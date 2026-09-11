ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σαουδική Αραβία: Διέκοψε προληπτικά τη λειτουργία του πετρελαιαγωγού Ανατολής-Δύσης έπειτα από πολλαπλές επιθέσεις
Ειδήσεις
23:00 - 11 Σεπ 2026

Σαουδική Αραβία: Διέκοψε προληπτικά τη λειτουργία του πετρελαιαγωγού Ανατολής-Δύσης έπειτα από πολλαπλές επιθέσεις

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Σαουδική Αραβία διέκοψε προληπτικά τη λειτουργία του κρίσιμης σημασίας πετρελαιαγωγού Ανατολής–Δύσης, έπειτα από πολλαπλές επιθέσεις, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή (11/9) το υπουργείο Ενέργειας της χώρας σε δήλωσή του.

Σύμφωνα με το CNBC, ο πετρελαιαγωγός έγινε στόχος επιθέσεων στις περιοχές του Ριάντ και της Μεδίνας το πρωί της Πέμπτης (10/9), σύμφωνα με το υπουργείο. Από τις επιθέσεις τραυματίστηκαν αρκετοί άνθρωποι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Ομάδες αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών κινητοποιήθηκαν προκειμένου να διασφαλίσουν τον πετρελαιαγωγό και να αξιολογήσουν την ασφάλεια και την κατάστασή του, ανακοίνωσε το υπουργείο. «Οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη θα ανακοινωθεί εν ευθέτω χρόνω», ανέφερε.

Η Σαουδική Αραβία έχει στηριχθεί στον πετρελαιαγωγό Ανατολής–Δύσης για να μεταφέρει τις εξαγωγές αργού πετρελαίου μακριά από τον Περσικό Κόλπο, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν μάχονται για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ. Το Ριάντ έχει διοχετεύσει εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως μέσω του αγωγού προς την Ερυθρά Θάλασσα.

Οι σαουδαραβικές αρχές δεν ανέφεραν ποιος βρίσκεται πίσω από τις επιθέσεις ούτε εάν ο πετρελαιαγωγός υπέστη σημαντικές ζημιές. Ωστόσο, οι αντάρτες Χούθι στην Υεμένη, που υποστηρίζονται από το Ιράν, έχουν κλιμακώσει αυτή την εβδομάδα τις επιθέσεις τους εναντίον της Σαουδικής Αραβίας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Guardian: Πρώην αξιωματικός της Στάζι, πορνοστάρ και νεοναζί μεταξύ των νεοεκλεγέντων με το AfD
Ειδήσεις

Guardian: Πρώην αξιωματικός της Στάζι, πορνοστάρ και νεοναζί μεταξύ των νεοεκλεγέντων με το AfD

Ζελένσκι: Ο Τραμπ θα πρέπει τώρα να επιβάλλει νέες κυρώσεις στη Ρωσία
Ειδήσεις

Ζελένσκι: Ο Τραμπ θα πρέπει τώρα να επιβάλλει νέες κυρώσεις στη Ρωσία

Βρετανία: Καταψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τη νομιμοποίηση της υποβοηθούμενης αυτοκτονίας
Ειδήσεις

Βρετανία: Καταψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τη νομιμοποίηση της υποβοηθούμενης αυτοκτονίας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΥΠΕΞ: Καταδικάζει τις επιθέσεις των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας
Πολιτική

ΥΠΕΞ: Καταδικάζει τις επιθέσεις των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας

New York Times: Οι Χούθι κατέλαβαν στρατηγικής σημασίας νησί στην Ερυθρά Θάλασσα
Ειδήσεις

New York Times: Οι Χούθι κατέλαβαν στρατηγικής σημασίας νησί στην Ερυθρά Θάλασσα

Ο ανθρώπινος αποκλεισμός του Ορμούζ: 6.000 ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι
Ναυτιλία

Ο ανθρώπινος αποκλεισμός του Ορμούζ: 6.000 ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι

Brent: «Έκρηξη» πάνω από τα $105 – Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1990 η σαουδαραβική παραγωγή
Εμπορεύματα

Brent: «Έκρηξη» πάνω από τα $105 – Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1990 η σαουδαραβική παραγωγή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
11/09/2026 - 23:15

Wall Street: «Ανάσα» μετά το τετραήμερο πτωτικό σερί - Στο 85,6% οι πιθανότητες αύξησης επιτοκίων από τη Fed

Ειδήσεις
11/09/2026 - 23:00

Σαουδική Αραβία: Διέκοψε προληπτικά τη λειτουργία του πετρελαιαγωγού Ανατολής-Δύσης έπειτα από πολλαπλές επιθέσεις

Magazino
11/09/2026 - 22:51

Να γιατί έπρεπε να επαναληφθούν οι «Τρωάδες» σε συνθήκες καθολικής προσβασιμότητας

Ειδήσεις
11/09/2026 - 22:35

Guardian: Πρώην αξιωματικός της Στάζι, πορνοστάρ και νεοναζί μεταξύ των νεοεκλεγέντων με το AfD

