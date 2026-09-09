ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Στο 3,8% ο πληθωρισμός τον Αύγουστο – Στα ύψη στέγαση και καύσιμα
Οικονομία
12:30 - 09 Σεπ 2026

Στο 3,8% ο πληθωρισμός τον Αύγουστο – Στα ύψη στέγαση και καύσιμα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση (9/9) της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), η εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μηνός Αυγούστου 2026 έχει ως εξής: Από τη σύγκριση του Γενικού ΔΤΚ του μηνός Αυγούστου 2026 με τον αντίστοιχο Δείκτη του Αυγούστου 2025 προέκυψε αύξηση 3,8% έναντι αύξησης 2,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2025 με το 2024.

Ο Γενικός ΔΤΚ κατά τον μήνα Αύγουστο 2026, σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2026 παρουσίασε αύξηση 0,4%, έναντι αύξησης 0,1%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Ο μέσος ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2025 – Αυγούστου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2024 - Αυγούστου 2025, παρουσίασε αύξηση 3,4%, έναντι αύξησης 2,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2024 - Αυγούστου 2025 με το δωδεκάμηνο Σεπτεμβρίου 2023 - Αυγούστου 2024.

Οι τιμές ανέβηκαν πολύ το καλοκαίρι σε ετήσια βάση. Συγκεκριμένα, καταγράφεται αύξηση 11,5% στις τιμές σε αρνί και κατσίκι, όπως και στα ψάρια. Πτώση 15% σημειώνεται στο ελαιόλαδο.

Το φυσικό αέριο έχει πάρει φωτιά με αυξήσεις 40,2%, το πετρέλαιο κίνησης είναι 30,6% ακριβότερο, ενώ η βενζίνη 15,3%.

Τα ενοίκια ανατιμήθηκαν για ακόμα ένα μήνα κατά 6,2%.

elstat plithorismos bc86487c4b832a23

elstat_212c895125e29078.png

Ανάλυση μεταβολών ΔΤΚ, μηνός Αυγούστου 2026

I. Σύγκριση Αυγούστου 2026 με Ιούλιο 2026
Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 0,4% τον μήνα Αύγουστο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιουλίου 2026, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:
• 0,1% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: πουλερικά, ψάρια νωπά ή κατεψυγμένα, γιαούρτι. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: χοιρινό, αυγά, φρούτα (γενικά).
• 0,9% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο.
• 0,1% στην ομάδα Διαρκή αγαθά - Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού.
• 2,2% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: πετρέλαιο κίνησης, καύσιμα αυτοκινήτου (βενζίνη), εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο.
• 0,3% στην ομάδα Ξενοδοχεία - Καφέ - Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: εστιατόρια-ζαχαροπλαστείαταχυφαγεία-κυλικεία, ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία.
• 0,6% στην ομάδα Προσωπική φροντίδα - Κοινωνική προστασία - Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις άλλες συσκευές και προϊόντα προσωπικής υγιεινής και φροντίδας.

2. Από τις μειώσεις των δεικτών κατά:
• 1,1% στην ομάδα Αλκοολούχα ποτά και καπνός, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα).
• 3,5% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω των γενικών θερινών εκπτώσεων.

II. Σύγκριση Αυγούστου 2026 με Αύγουστο 2025
Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 3,8% τον μήνα Αύγουστο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Αυγούστου 2025, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:
• 0,9% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας, μοσχάρι, χοιρινό, αρνί και κατσίκι, πουλερικά, ψάρια νωπά ή κατεψυγμένα, ψάρια αλίπαστα, τυριά, αυγά, άλλα βρώσιμα έλαια, μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: ελαιόλαδο, φρούτα (γενικά), λαχανικά (γενικά), παγωτά, προπαρασκευασμένα φαγητά.
• 5,3% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.
• 9,7% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης, στερεά καύσιμα. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στον ηλεκτρισμό.
• 0,3% στην ομάδα Διαρκή αγαθά - Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: άλλα είδη οικιακής χρήσης, οικιακές υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: υφαντουργικά είδη οικιακής χρήσης, οικιακές συσκευές και επισκευές.
• 1,3% στην ομάδα Υγεία, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ιατρικά προϊόντα, υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, νοσοκομειακή περίθαλψη. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα φαρμακευτικά προϊόντα.
• 7,7% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: πετρέλαιο κίνησης, καύσιμα αυτοκινήτου (βενζίνη), συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
• 1,2% στην ομάδα Αναψυχή - Αθλητισμός και Πολιτισμός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: προϊόντα κηπουρικής και ζώα συντροφιάς, πολιτιστικές υπηρεσίες, πακέτο διακοπών. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα διαρκή αγαθά αναψυχής.
• 2,8% στην ομάδα Εκπαίδευση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
• 6,0% στην ομάδα Ξενοδοχεία - Καφέ - Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: εστιατόρια-ζαχαροπλαστείαταχυφαγεία-κυλικεία, ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία.
• 3,4% στην ομάδα Ασφαλιστικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ασφάλιστρα υγείας, ασφάλιστρα οχημάτων.
• 0,7% στην ομάδα Προσωπική φροντίδα - Κοινωνική προστασία - Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας, άλλες υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: άλλες συσκευές και προϊόντα προσωπικής υγιεινής και φροντίδας, είδη μεταφοράς, ταξιδίου και άλλα προσωπικά είδη.

