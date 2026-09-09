ΠΟΜΙΔΑ: Αίτημα αναβολής της υποχρεωτικής τραπεζικής καταβολής μισθωμάτων

Την παράταση της προθεσμίας δήλωσης εξαγοράς διακατεχομένων ακινήτων μέχρι ένα έτος μετά την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου και την αναβολή υποχρεωτικής τραπεζικής καταβολής ενοικίων ακινήτων επί τουλάχιστον έξη μήνες από την έναρξη της λειτουργίας της νέας εφαρμογής δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης του Μ.Ι.Δ.Α., ζήτησε η ΠΟΜΙΔΑ με επιστολή της προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κυριάκο Πιερρακάκη και τους Υφυπουργούς Οικονομικών κ.κ. Θάνο Πετραλιά και Δημήτρη Μαρκόπουλο, κοινοποιημένη και προς τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κ. Γιώργο Πιτσιλή, για τους λόγους που εξηγεί λεπτομερώς στο έγγραφό της.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής της ΠΟΜΙΔΑ έχει ως εξής:

Προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κυριάκο Πιερρακάκη

Τους Υφυπουργούς Οικονομικών κ.κ. Θάνο Πετραλιά και Δημήτρη Μαρκόπουλο

ΚΟΙΝ: Προς τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κ. Γιώργο Πιτσιλή

Ενταύθα Αθήνα, 9.9.2026

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ:

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας εξαγοράς διακατεχομένων ακινήτων Δημοσίου – Αίτημα αναβολής έναρξης υποχρεωτικής τραπεζικής καταβολής μισθωμάτων από 1.10.2026.

Αξιότιμε κε Υπουργέ, κοι Υφυπουργοί, Αξιότιμε κε Διοικητά

Σας ευχαριστούμε θερμότατα που ανταποκριθήκατε στο από 20.8.2026 αίτημά μας και ανακοινώσατε ετήσια παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτημάτων εξαγοράς διακατεχόμενων δημοσίων κτημάτων στη σχετική πλατφόρμα, η οποία θα έληγε την 11.9.2026.

Ωστόσο από τα μέχρι σήμερα γνωστά στοιχεία, φαίνεται πως η ανταπόκριση των πολιτών είναι μάλλον περιορισμένη και αυτό οφείλεται σε τρεις βασικούς παράγοντες:

1. Στη μη ολοκλήρωση του Κτηματολογίου σε ορισμένες περιοχές της χώρας, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ακόμα διαθέσιμη, ούτε στους πολίτες, ούτε στο κράτος, η πληροφορία του κτηματολογίου ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς σημαντικών εκτάσεων γης, η οποία είναι απαραίτητη, προκειμένου να αποφασίσει κάποιος να υποβάλει την σχετική αίτηση εξαγοράς.

2. Στην έλλειψη πράξεως καθορισμού ή επανακαθορισμού του αιγιαλού και της παραλίας σύμφωνα με την πραγματική κατάσταση και το ισχύον νομοθετικό καθεστώς, σε πολλά μέρη και ιδιαίτερα στη νησιωτική Ελλάδα.

3. Στο ότι στη διαδικασία εξαγοράς εντάσσονται μόνο ακίνητα αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και όχι ακίνητα αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων που κατά περιόδους παραχωρούσαν εδαφικές εκτάσεις σε ιδιώτες όπως π.χ. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ως εκ τούτου, προκειμένου να αποφευχθούν οι εύλογες διαμαρτυρίες των ενδιαφερομένων ιδιοκτητών που αφενός μεν χάνουν την δυνατότητα να ζητήσουν την εξαγορά διακατεχόμενων ακινήτων, ακόμα και πριν την ολοκλήρωση της κτηματογράφησής τους, η οποία θα αποκάλυπτε τυχόν αλληλεπικαλυπτόμενα δικαιώματα μεταξύ των πολιτών και του κράτους, θεωρούμε απολύτως αναγκαίο η νομοθετική παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης εξαγοράς ακινήτων σύμφωνα με τον ν. 5024/2023 που θα νομοθετήσετε, να διαρκέσει μέχρι την παρέλευση έτους από την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης σε ολόκληρη την επικράτεια, ώστε αυτή να ταυτίζεται πλέον με την προθεσμία διόρθωσης των πρώτων εγγραφών του Κτηματολογίου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 102 του ν. 4623/2019, όπως αυτή τροποποιήθηκε για τελευταία φορά από την παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 5160/2024.

Επίσης ζητούμε στη διαδικασία αυτή να ενταχθούν και ακίνητα αρμοδιότητας όλων των άλλων Υπουργείων, νομικών προσώπων και Ο.Τ.Α., που ως τώρα εξαιρούνται, χωρίς να υπάρχει αποχρών λόγος για την εξαίρεση αυτή.

ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ. Όπως είναι γνωστό, η έναρξη ισχύος του μέτρου της υποχρεωτικής τραπεζικής καταβολής των μισθωμάτων των ακινήτων, έχει παραταθεί για την 1.10.2026. Η παράταση αυτή προφανώς δόθηκε με την ελπίδα αφενός ότι μέχρι 30.9.2026 θα είχαν δηλωθεί στο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (Μ.Ι.Δ.Α.) οι αριθμοί των τραπεζικών λογαριασμών κατάθεσης του ενοικίου κάθε μίσθωσης, και ότι θα είχε δημοσιευτεί η υπουργική απόφαση με την οποία, σύμφωνα με ρητή πρόβλεψη του άρθρου 210 του ν. 5222/2025, θα καθορίζονται οι εξαιρέσεις από την εφαρμογή των ανωτέρω κυρώσεων. η μη εφαρμογή του οποίου επισύρει σε βάρος των φυσικών προσώπων των εκμισθωτών αλλά και των ενοικιαστών, τις σοβαρότατες φορολογικές συνέπειες της παρ. 5 του άρθρου 39 ΚΦΕ.

Επειδή όμως αυτά δεν κατέστη δυνατόν να υλοποιηθούν έως τώρα.

Επειδή με την από 18-3-2026 επιστολή μας προς εσάς, είχαμε ρητά εκφράσει τις επιφυλάξεις μας επί του θέματος αυτού και την ανησυχία μας ειδικότερα για την πιθανότητα να υποστούν κυρώσεις χιλιάδες ιδιοκτήτες, οι μισθωτές των οποίων επειδή δεν είναι οι ίδιοι δικαιούχοι του επιδόματος του Νοεμβρίου θα αρνούνται για οποιονδήποτε λόγο να καταβάλουν το μίσθωμα σε τραπεζικούς λογαριασμούς των ιδιοκτητών.

Επειδή έχει καταστεί προφανές ότι η υποχρεωτική τραπεζική καταβολή των μισθωμάτων συνδέεται άρρηκτα με την πληροφορία που θα δηλωθεί και θα περιέχεται στην νέα πλατφόρμα μισθώσεων του Μ.Ι.Δ.Α., οπότε νομοτελειακά θα πρέπει να προηγηθεί η δήλωση στην παραπάνω εφαρμογή των τραπεζικών λογαριασμών κατάθεσης των ενοικίων κάθε μίσθωσης, και στη συνέχεια να αρχίσει η εφαρμογή του μέτρου, αφού μόνον έτσι θα είναι δυνατός ο έλεγχος της ανά μήνα τραπεζικής καταβολής τους.

Γιαυτό, και επειδή τυχόν νέα ολιγόμηνη παράταση δεν θα έχει κανένα νόημα, ζητούμε την νομοθετική παράταση της υποχρεωτικής τραπεζικής καταβολής των μισθωμάτων επί τουλάχιστον έξη (6) μήνες από την έναρξη της λειτουργίας της νέας εφαρμογής δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης του Μ.Ι.Δ.Α.

ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: Ειδικά σε ότι αφορά τις εξαιρέσεις από την εφαρμογή του μέτρου αυτού, προτείνουμε και πάλι να εξαιρεθούν ρητά από τις κυρώσεις αυτές, τα εξής μισθώματα κατοικιών:

1. Τα μισθώματα έως πεντακόσια ευρώ (500€) μηνιαίως

2. Τα μισθώματα μεταξύ συμβαλλομένων ηλικίας άνω των 70 ετών, για τους οποίους δεν ισχύει η φορολογική υποχρέωση διενέργειας ηλεκτρονικών συναλλαγών

3. Τα μισθώματα που έχει δηλωθεί στην εφαρμογή μισθώσεων της ΑΑΔΕ ότι έχουν ήδη προκαταβληθεί στον εκμισθωτή

4. Τα μισθώματα που έχουν κατασχεθεί από το Δημόσιο ή ιδιώτη εις χείρας τρίτου ή έχουν εκχωρηθεί προς τρίτο έναντι οφειλής.

5. Τα μισθώματα που για οποιοδήποτε λόγο κατατίθενται δημόσια στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, εκτός αν ρητά οριστεί ότι και αυτό αποτελεί αποδεκτή καταβολή.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ: Παράλληλα έχουμε προτείνει σχετικά να οριστεί ρητά ότι:

1. Τα μισθώματα που οφείλονται σε πολλούς συνεκμισθωτές – συνιδιοκτήτες θα μπορεί έγκυρα να καταβάλλονται σε κοινό λογαριασμό τους ή και σε λογαριασμό ενός και μόνον εξ αυτών ή και εξουσιοδοτημένου τρίτου, που θα δηλωθεί στην εφαρμογή του Μ.Ι.Δ.Α.

2. Τα μισθώματα που έχει συμφωνηθεί να εισπράττονται από πληρεξουσίους, δικηγόρους, εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, κατοίκους εξωτερικού κλπ., θα μπορούν να καταβάλλονται νόμιμα στους λογαριασμούς αυτών, εφόσον δηλωθούν στην εφαρμογή του Μ.Ι.Δ.Α.

3. Τα μηνιαία μισθώματα ύψους έως 1.600€ να οριστούν ρητά ως ακατάσχετα σε τραπεζικούς λογαριασμούς ή εις χείρας τρίτου, ιδίως αν αποτελούν το μοναδικό εισόδημα του εκμισθωτή πέραν της σύνταξης και τυχόν αμελητέου ποσού τραπεζικών τόκων.

4. Να καθοριστεί διαδικασία υποβολής ένστασης μέσω της ιστοσελίδας της ΑΑΔΕ, όταν οι ενδιαφερόμενοι αμφισβητούν τεκμηριωμένα την επιβολή της κύρωσης αυτής.