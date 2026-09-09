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«Ψηφίστε ΝΔ» γιατί «θα κάνουν ντου οι απέναντι», λέει ο Φλωρίδης - Έντονη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική
12:05 - 09 Σεπ 2026

«Ψηφίστε ΝΔ» γιατί «θα κάνουν ντου οι απέναντι», λέει ο Φλωρίδης - Έντονη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ

Reporter.gr Newsroom
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Την κινδυνολογία επιστρατεύουν στελέχη της ΝΔ για να ενισχύσουν τα ποσοστά του κόμματος. Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, έφτασε στο σημείο να πει πως «αν η χώρα μείνει ακυβέρνητη, θα κάνουν ντου οι απέναντι».

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Φλωρίδης σημείωσε πως το κρίσιμο δίλημμα των επόμενων εθνικών εκλογών θα είναι εάν η Ελλάδα «θα μείνει ακυβέρνητη ή θα κυβερνηθεί», σε μια περίοδο που, όπως είπε, χαρακτηρίζεται από «εθνική διακινδύνευση».

Μάλιστα, αναφερόμενος στην Τουρκία, ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός, λέγοντας: «Εάν η χώρα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμία αμφιβολία ότι θα γίνει το ντου από απέναντι».

Η δήλωση προκάλεσε την έντονη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, με τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά να σχολιάζει:

«Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, μας ενημέρωσε από τη συχνότητα της δημόσιας τηλεόρασης ότι είμαστε «σε εθνική διακινδύνευση» και αν δεν υπάρχει το βράδυ των εκλογών αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία, «θα κάνουν ντου οι απέναντι» μιλώντας ευθέως για θερμό επεισόδιο με την Τουρκία.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη διολισθαίνει σε επικίνδυνα μονοπάτια.

Τώρα απειλεί τον ελληνικό λαό ότι η κρίση του μπορεί να ανοίξει τον δρόμο σε τουρκική επιβουλή.

Ο κατήφορος της κυβέρνησης είναι χωρίς τέλος.

Είναι μια κυβέρνηση που δεν είναι συνώνυμη της σταθερότητας αλλά είναι βαθιά επικίνδυνη, καθεστωτική και αλαζονική.

Κύριε Πρωθυπουργέ, δεν επιτρέπεται οι Υπουργοί σας να παίζουν με τα εθνικά θέματα. Η πατρίδα είναι πάνω από το μικροκομματικό σας συμφέρον. Η πατρίδα είναι πάνω από όλα».

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