2. Από τις μειώσεις των δεικτών κατά:
• 0,6% στην ομάδα Αλκοολούχα ποτά και καπνός, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα).
• 2,6% στην ομάδα Ενημέρωση και επικοινωνία, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, πακέτα τηλεφωνικών υπηρεσιών.

elstat_1_6aed5374be4fc230.png

elstat_2_d7d6c6fa0f3ea25f.png

elstat_3_581e5030495a3f0c.png

elstat_4_2b41ec5d42da84c4.png

elstat_5_8689cbb488042ab1.png

elstat_6_331aaf12a1cd63c7.png

Τελευταία τροποποίηση στις 09/09/2026 - 13:23
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Σπίτι ΙΙΙ»: Τέλη Δεκεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα – Τα νέα κριτήρια
Ακίνητα

«Σπίτι ΙΙΙ»: Τέλη Δεκεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα – Τα νέα κριτήρια

Ασθένεια ΔΕΘ
Το σκίτσο του ΚΥΡ

Ασθένεια ΔΕΘ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κίνα: Πάτησε «γκάζι» ο πληθωρισμός τον Αύγουστο μετά το χαμηλό εξαμήνου
Ειδήσεις

Κίνα: Πάτησε «γκάζι» ο πληθωρισμός τον Αύγουστο μετά το χαμηλό εξαμήνου

Wall Street: Νέα πίεση από το ράλι του πετρελαίου – Στο μικροσκόπιο οι κινήσεις της Fed
Χρηματιστήρια

Wall Street: Νέα πίεση από το ράλι του πετρελαίου – Στο μικροσκόπιο οι κινήσεις της Fed

ΕΛΣΤΑΤ: Ισχυρή άνοδος των εξαγωγών κατά 14,9% στο επτάμηνο - Στο 3,8% η μείωση του εμπορικού ελλείμματος
ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΛΣΤΑΤ: Ισχυρή άνοδος των εξαγωγών κατά 14,9% στο επτάμηνο - Στο 3,8% η μείωση του εμπορικού ελλείμματος

ΕΛΣΤΑΤ: Ανάπτυξη 1,9% για την ελληνική οικονομία στο β’ τρίμηνο
Οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ: Ανάπτυξη 1,9% για την ελληνική οικονομία στο β’ τρίμηνο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
09/09/2026 - 13:27

Βρετανία: Η ώρα των ευθυνών μετά το χάος στα αεροδρόμια λόγω shutdown

Νομίσματα
09/09/2026 - 13:26

Bitcoin: Ανακτά τα $79.000 - Δυναμική ανάκαμψη και για το XRP

Επιχειρήσεις
09/09/2026 - 13:17

LVMH: Η πολυτέλεια σε κρίση– Πάνω από 50% η απώλεια χρηματιστηριακής αξίας

Ειδήσεις
09/09/2026 - 13:15

ΕΕ και Καναδάς «γίνονται ένα» με φόντο τη ρήξη με τις ΗΠΑ

Ειδήσεις
09/09/2026 - 13:12

Ελβετία: Έκρηξη σε υδροηλεκτρικό σταθμό - Αρκετοί τραυματίες

Πολιτική
09/09/2026 - 13:04

Υπουργείο Ανάπτυξης: Παράταση έως τις 31 Οκτωβρίου για την υποβολή των οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
09/09/2026 - 12:52

