ΥΠΕΞ: Καταδικάζει τις επιθέσεις των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας

Τις πρόσφατες επιθέσεις των Χούθι εναντίον της Σαουδικής Αραβίας καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, χαρακτηρίζοντάς τες σοβαρή απειλή για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή, αλλά και για την ασφάλεια των αμάχων.

Ειδικότερα, μέσω σχετικής του ανακοίνωσης, το ΥΠΕΞ εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, επαναλαμβάνοντας παράλληλα την πάγια και κατηγορηματική αντίθεση της Αθήνας σε κάθε επίθεση που στρέφεται εναντίον αμάχων ή μη στρατιωτικών υποδομών.

«Οποιεσδήποτε επιθετικές ενέργειες είναι απαράδεκτες και πρέπει να τερματιστούν άμεσα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που στρέφονται κατά της εμπορικής ναυτιλίας στην Ερυθρά Θάλασσα», αναφέρει χαρακτηριστικά το υπουργείο Εξωτερικών.

Παράλληλα, το ΥΠΕΞ υπογραμμίζει ότι η ελευθερία και η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας πρέπει να γίνονται πλήρως σεβαστές και να βρίσκονται σε συμφωνία με το Διεθνές Δίκαιο και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982 (UNCLOS).

Το υπουργείο επισημαίνει ακόμη ότι η Ελλάδα παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην περιφερειακή και θαλάσσια ασφάλεια, υπενθυμίζοντας τον ηγετικό ρόλο που διαδραματίζει η χώρα μας στην ευρωπαϊκή επιχείρηση θαλάσσιας ασφάλειας EUNAVFOR ASPIDES.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών

«Το Υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει απερίφραστα τις πρόσφατες επιθέσεις των Χούθι κατά του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, οι οποίες αποτελούν σοβαρή απειλή για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή, καθώς και για την ασφάλεια των αμάχων.

Η Ελλάδα εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της προς το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας και επαναλαμβάνει την κατηγορηματική της αντίθεση στις επιθέσεις κατά αμάχων και μη στρατιωτικών υποδομών. Οποιεσδήποτε επιθετικές ενέργειες είναι απαράδεκτες και πρέπει να τερματιστούν άμεσα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που στρέφονται κατά της εμπορικής ναυτιλίας στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η ελευθερία και η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας πρέπει να γίνονται πλήρως σεβαστές, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982 (UNCLOS).

Η Ελλάδα παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην περιφερειακή και θαλάσσια ασφάλεια, μεταξύ άλλων μέσω του ηγετικού της ρόλου στην ευρωπαϊκή επιχείρηση θαλάσσιας ασφάλειας EUNAVFOR ASPIDES».