναι ότι, οι δηλωθείσες μειώσεις 8,7% σε 143 κωδικούς γαλακτοκομικών δεν επαρκούν ούτε για να καλύψουν το 1/3 της πραγματικής αύξησης σε βασικά είδη όπως το γάλα και το γιαούρτι. Το τυρί έχει ανατιμηθεί κατά 45% – σχεδόν πέντε φορές περισσότερο από τη μέση δηλωθείσα μείωση.

2. Κρέας

Έτι χειρότερη, με βάση την αντιπολίτευση, είναι η κατάσταση στην αγορά κρέατος, όπου καταγράφονται μεγάλες αυξήσεις το τελευταίο διάστημα. Αναλυτικά με βάση το ΠΑΣΟΚ:

Προϊόν

Πραγματική αύξηση Ελλάδα

Βόειο κρέας

+76,1%

Χοιρινό κρέας

+42,1%

Αρνίσιο/κατσικίσιο

+87,4%

Κοτόπουλο/πουλερικά

+31,8%

Άλλα κρέατα (λαγοί κλπ)

+40,0%

Παρασκευάσματα κρέατος

+35,6%

Αλλαντικά/καπνιστά κρέατα

+28,6%

Έτσι, με βάση το ΠΑΣΟΚ, παρόλο που αναφέρονται μειώσεις 28% σε ορισμένα νωπά κρέατα, η πραγματική αύξηση του βοείου κρέατος αγγίζει το 76% και του αρνίσιου το 87%. Η δηλωθείσα μείωση αφορά κυρίως το κοτόπουλο (56 κωδικοί), το οποίο όμως έχει ήδη αυξηθεί κατά 32%. Καμία μείωση δεν ανατρέπει τις σωρευτικές ανατιμήσεις.

3. Αλεύρι, Ψωμί, Ζυμαρικά & Δημητριακά

Το ΠΑΣΟΚ εστιάζει σε μια άλλη βασική κατηγορία. Έτσι:

Προϊόν

Πραγματική αύξηση Ελλάδα

Αλεύρι σιταριού

+41,7%

Ψωμί & αρτοσκευάσματα

+31,2%

Δημητριακά πρωινού

+10,5%

Ζυμαρικά (μακαρόνια, νουντλς)

+17,0%

Άλλα προϊόντα δημητριακών

+10,4%

Έτσι, το συμπέρασμα, με βάση το ΠΑΣΟΚ είναι ότι η «Εθνική Πρωτοβουλία» δεν αναφέρει μειώσεις σε αυτή την κατηγορία, παρότι τα βασικά είδη (αλεύρι, ψωμί) έχουν ανατιμηθεί κατά 31-42%. Οι τιμές παραμένουν σε πολύ υψηλότερα επίπεδα από το 2019.

4. Φρούτα & Λαχανικά

Ανάλογη και η εικόνα σε μια άλλη κατηγορία για την καθημερινότητα με βάση το ΠΑΣΟΚ:

Προϊόν

Πραγματική αύξηση Ελλάδα

Αύξηση ΕΕ-27

Εσπεριδοειδή

+71,7%

+52,3%

Πυρηνόκαρπα & μήλα/αχλάδια

+16,3%

+34,4%

Μούρα (berries)

+46,1%

+50,3%

Άλλα φρέσκα φρούτα

+57,9%

+44,7%

Αποξηραμένα φρούτα

+55,6%

+32,9%

Ξηροί καρποί

+32,9%

+18,9%

Φυλλώδη λαχανικά

+46,4%

+27,6%

Καρποφόρα λαχανικά

+27,4%

+32,6%

Άλλα λαχανικά

+48,6%

+28,8%

Πατάτες

+4,2%

+11,7%

Όσπρια

+22,7%

+31,7%

Ουσιαστικά, όπως αναφέρεται, οι αυξήσεις σε φρούτα και λαχανικά κυμαίνονται από 27% έως 72%, χωρίς καμία αντίστοιχη δηλωθείσα μείωση. Οι καταναλωτές επιβαρύνονται σημαντικά σε καθημερινές αγορές.

5. Ζάχαρη, Σοκολάτα & Γλυκά

Στα, δε, ζαχαρώδη ανάλογη είναι η εικόνα με βάση τα όσα καταγράφει το ΠΑΣΟΚ:

Προϊόν

Πραγματική αύξηση Ελλάδα

Σοκολάτα & προϊόντα κακάο

+53,8%

Μαρμελάδες, μέλι

+15,3%

Παγωτό, σορμπέ

+7,8%

Το συμπέρασμα που καταλήγει η Αξιωματική Αντιπολίτευση είναι ότι ενώ η κατηγορία σοκολάτας εμφανίζει μέση μείωση 12,5% σε επιλεγμένες σειρές, η πραγματική αύξηση της κατηγορίας φτάνει το 53,8% – υπερτετραπλάσια της μείωσης. Η επίδραση στο συνολικό κόστος είναι μηδενική.

