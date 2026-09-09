Ως τι εμφανίζεται ο Τσίπρας στο Βελλίδειο;

Η Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2026, είναι η ημέρα του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ. Σε μία δεύτερη εμφάνιση στην Θεσσαλονίκη σε διάστημα μίας εβδομάδας, ο πρώην Πρωθυπουργός λογικά θα ήθελε να απαντήσει στα όσα εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και να εξηγήσει κάποια από τα νεφελώδη και αόριστα που ο ίδιος παρουσίασε προ ημερών.

Για την Τετάρτη λοιπόν, είναι προγραμματισμένη μία συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, που λογικά ή μη, θα προσελκύσει το ενδιαφέρον, τουλάχιστον του Τύπου – για το ενδιαφέρον των πολιτών, μένει να αποδειχθεί.

Υπάρχει όμως μία παραδοξότητα. Από την στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται στον χώρο της ΔΕΘ και στο Βελλίδειο, με ποια ακριβώς θεσμική ιδιότητα το κάνει αυτό; Αρκεί ο τίτλος του επικεφαλής ενός κόμματος που είναι εξωκοινοβουλευτικό, δεν διαθέτει στελέχη και όργανα και απλώς παρουσιάζεται ως μονοπρόσωπη πολιτική ΕΠΕ; Υπάρχει προφανώς μία κάποια θεσμική χαλαρότητα, που εξηγείται μάλλον από την ανοχή ενός ολόκληρου συστήματος έναντι του πρώην Πρωθυπουργού…