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Βρετανία: Η ώρα των ευθυνών μετά το χάος στα αεροδρόμια λόγω shutdown
Ειδήσεις
13:27 - 09 Σεπ 2026

Βρετανία: Η ώρα των ευθυνών μετά το χάος στα αεροδρόμια λόγω shutdown

Reporter.gr Newsroom
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Οι πτήσεις από τα βρετανικά αεροδρόμια άρχισαν να πραγματοποιούνται ξανά νωρίς σήμερα, μετά τη σοβαρή δυσλειτουργία που σημειώθηκε στον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας. Ωστόσο, τα αεροδρόμια προειδοποιούν ότι θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η ομαλή λειτουργία, ενώ παράλληλα εντείνονται τα ερωτήματα για την αξιοπιστία των συστημάτων που υποστηρίζουν τη βρετανική αεροπορική κίνηση.  

Η πολύωρη διακοπή λειτουργίας του συστήματος («shutdown») την Τρίτη προκάλεσε την ακύρωση περισσότερων από 1.000 πτήσεων, επηρεάζοντας εκατοντάδες χιλιάδες ταξιδιώτες. Η εξέλιξη αυτή εντείνει την πίεση προς τον πάροχο ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας NATS και τον επικεφαλής του, Μάρτιν Ρολφ.

Η υπουργός Μεταφορών Χάιντι Αλεξάντερ αναμένεται να συναντηθεί αργότερα σήμερα με τον Ρολφ, τον οποίο κάλεσε προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για το περιστατικό, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες σχετικά με την επάρκεια των υποδομών και της τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται. «Ζητώ να λάβω διασφαλίσεις ότι τα παθήματα έγιναν μαθήματα και τα συστήματα που υποστηρίζουν την ενάερια κυκλοφορία ειναι κατάλληλα για τη δουλειά», ανέφερε η Αλεξάντερ στο Χ.

Η νέα δυσλειτουργία σημειώθηκε μόλις τρία χρόνια μετά το αντίστοιχο σοβαρό πρόβλημα του Αυγούστου του 2023, όταν οι ακυρώσεις πτήσεων, σε μια από τις περιόδους με τη μεγαλύτερη αεροπορική κίνηση, προκάλεσαν κόστος περίπου 100 εκατ. στερλινών στις αεροπορικές εταιρείες.

Προβλήματα είχαν καταγραφεί και τον Ιούλιο του 2025, όταν τεχνική βλάβη που συνδεόταν με το ραντάρ επηρέασε την αεροπορική κίνηση σε μεγάλα βρετανικά αεροδρόμια, μεταξύ των οποίων και το Χίθροου του Λονδίνου, το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας.

Η Ryanair έχει ζητήσει από το 2023 την παραίτηση του Ρολφ. Στο ίδιο κλίμα, η Ιβόν Μοΐνιχαν, διευθύνουσα σύμβουλος της Wizz Air στο Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε σήμερα ότι ο επικεφαλής του NATS θα πρέπει να εξετάσει τη θέση του. «Νομίζω ότι σε οποιονδήποτε τομέα όταν έχεις τρεις δυσλειτουργίες πρέπει να να σκεφτείς, τρία πλήγματα και είσαι έξω», είπε στο BBC.

Από την πλευρά του, ο Ρολφ ζήτησε σήμερα συγγνώμη από όλους όσοι επηρεάστηκαν από τη δυσλειτουργία. Παράλληλα, απέκλεισε το ενδεχόμενο κυβερνοεπίθεσης και εκτίμησε ότι η αιτία του προβλήματος ήταν διαφορετική από εκείνη των προηγούμενων περιστατικών.

«Θα έλεγα ότι το ΗΒ φημίζεται στον κόσμο για την υπηρεσία ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας, τόσο από άποψη ασφάλειας όσο και ανθεκτικότητας», δήλωσε στο BBC, προσθέτοντας πως ανέλαβε την ευθύνη για το πρόβλημα, αλλά επικεντρώνει κυρίως στην ασφάλεια.

Μετά την επαναφορά της λειτουργίας, το Χίθροου κάλεσε τους επιβάτες να επικοινωνούν με την αεροπορική εταιρεία τους πριν κατευθυνθούν προς το αεροδρόμιο, καθώς οι χθεσινές διαταραχές ενδέχεται να έχουν οδηγήσει σε αλλαγές και αναπρογραμματισμούς πτήσεων.

Το πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο του Ηνωμένου Βασιλείου προειδοποίησε ότι θα υπάρξουν «παράπλευρες επιπτώσεις» από την ανάγκη επανατοποθέτησης αεροσκαφών και πληρωμάτων.

«Αναμένουμε παράπλευρες επιπτώσεις λόγω της επανατοποθέτησης αεροσκαφών και πληρωμάτων», ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο πιο πολυσύχναστος αεροπορικός κόμβος του ΗΒ. «Ξέρουμε πόσο αποθαρρυντική είναι αυτή η κατάσταση και… εργαζόμαστε σε στενή συνεργασία με την τοπική ομάδα μας στον NATS και εταίρους αεροπορικών εταιριών προκειμένου να επανέλθουμε σε κανονική λειτουργία το ταχύτερο δυνατό».

Ανάλογη σύσταση απηύθυνε και το Γκάτγουικ του Λονδίνου, το δεύτερο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο της Βρετανίας, ζητώντας από τους επιβάτες να επικοινωνούν πρώτα με την αεροπορική τους εταιρεία πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο.

Η Ryanair γνωστοποίησε ότι περίπου 150.000 επιβάτες της επηρεάστηκαν από τα προβλήματα της Τρίτης και ότι αναγκάστηκε να ακυρώσει περισσότερες από 200 πτήσεις. Από την πλευρά της, η British Airways ανακοίνωσε ότι ακύρωσε ή εξέτρεψε 100 πτήσεις, με τις διαταραχές να επηρεάζουν δεκάδες χιλιάδες επιβάτες.

Ο NATS λειτουργεί ως σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Στο μετοχικό του σχήμα συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, αεροπορικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων συνταξιοδοτικών ταμείων της British Airways και της easyJet, καθώς και η βρετανική κυβέρνηση.

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