Ειδήσεις
11/09/2026 - 22:18

Ζελένσκι: Ο Τραμπ θα πρέπει τώρα να επιβάλλει νέες κυρώσεις στη Ρωσία

Ειδήσεις
11/09/2026 - 22:00

Βρετανία: Καταψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τη νομιμοποίηση της υποβοηθούμενης αυτοκτονίας

Magazino
11/09/2026 - 21:53

Από το Φεστιβάλ Βενετίας στις ελληνικές αίθουσες: 8 ταινίες που ανυπομονούμε να δούμε την νέα σεζόν

Ειδήσεις
11/09/2026 - 21:30

Νορβηγία: Πέθανε η πριγκίπισσα Άστριντ, δύο εβδομάδες μετά τον αδελφό της Χάραλντ Ε΄

Υγεία
11/09/2026 - 21:20

Προσοχή στη θερμοκρασία του καφέ: Τι δείχνει μεγάλη μελέτη για τα πολύ ζεστά ροφήματα

Ειδήσεις
11/09/2026 - 21:00

POLITICO: Τραμπ και Χέγκσεθ αξιοποίησαν την 11η Σεπτεμβρίου για να δικαιολογήσουν τον πόλεμο στο Ιράν

Ειδήσεις
11/09/2026 - 20:49

Η AI στα χέρια ανταρτών: Πώς προσπάθησαν να φτιάξουν κατευθυνόμενα και βιολογικά όπλα

Magazino
11/09/2026 - 20:45

Αυτές είναι οι 10 νέες ελληνικές σειρές που θα βλέπουμε φανατικά φέτος

Ειδήσεις
11/09/2026 - 20:35

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες το Σαββατοκύριακο - Πτώση της θερμοκρασίας από την Κυριακή

Ειδήσεις
11/09/2026 - 20:20

ΑΑΔΕ: Φορολογικός έλεγχος στο ιατρείο στο Κολωνάκι μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Magazino
11/09/2026 - 20:15

Πώς να μιλήσουμε στα παιδιά για τις ειδήσεις που φοβίζουν: Τα μαθήματα μετά την 11η Σεπτεμβρίου

Χρηματιστήρια
11/09/2026 - 20:04

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές μετά την αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου

Πολιτική
11/09/2026 - 19:55

ΥΠΕΞ: Καταδικάζει τις επιθέσεις των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας

Ειδήσεις
11/09/2026 - 19:38

ΗΠΑ: Στο Κογκρέσο αναμένεται να κατατεθεί νομοσχέδιο για δασμούς 100% στους αγοραστές ρωσικής ενέργειας

Πολιτική
11/09/2026 - 19:18

ΠΑΣΟΚ κατά Μαρινάκη: Οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι δεν εκφράζουν προσωπικές απόψεις

Ειδήσεις
11/09/2026 - 19:00

BRICS: «Μέτωπο» Ιράν και Ρωσίας ενάντια στις δυτικές κυρώσεις

Ειδήσεις
11/09/2026 - 18:32

Πυρκαγιά στην Αιτωλοακαρνανία - Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο

Ειδήσεις
11/09/2026 - 18:29

Αποχωρεί ο Οδ. Ζώρας από Πρύτανης του Μη Κρατικού Πανεπιστημίου Keele Greece

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
11/09/2026 - 18:14

Σε προχωρημένες συζητήσεις για την αγορά της NOVA ο Γιάννης Αλαφούζος

Ανακοινώσεις
11/09/2026 - 18:03

Safe Bulkers: Από 14/9 σε διαπραγμάτευση 12 εκατ. μετοχές από το placement

Ειδήσεις
11/09/2026 - 17:56

Τραμπ για 11η Σεπτεμβρίου: Οι ΗΠΑ δε θα ξεχάσουν ποτέ - Για αυτό πολεμάμε σήμερα

Σχόλια Αγοράς
11/09/2026 - 17:47

Χρηματιστήριο: Όγδοη εβδομάδα ανόδου με νέα ρεκόρ και «οδηγό» τις τράπεζες

Ειδήσεις
11/09/2026 - 17:42

Κάλας: «Στάση αρχών» η απαγόρευση εμπορικών συναλλαγών με τους παράνομους ισραηλινούς εποικισμούς

Πολιτική
11/09/2026 - 17:29

Ο Μαρινάκης αδειάζει… Μαρινάκη για το δίμηνο επίδομα ανεργίας – Το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην επίθεση

Ειδήσεις
11/09/2026 - 17:27

Προειδοποίηση Ρωσίας προς τη Λιθουανία: «Θα βρεθεί στο στόχαστρο» αν φιλοξενήσει πυρηνικά

Ειδήσεις
11/09/2026 - 17:09

New York Times: Οι Χούθι κατέλαβαν στρατηγικής σημασίας νησί στην Ερυθρά Θάλασσα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