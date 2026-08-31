Συνάντηση Τσίπρα με φορείς της Θεσσαλονίκης: Πρέπει να σταματήσει η χώρα να χάνει ευκαιρίες

Την ανάγκη η Ελλάδα να πάψει να αφήνει ανεκμετάλλευτες σημαντικές ευκαιρίες υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, κατά τη συνάντησή του με εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων της Θεσσαλονίκης. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε ενόψει της παρουσίασης του προγράμματος του κόμματός του, η οποία θα γίνει την Τετάρτη στις 8 μ.μ., στο ξενοδοχείο Πόρτο Παλάς.

«Πρέπει να σταματήσουμε, ως χώρα, να χάνουμε ευκαιρίες, δεν είναι τεράστιες οι ευκαιρίες που θα έχουμε μπροστά μας. Ήδη μια μεγάλη, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δεν αξιοποιήθηκε. Τώρα πρέπει να δημιουργήσουμε εμείς ευκαιρίες, να μην περιμένουμε να μας τις δώσουν άλλοι, και θα πρέπει να τις αξιοποιήσουμε», τόνισε.

Ο κ. Τσίπρας επισήμανε ότι, παρότι έχουν συμπληρωθεί οκτώ χρόνια από την έξοδο της Ελλάδας από τα Μνημόνια, εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα και κατάλοιπα εκείνης της περιόδου που, όπως ανέφερε, θα έπρεπε ήδη να έχουν αντιμετωπιστεί. Παράλληλα, χαρακτήρισε ως ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα για την αγορά και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα τη «συσσώρευση ολογοπωλίων σχεδόν σε κάθε κλάδο της οικονομίας».

«Έχουν περάσει 8 χρόνια από την έξοδο της χώρας από την κρίση των Μνημονίων, την κρίση του χρέους, ωστόσο υπάρχουν ακόμα και σήμερα κατάλοιπα από εκείνη την εποχή που θα έπρεπε να είχαν εξαλειφθεί και παραμένουν. Έχουμε ακόμα ”ουρές” από εκείνη την περίοδο που εσάς, κυρίως τους επαγγελματίες, τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, ταλαιπωρούν. Είτε έχουν να κάνουν με το τέλος επιτηδεύματος και την προκαταβολή φόρου, είτε με τις διαφορετικές τιμές στο ΦΠΑ, είτε με τον σταθερά υψηλό ΦΠΑ», υπογράμμισε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη συγκέντρωση της οικονομικής δραστηριότητας σε λίγους μεγάλους παίκτες.

«Όμως, νομίζω ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν την αγορά και κυρίως στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα είναι η συσσώρευση ολιγοπωλίων σχεδόν σε κάθε κλάδο της ελληνικής οικονομίας – που πιέζει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τους αυτοαπασχολούμενους, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις» συνέχισε για να προσθέσει: «Είναι κάτι το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει ενταθεί πάρα πολύ και αντιλαμβάνεστε όπου υπάρχουν ολιγοπώλια δεν είναι καθόλου εύκολο να αναπτυχθεί η επιχειρηματικότητα, κυρίως η μεσαία επιχειρηματικότητα. Και ένα από τα σημαντικότερα καρτέλ που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στην ελληνική οικονομία είναι αυτό τον τραπεζών. Είναι με επίσημο τρόπο καρτέλ. Έχουν και την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Οι περισσότεροι γνωρίζετε ότι πέρα από τις υπέρογκες χρεώσεις, για να μπορέσει να δανειστεί κάποια επιχείρηση σήμερα πρέπει πρώτα να μπορεί να αποδείξει ότι δεν έχει ανάγκη δανεισμού. Και αυτό δεν ισχύει σε καμία άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ σημείωσε ακόμη ότι στόχος της συνάντησης ήταν να ακούσει από τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων τις θέσεις, τις προτάσεις και τις ανάγκες τους. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι επί της πρωθυπουργικής του θητείας καθιερώθηκε οι συναντήσεις του πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών με τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων να πραγματοποιούνται στη Θεσσαλονίκη πριν από την έναρξη της ΔΕΘ.

Ο κ. Τσίπρας κάλεσε τους εκπροσώπους των φορέων να εξετάσουν από κοινού τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να διαμορφωθεί ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο για το μέλλον της επιχειρηματικότητας και της Θεσσαλονίκης, πέρα από τον ορίζοντα των επόμενων έξι μηνών.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ, Μίλτος Χατζηγιαννάκης, καθώς και τομεάρχες και αναπληρωτές τομεάρχες του κόμματος.