Σύνοψη ανά τομέα

Το ΠΑΣΟΚ διαμορφώνει και τη δική του γενική εικόνα με βάση τα στοιχεία που έχει. Έτσι:

Τομέας

Μέση δηλωθείσα μείωση

Μέση πραγματική αύξηση Ελλάδα

Απόκλιση

Γαλακτοκομικά & αυγά

~8,7%

~35%

Η αύξηση είναι 4 φορές μεγαλύτερη

Κρέας (νωπό)

~10-15% (επιλεκτικά)

~55% (στα βαρέα)

Η αύξηση είναι 3-6 φορές μεγαλύτερη

Σοκολάτα & γλυκά

~12,5%

~54%

Η αύξηση είναι 4,3 φορές μεγαλύτερη

Φρούτα & λαχανικά

ΚΑΜΙΑ

~45%

Χωρίς μείωση, η επιβάρυνση είναι τεράστια

Γενικό συμπέρασμα

‘Οπως αναφέρεται από το ΠΑΣΟΚ:

  1. Οι δηλωθείσες μειώσεις είναι εξαιρετικά επιλεκτικές– αφορούν ελάχιστους κωδικούς (π.χ. 191 από χιλιάδες) και συγκεκριμένες μάρκες, όχι το σύνολο της αγοράς.
  2. Οι σωρευτικές αυξήσεις είναι πολλαπλάσιες– σε κατηγορίες όπως το βόειο κρέας (+76%), το τυρί (+45%), ο καφές (+34%) και η σοκολάτα (+54%), η πραγματική άνοδος τιμών υπερβαίνει κατά πολύ οποιαδήποτε προσωρινή έκπτωση.
  3. Οι μειώσεις δεν αντισταθμίζουν το χαμένο έδαφος– ακόμα και αν κάποια προϊόντα μειώθηκαν κατά 9-17%, οι τιμές τους παραμένουν σε επίπεδα πολύ υψηλότερα από εκείνα του 2019.
  4. Πολλές βασικές κατηγορίες δεν έχουν καμία μείωση– αλεύρι, ψωμί, φρούτα, λαχανικά, καφές, αναψυκτικά, γάλα, τυρί. Αυτές αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του καλαθιού των νοικοκυριών.
  5. Η επικοινωνιακή τακτική της κυβέρνησηςπαρουσιάζει ως γενικευμένη επιτυχία μία σειρά από μικρές, προσωρινές και περιορισμένες παρεμβάσεις, ενώ η πραγματική εικόνα της ακρίβειας παραμένει δραματική για τα ελληνικά νοικοκυριά.

«Η κυβέρνηση προσπαθεί να μαζέψει τα ασυμμάζευτα»

Να σημειωθεί ότι σφοδρή ήταν η κριτική του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής. Π βουλευτής Δωδεκανήσου και υπεύθυνος ΚΤΕ Ανάπτυξης Γιώργος Νικητιάδης και ο Τομέας Ανάπτυξης του κόμματος, που χθες χαρακτήρισαν την πρωτοβουλία ανεπαρκή και τόνισαν ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει εκ των υστέρων ένα πρόβλημα που έχει ήδη επιβαρύνει σημαντικά τα νοικοκυριά.

Σημειώνεται, ότι το ΠΑΣΟΚ αμφισβητεί ιδιαίτερα τον εθελοντικό χαρακτήρα της συμφωνίας, υποστηρίζοντας ότι οι προμηθευτές δεν δεσμεύονται ούτε ως προς τη διάρκεια των μειώσεων ούτε ως προς το σύνολο των προϊόντων.

Παράλληλα, επικαλείται στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ο σωρευτικός πληθωρισμός στην Ελλάδα από τον Ιούλιο του 2019 έως τον Ιούλιο του 2026 ανέρχεται σε 24,4%, ενώ στα τρόφιμα αγγίζει το 40%.

Το κόμμα υποστηρίζει ακόμη ότι η Ελλάδα εμφανίζει σημαντικά υψηλότερες αυξήσεις σε σειρά προϊόντων και υπηρεσιών σε σχέση με την Ευρωζώνη.

Τελευταία τροποποίηση στις 01/09/2026 - 10:10
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