Κεραστάρης (ΟΑΣΑ): Νέα ψηφιακά εργαλεία αναβαθμίζουν αισθητά την εμπειρία στους χρήστες των αστικών συγκοινωνιών

Ειδήσεις
09/09/2026 - 12:51

Google: Ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη επένδυσή της στην Ευρώπη - 13 δισ. ευρώ στη Φινλανδία για υποδομές ΑΙ

Εμπορεύματα
09/09/2026 - 12:48

Φυσικό αέριο: Υψηλό 4ετίας με +4,1% – Ξεπέρασε τα €78,9 ευρώ η μεγαβατώρα

Ανεμοδείκτης
09/09/2026 - 12:38

Ως τι εμφανίζεται ο Τσίπρας στο Βελλίδειο;

Εργασιακά
09/09/2026 - 12:30

ΔΥΠΑ: 40 θέσεις μαθητείας για τη νέα γενιά τεχνικών του σιδηροδρόμου

Οικονομία
09/09/2026 - 12:30

Στο 3,8% ο πληθωρισμός τον Αύγουστο – Στα ύψη στέγαση και καύσιμα

Ακίνητα
09/09/2026 - 12:22

«Σπίτι ΙΙΙ»: Τέλη Δεκεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα – Τα νέα κριτήρια

Το σκίτσο του ΚΥΡ
09/09/2026 - 12:16

Ασθένεια ΔΕΘ

Ειδήσεις
09/09/2026 - 12:13

Ευρωπαϊκές τράπεζες: Σε ποιες χώρες κινδυνεύουν με νέους φόρους για τα κέρδη-ρεκόρ

Ακίνητα
09/09/2026 - 12:06

ΠΟΜΙΔΑ: Αίτημα αναβολής της υποχρεωτικής τραπεζικής καταβολής μισθωμάτων

Πολιτική
09/09/2026 - 12:05

«Ψηφίστε ΝΔ» γιατί «θα κάνουν ντου οι απέναντι», λέει ο Φλωρίδης - Έντονη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
09/09/2026 - 12:04

Energean: Αύξηση καθαρών κερδών κατά 45% το πρώτο εξάμηνο του 2026

Επιχειρήσεις
09/09/2026 - 11:55

ΑΑΔΕ: Νέα έκδοση myDATA από 10 Σεπτεμβρίου – Τι αλλάζει για τις επιχειρήσεις

Πολιτική
09/09/2026 - 11:50

Χρυσοχοΐδης: Ηλεκτρονικό βραχιολάκι για όλους τους κατηγορούμενους για ενδοοικογενειακή βία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
09/09/2026 - 11:43

Το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ στο επίκεντρο Εσπερίδας της ΡΑΑΕΥ στη Θεσσαλονίκη

Ειδήσεις
09/09/2026 - 11:41

Κίνα: Πάτησε «γκάζι» ο πληθωρισμός τον Αύγουστο μετά το χαμηλό εξαμήνου

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
09/09/2026 - 11:38

ΟΑΣΑ: Νέες γραμμές σε Ανατολική και Δυτική Αττική – Τι αλλάζει από 18 Σεπτεμβρίου

Οικονομία
09/09/2026 - 11:38

FT: Πώς η Ελλάδα προσελκύει hedge funds – Τα πρόσωπα-κλειδιά και το φορολογικό «δέλεαρ»

Ειδήσεις
09/09/2026 - 11:32

Την ενοχή των δύο ψαράδων για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη πρότεινε ο εισαγγελέας

Ειδήσεις
09/09/2026 - 11:30

Τραμπ: Κλιμακώνει τον εμπορικό πόλεμο με τον Καναδά – Απαγορεύσεις και δασμοί 50%

Πολιτική
09/09/2026 - 11:18

Γεωργιάδης: Η Ελλάδα δεν έχει κουλτούρα κυβερνήσεων συνεργασίας

Σχόλια Αγοράς
09/09/2026 - 11:08

Χρηματιστήριο: Επόμενος στόχος οι 3.250–3.300 μονάδες - Αναγκαία η συμμετοχή περισσότερων τίτλων

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/09/2026 - 10:56

POS Άμεση Χρηματοδότηση: Η νέα λύση της Alpha Bank με τη Nexi που δίνει ρευστότητα στις μικρές επιχειρήσεις

Χρηματιστήρια
09/09/2026 - 10:45

Πτωτικά κινούνται οι ευρωαγορές καθώς το πετρέλαιο «αγγίζει» τα $100 το βαρέλι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