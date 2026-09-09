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«Σπίτι ΙΙΙ»: Τέλη Δεκεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα – Τα νέα κριτήρια
Ακίνητα
12:22 - 09 Σεπ 2026

«Σπίτι ΙΙΙ»: Τέλη Δεκεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα – Τα νέα κριτήρια

Reporter.gr Newsroom
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Στα τέλη Δεκεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για το πρόγραμμα «Σπίτι ΙΙΙ», όπως έκανε γνωστό ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας, Νίκος Παπαθανάσης. Παράλληλα, από τον Ιανουάριο πρόκειται να ενεργοποιηθούν νέα προγράμματα για τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, τα οποία περιλαμβάνουν από δάνεια με επιτόκιο 0,35% έως επιδοτήσεις για την αγορά ταξί.  

Μιλώντας στην ΕΡΤ για το «Σπίτι ΙΙΙ», ο κ. Παπαθανάσης εκτίμησε ότι οι δικαιούχοι του προγράμματος θα ξεπεράσουν τους 15.000, ενώ αναφέρθηκε και στη διεύρυνση των προϋποθέσεων συμμετοχής. «Πλέον από 50 πάμε στα 55 έτη και στα διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια για κάθε παιδί πάμε στις 7.000. Επομένως, μια τετραμελής οικογένεια με 49.000 ή πενταμελής οικογένεια με 56.000 ευρώ. Και βεβαίως διευρύνεται πλέον η περίμετρος, διότι μπορούμε να αγοράσουμε σπίτια έως 300.000 ευρώ από 250.000 ευρώ και το δάνειο μπορεί από 190.000 να πάει στις 230.000 ευρώ.»

Ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρθηκε και στα υπόλοιπα στεγαστικά μέτρα, σημειώνοντας: «Τρέχει και το πρόγραμμα Ανακαινίζω», είμαστε εδώ και τρέχουν προγράμματα για να στηρίξουμε το στεγαστικό πρόβλημα».

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Για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Σε ό,τι αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες, ο Νίκος Παπαθανάσης υποστήριξε ότι τα οφέλη από τη φορολογική μεταρρύθμιση δεν έχουν γίνει ακόμη πλήρως αισθητά, καθώς η ουσιαστική μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης θα αποτυπωθεί στο φορολογικό έτος 2027. «Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν έχουν νιώσει τη φορολογική μεταρρύθμιση καθώς για το φορολογικό έτος 2027 θα δουν πραγματικά την μείωση του φόρου, που άλλοι συμπολίτες μας που ήταν μισθωτοί την είδαν από τον Ιανουάριο. Μειώνουμε την προκαταβολή φόρου κατά πέντε μονάδες, γιατί αυτό είναι που αντέχει η οικονομία», ανέφερε ο Νίκος Παπαθανάσης.

Παράλληλα, χαρακτήρισε το δανειακό εργαλείο με επιτόκιο 0,35% ως μέτρο που απευθύνεται ουσιαστικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για τη χρηματοδότησή του προβλέπεται η ανακατεύθυνση 5 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ειδικό πρόγραμμα προβλέπεται και για την αγορά ταξί, με την επιδότηση να ανέρχεται σε 20.000 ευρώ, ενώ για άτομα με αναπηρία αυξάνεται στις 29.000 ευρώ. «Έχουμε μεριμνήσει έτσι ώστε να υπάρχουν προγράμματα για όλους τους κλάδους των επιχειρηματιών. Η ακρίβεια ροκανίζει το εισόδημα και έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Αλλά η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος είναι μερικώς η απάντηση, καθότι όσο μειώνεται η ανεργία, αυξάνονται οι μισθοί και δημιουργούνται θέσεις εργασίας», είπε ο Νίκος Παπαθανάσης.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/09/2026 - 12:31
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