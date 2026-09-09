ΔΥΠΑ: 40 θέσεις μαθητείας για τη νέα γενιά τεχνικών του σιδηροδρόμου

Νέα συνεργασία εγκαινιάζουν οι Σιδηρόδρομοι Ελλάδος (ΟΣΕ) και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), με στόχο τη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με τις πραγματικές και σύγχρονες ανάγκες του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας προβλέπονται συνολικά 40 θέσεις μαθητείας σε τεχνικές ειδικότητες των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ, για τα σχολικά έτη 2026-2027 και 2027-2028.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια δύο ετών και συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στις ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ με αμειβόμενη και ασφαλισμένη μαθητεία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας στον σιδηρόδρομο, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

«Οι μαθητευόμενοι θα εκπαιδευτούν δίπλα σε έμπειρα στελέχη των Σιδηροδρόμων Ελλάδος και θα γνωρίσουν στην πράξη τις υποδομές, τα τεχνικά συστήματα, τις εγκαταστάσεις και τις διαδικασίες λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου. Η μαθητεία θα γίνεται με οργανωμένη εποπτεία και αυστηρή τήρηση των κανόνων υγείας και ασφάλειας για εργασία επί ή πλησίον της σιδηροδρομικής γραμμής», αναφέρεται.

Δύο νέες ειδικότητες στην ΕΠΑΣ Μαθητείας Ρέντη

Από το σχολικό έτος 2026-2027, η ΕΠΑΣ Μαθητείας Ρέντη θα προσφέρει δύο νέες εξειδικευμένες ειδικότητες, σχεδιασμένες με βάση τις σημερινές τεχνικές και επιχειρησιακές απαιτήσεις του ελληνικού σιδηροδρόμου:

Τεχνίτης/τρια Γραμμής Σιδηροδρόμων

Τεχνίτης/τρια Συστημάτων Σηματοδότησης, Τηλεδιοίκησης και Σιδηροδρομικής Τηλεματικής

Η ειδικότητα «Τεχνίτης/τρια Γραμμής Σιδηροδρόμων» επικεντρώνεται στην επιθεώρηση του δικτύου, στην προληπτική και διορθωτική συντήρηση, αλλά και στην υποστήριξη των εργασιών που πραγματοποιούνται πάνω στη σιδηροδρομική γραμμή. Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, οι μαθητευόμενοι θα αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τις σιδηροτροχιές, τους στρωτήρες, τους συνδέσμους, το έρμα και τις αλλαγές τροχιάς, ενώ θα εκπαιδευτούν στις βασικές μετρήσεις γεωμετρίας της γραμμής και στη χρήση των κατάλληλων εργαλείων και μηχανημάτων συντήρησης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στους κανόνες για την ασφαλή πρόσβαση και εργασία στο σιδηροδρομικό πεδίο, στην αναγνώριση πιθανών φθορών, καθώς και στην ορθή τεχνική καταγραφή των εργασιών που πραγματοποιούνται.

Η δεύτερη νέα ειδικότητα, «Τεχνίτης/τρια Συστημάτων Σηματοδότησης, Τηλεδιοίκησης και Σιδηροδρομικής Τηλεματικής», αφορά τις σύγχρονες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο και την ασφαλή διαχείριση της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας.

Το εκπαιδευτικό αντικείμενο περιλαμβάνει συστήματα και εξαρτήματα σηματοδότησης, μηχανισμούς αλλαγών τροχιάς, καλωδιακά δίκτυα, συστήματα ανίχνευσης συρμών, ερμάρια και εξοπλισμό πεδίου, καθώς και συστήματα τηλεδιοίκησης και εποπτείας. Παράλληλα, οι μαθητευόμενοι θα εκπαιδευτούν σε δίκτυα δεδομένων και εφαρμογές σιδηροδρομικής τηλεματικής.

