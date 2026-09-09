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ΕΕ και Καναδάς «γίνονται ένα» με φόντο τη ρήξη με τις ΗΠΑ
Ειδήσεις
13:15 - 09 Σεπ 2026

ΕΕ και Καναδάς «γίνονται ένα» με φόντο τη ρήξη με τις ΗΠΑ

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Μια ανάσα πριν την πλήρη ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμάται ότι θα φτάσει η νέα στρατηγική σχέση που προετοιμάζουν οι Βρυξέλλες και η Οτάβα, καθώς οι δύο πλευρές εξετάζουν ένα ευρύ πλαίσιο οικονομικής, εμπορικής και αμυντικής συνεργασίας. 

Η πρωτοβουλία αποτυπώνει την προσπάθειά τους να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτονομία σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου ο ανταγωνισμός Ουάσιγκτον και Πεκίνου καθορίζει ολοένα περισσότερο τους όρους του εμπορίου, της ασφάλειας και της βιομηχανικής πολιτικής.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναμένεται να παρουσιάσει τα σχέδια κατά την ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης, στις 16 Σεπτεμβρίου στο Στρασβούργο.

Η κυβέρνηση του Καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ φέρεται να εξετάζει όλες τις δυνατότητες εμβάθυνσης της σχέσης με την ΕΕ, πλην της πραγματικής ένταξης. Στο τραπέζι βρίσκονται η επέκταση των υφιστάμενων συμφωνιών, η σύναψη νέας συνθήκης ή η δημιουργία ενός ειδικού θεσμικού πλαισίου συνεργασίας.

Η κίνηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της επιδείνωσης των εμπορικών σχέσεων Καναδά–ΗΠΑ υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ. Η Οτάβα έχει καταστήσει τη διαφοροποίηση των οικονομικών της σχέσεων κεντρική κυβερνητική προτεραιότητα.

Οι ανταποδοτικοί δασμοί που τέθηκαν σε ισχύ στις 8 Σεπτεμβρίου αποτελούν ένα ακόμη επεισόδιο της αντιπαράθεσης, η οποία έχει πλέον υπερβεί το επίπεδο μιας συνηθισμένης εμπορικής διαφοράς και επηρεάζει τον συνολικό στρατηγικό προσανατολισμό του Καναδά.

Η νέα προσέγγιση δεν ξεκινά από μηδενική βάση. Η ΕΕ και ο Καναδάς διαθέτουν ήδη την Ολοκληρωμένη Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία CETA, η οποία εφαρμόζεται προσωρινά από το 2017, καθώς και Συμφωνία Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης.

Το διμερές εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών ανήλθε το 2025 σε περίπου 130 δισ. ευρώ, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο του Καναδά μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η υφιστάμενη οικονομική διασύνδεση προσφέρει, επομένως, μια ουσιαστική βάση πάνω στην οποία μπορεί να οικοδομηθεί ένα βαθύτερο σχήμα συνεργασίας.

Η αμυντική διάσταση έχει επίσης αρχίσει να αποκτά συγκεκριμένο περιεχόμενο. Τον Ιούνιο του 2025 οι δύο πλευρές υπέγραψαν εταιρική σχέση ασφάλειας και άμυνας, ενώ τον Φεβρουάριο του 2026 ακολούθησε συμφωνία για τη συμμετοχή του Καναδά στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα αμυντικών προμηθειών SAFE. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για συμφωνία ψηφιακού εμπορίου, ενώ η συνεργασία επεκτείνεται σε κρίσιμες πρώτες ύλες, τεχνολογία, καθαρή ενέργεια και βιομηχανικές εφοδιαστικές αλυσίδες.

Για την ευρωπαϊκή πλευρά, ο Καναδάς προσφέρει πρόσβαση σε σημαντικούς φυσικούς πόρους, ενεργειακές δυνατότητες και μια ανεπτυγμένη βιομηχανική οικονομία με υψηλό βαθμό θεσμικής συμβατότητας. Για την Οτάβα, η ευρωπαϊκή αγορά των περίπου 450 εκατομμυρίων καταναλωτών αποτελεί σημαντική δυνατότητα διεύρυνσης των εμπορικών της επιλογών. Η γεωγραφική εγγύτητα, ωστόσο, και η παραγωγική διασύνδεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες καθιστούν σαφές ότι η νέα ευρωπαϊκή κατεύθυνση θα λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τις υφιστάμενες οικονομικές σχέσεις και όχι ως άμεση υποκατάστασή τους.

Η πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται αποχώρηση του Καναδά από το δυτικό σύστημα ασφάλειας ούτε συγκρότηση ενός αντι-αμερικανικού στρατιωτικού συνασπισμού. Η χώρα παραμένει μέλος του ΝΑΤΟ και διατηρεί στενούς οικονομικούς και αμυντικούς δεσμούς με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ζητούμενο είναι η δημιουργία πρόσθετων επιλογών σε μια περίοδο κατά την οποία η οικονομική ισχύς χρησιμοποιείται ολοένα συχνότερα ως εργαλείο εξωτερικής πολιτικής.

Η εξέλιξη παρουσιάζει ενδιαφέρον και για τη ναυτιλία, καθώς μια βαθύτερη οικονομική σύνδεση Ευρώπης–Καναδά θα μπορούσε να επηρεάσει μεσοπρόθεσμα τις διατλαντικές εμπορευματικές ροές.

Η ενίσχυση του εμπορίου ενέργειας, κρίσιμων ορυκτών, αγροτικών προϊόντων και βιομηχανικών αγαθών ενδέχεται να δημιουργήσει πρόσθετες μεταφορικές ανάγκες, ενώ η συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία θα μπορούσε να αποκτήσει σημασία και για ναυπηγικά προγράμματα ή τεχνολογίες διττής χρήσης.

Προς το παρόν, πάντως, δεν έχει ανακοινωθεί ειδικό ναυτιλιακό ή ναυπηγικό σκέλος της υπό διαμόρφωση συμμαχίας, γεγονός που δεν επιτρέπει ασφαλή συμπεράσματα για συγκεκριμένες επενδύσεις ή νέες θαλάσσιες γραμμές.

Το επόμενο κρίσιμο ορόσημο είναι η 16η Σεπτεμβρίου, όταν αναμένεται να αποσαφηνιστεί το εύρος της ευρωπαϊκής πρότασης. Η σημασία της πρωτοβουλίας θα κριθεί από το κατά πόσον οι πολιτικές εξαγγελίες θα μετατραπούν σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την αγορά, την άμυνα, τις επενδύσεις και τις εφοδιαστικές αλυσίδες.

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