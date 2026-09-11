Σαουδική Αραβία: Διέκοψε προληπτικά τη λειτουργία του πετρελαιαγωγού Ανατολής-Δύσης έπειτα από πολλαπλές επιθέσεις

Η Σαουδική Αραβία διέκοψε προληπτικά τη λειτουργία του κρίσιμης σημασίας πετρελαιαγωγού Ανατολής–Δύσης, έπειτα από πολλαπλές επιθέσεις, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή (11/9) το υπουργείο Ενέργειας της χώρας σε δήλωσή του.

Σύμφωνα με το CNBC, ο πετρελαιαγωγός έγινε στόχος επιθέσεων στις περιοχές του Ριάντ και της Μεδίνας το πρωί της Πέμπτης (10/9), σύμφωνα με το υπουργείο. Από τις επιθέσεις τραυματίστηκαν αρκετοί άνθρωποι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Ομάδες αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών κινητοποιήθηκαν προκειμένου να διασφαλίσουν τον πετρελαιαγωγό και να αξιολογήσουν την ασφάλεια και την κατάστασή του, ανακοίνωσε το υπουργείο. «Οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη θα ανακοινωθεί εν ευθέτω χρόνω», ανέφερε.

Η Σαουδική Αραβία έχει στηριχθεί στον πετρελαιαγωγό Ανατολής–Δύσης για να μεταφέρει τις εξαγωγές αργού πετρελαίου μακριά από τον Περσικό Κόλπο, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν μάχονται για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ. Το Ριάντ έχει διοχετεύσει εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως μέσω του αγωγού προς την Ερυθρά Θάλασσα.

Οι σαουδαραβικές αρχές δεν ανέφεραν ποιος βρίσκεται πίσω από τις επιθέσεις ούτε εάν ο πετρελαιαγωγός υπέστη σημαντικές ζημιές. Ωστόσο, οι αντάρτες Χούθι στην Υεμένη, που υποστηρίζονται από το Ιράν, έχουν κλιμακώσει αυτή την εβδομάδα τις επιθέσεις τους εναντίον της Σαουδικής Αραβίας.