Google: Ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη επένδυσή της στην Ευρώπη - 13 δισ. ευρώ στη Φινλανδία για υποδομές ΑΙ

Η Google ανακοίνωσε την Τετάρτη (9/9) ότι θα επενδύσει τουλάχιστον 13 δισ. ευρώ σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης στη Φινλανδία, σε μια επένδυση που αποτελεί τη μεγαλύτερη μεμονωμένη επένδυση του τεχνολογικού κολοσσού στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το CNBC, η Φινλανδία έχει αναδειχθεί σε κομβική τοποθεσία για κέντρα δεδομένων εν μέσω της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι hyperscalers και οι developers στρέφονται στη χώρα λόγω της διαθέσιμης γης και της ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία βρίσκεται σε έλλειψη στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης.

Ειδικότερα, η Google θα διαθέσει τα κεφάλαια έως το 2028, μεταξύ άλλων για κέντρα δεδομένων και άλλες υποστηρικτικές επενδύσεις, όπως έργα στον τομέα της ενέργειας, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η εταιρεία.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι υπέγραψε με τη φινλανδική ενεργειακή εταιρεία Fortum συμφωνία αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (PPA) διάρκειας 22 ετών, η οποία προβλέπει παράταση της διάρκειας της υφιστάμενης συμφωνίας. Η μετοχή της Fortum σημείωσε άνοδο 11% μετά την ανακοίνωση.

Η άνθηση του κλάδου των κέντρων δεδομένων στη Φινλανδία

Σε αυτό το φόντο, επισημαίνεται ότι αρκετά έργα κέντρων δεδομένων, με δυνητική ισχύ που ανέρχεται σε εκατοντάδες μεγαβάτ, έχουν ανακοινωθεί στη Φινλανδία τους τελευταίους μήνες.

Η Pure DC ανακοίνωσε τον Ιούλιο ότι θα επενδύσει 1,5 δισ. ευρώ για την κατασκευή ενός συγκροτήματος ισχύος 110 μεγαβάτ στη Φινλανδία, με δυνατότητα επέκτασης πέραν των 550 μεγαβάτ.

Από τη μεριά της, η Arcem σχεδιάζει εγκατάσταση ισχύος έως και 500 μεγαβάτ, ενώ το Μάρτιο, η Nebius αποκάλυψε σχέδια για την κατασκευή ενός από τα μεγαλύτερα εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη στη Φινλανδία.

«Η Φινλανδία καταγράφει αυτή τη στιγμή τεράστια ζήτηση για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Σε εκδηλώσεις του κλάδου έχω ακούσει να την αποκαλούν “Τέξας της Ευρώπης”», δήλωσε στο CNBC ο Matti Lajunen, εταίρος στον τομέα των ακινήτων στη φινλανδική δικηγορική εταιρεία Hannes Snellman.

«Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι νέες αιτήσεις κάθε εβδομάδα από νέους παίκτες που ενδιαφέρονται να εισέλθουν στη φινλανδική αγορά», συμπλήρωσε.

Να σημειωθεί ότι το Τέξας έχει εξελιχθεί σε μία από τις κορυφαίες τοποθεσίες παγκοσμίως για κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης, με μια σειρά από τεράστια έργα που έχουν ανακοινωθεί από hyperscalers και εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης, μεταξύ άλλων από τις Meta, Microsoft και Anthropic. Η Google ανακοίνωσε τον Νοέμβριο ότι θα επενδύσει 40 δισ. δολάρια στο Τέξας έως το 2027.

Παράλληλα με τη Fortum, η Google ανακοίνωσε ότι θα «εργαστεί για τον εντοπισμό νέων επιχειρηματικών μοντέλων που θα βελτιώσουν την εμπορική βιωσιμότητα πιθανών νέων πυρηνικών αντιδραστήρων» στην εγκατάσταση της Loviisa, μια πόλη στη νότια Φινλανδία.

Η Φινλανδία έχει επίσης καταστεί ελκυστική τοποθεσία για τις ψηφιακές υποδομές που υποστηρίζουν δραστηριότητες κοινωνικών δικτύων, με το TikTok να σχεδιάζει την επέκταση της δυναμικότητας των κέντρων δεδομένων του στη χώρα.

«Η αξία της οικονομίας των δεδομένων εκτείνεται πολύ πέρα από τις άμεσες επενδύσεις, καθώς ενισχύει την καινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας Petteri Orpo. «Η εμβάθυνση της συνεργασίας μας με την Google θα αποφέρει διαρκή οφέλη και για τις δύο πλευρές».