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Η AI στα χέρια ανταρτών: Πώς προσπάθησαν να φτιάξουν κατευθυνόμενα και βιολογικά όπλα
Ειδήσεις
20:49 - 11 Σεπ 2026

Η AI στα χέρια ανταρτών: Πώς προσπάθησαν να φτιάξουν κατευθυνόμενα και βιολογικά όπλα

Reporter.gr Newsroom
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Μαχητές στην Υεμένη χρησιμοποίησαν ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης προκειμένου να προσπαθήσουν να αναπτύξουν λογισμικό καθοδήγησης θέσης για όπλα, σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε η Anthropic. Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία αυξάνονται οι δημόσιες ανησυχίες ότι η προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να αποτελέσει κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή.

Στην έκθεση, η οποία δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic ανέφερε ότι εντόπισε μαχητές στη βόρεια Υεμένη — περιοχή που αποτελεί προπύργιο των ανταρτών Χούθι — να χρησιμοποιούν τα συστήματά της για την εκτέλεση τριών προγραμμάτων ανάπτυξης όπλων, με στόχο την παραγωγή κατευθυνόμενων ρουκετών, καθώς και βαλλιστικών και υπερηχητικών πυραύλων.

Τα συγκεκριμένα άτομα χρησιμοποίησαν το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης Claude, που ειδικεύεται στον προγραμματισμό, ως αντικατάσταση μηχανικών υπολογιστών για την ανάπτυξη λογισμικού καθοδήγησης, πλοήγησης και ελέγχου, το οποίο «κατευθύνει και σταθεροποιεί ένα ιπτάμενο όχημα», σύμφωνα με την έκθεση. Τα συστήματα ασφαλείας της Anthropic απέτρεψαν «πολλά» από τα αιτήματα των μαχητών, «αλλά όχι όλα», προστίθεται στην έκθεση.

Οι μαχητές «χρησιμοποίησαν διάφορες τακτικές για να παρακάμψουν τα μέτρα ασφαλείας μας, μεταξύ άλλων αποκρύπτοντας τους στόχους τους και τα προϊόντα για τα οποία προοριζόταν το λογισμικό, καθώς και χωρίζοντας την εργασία τους σε πολλές διαφορετικές συνεδρίες, ώστε καμία μεμονωμένη συνεδρία να μην αποκαλύπτει την πλήρη πρόθεσή τους», σημειώνει η έκθεση, σύμφωνα με την Washington Post.

Οι μαχητές δεν κατάφεραν να αναπτύξουν τα όπλα, σύμφωνα με την έκθεση, «ωστόσο πραγματοποίησαν δοκιμαστική εκτόξευση μιας κατευθυνόμενης ρουκέτας», η οποία απέτυχε. «Μέσα σε λίγες ώρες, τα συγκεκριμένα άτομα επέστρεψαν στον Claude για να διερευνήσουν γιατί απέτυχε», προσθέτει η έκθεση.

Η ίδια έκθεση αναφέρει επίσης ότι επιστήμονες επιχείρησαν να χρησιμοποιήσουν τον Claude για έρευνα που θα μπορούσε να συμβάλει στη δημιουργία βιολογικών όπλων, άτομα που συνδέονται με το Ιράν προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη για να στοχοποιήσουν πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στην περιοχή, ενώ ένας «πιθανότατα» σύμβουλος που συνεργάζεται με την υπηρεσία κρατικών πληροφοριών του Μάλι χρησιμοποίησε τον Claude σε μια προσπάθεια να δημιουργήσει ένα εγχώριο πρόγραμμα παρακολούθησης.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/09/2026 - 21:02
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