Στην κατάρτιση περιλαμβάνονται ακόμη οι αρχές ασφαλούς λειτουργίας, η διάγνωση και αντιμετώπιση βλαβών, οι απαραίτητες δοκιμές, οι εργασίες συντήρησης και η πλήρης τεχνική τεκμηρίωση κάθε παρέμβασης.

Πώς κατανέμονται οι 40 θέσεις

Οι συνολικά 40 θέσεις μαθητείας κατανέμονται ως εξής:

15 θέσεις Τεχνιτών/τριών Συστημάτων Σηματοδότησης, Τηλεδιοίκησης και Σιδηροδρομικής Τηλεματικής – ΕΠΑΣ Μαθητείας Ρέντη

Τεχνιτών/τριών Συστημάτων Σηματοδότησης, Τηλεδιοίκησης και Σιδηροδρομικής Τηλεματικής – ΕΠΑΣ Μαθητείας Ρέντη 15 θέσεις Τεχνιτών/τριών Γραμμής Σιδηροδρόμων – ΕΠΑΣ Μαθητείας Ρέντη

Τεχνιτών/τριών Γραμμής Σιδηροδρόμων – ΕΠΑΣ Μαθητείας Ρέντη 2 θέσεις Τεχνιτών/τριών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων – ΕΠΑΣ Μαθητείας Ρέντη

Τεχνιτών/τριών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων – ΕΠΑΣ Μαθητείας Ρέντη 4 θέσεις Τεχνιτών/τριών Ηλεκτρολογικών Εργασιών και Ανελκυστήρων – ΕΠΑΣ Μαθητείας Αιγάλεω

Τεχνιτών/τριών Ηλεκτρολογικών Εργασιών και Ανελκυστήρων – ΕΠΑΣ Μαθητείας Αιγάλεω 4 θέσεις Τεχνιτών/τριών Κτιριακών Έργων – ΕΠΑΣ Μαθητείας Ρέντη.

Οι υπόλοιπες τεχνικές ειδικότητες έχουν ως στόχο να καλύψουν ανάγκες που αφορούν τη λειτουργία και συντήρηση σταθμών, κτιριακών εγκαταστάσεων και ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών του σιδηροδρομικού δικτύου.

Η συγκεκριμένη συνεργασία αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού των Σιδηροδρόμων Ελλάδος για την αναβάθμιση συνολικά της σιδηροδρομικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό της Σιδηροδρομικής Ακαδημίας, τη δημιουργία νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εγχειριδίων, καθώς και την εγκατάσταση σύγχρονων προσομοιωτών για μηχανοδηγούς και προσωπικό που ασχολείται με τη διαχείριση της κυκλοφορίας.

Παράλληλα, προβλέπεται συστηματική εκπαίδευση, επανεκπαίδευση και αξιολόγηση του προσωπικού που εκτελεί κρίσιμα καθήκοντα ασφάλειας.

Βασικός στόχος είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου και ολοκληρωμένου συστήματος σιδηροδρομικής εκπαίδευσης, το οποίο θα καλύπτει ολόκληρη την επαγγελματική πορεία ενός εργαζομένου: από την αρχική τεχνική κατάρτιση των νέων έως τη συνεχή αναβάθμιση, ανάπτυξη και πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του υφιστάμενου προσωπικού.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Στις ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ μπορούν να υποβάλουν αίτηση νέες και νέοι ηλικίας 15 έως 29 ετών, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Γυμνασίου ή ισότιμο τίτλο.

Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet. Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τόσο την ειδικότητα όσο και τη σχολή που τους ενδιαφέρει.

«Με τη νέα συνεργασία, η τεχνική εκπαίδευση συνδέεται άμεσα με συγκεκριμένες ανάγκες του σιδηροδρομικού δικτύου και δημιουργεί επαγγελματικές προοπτικές για νέους ανθρώπους. Παράλληλα, επενδύει στις σύγχρονες τεχνικές δεξιότητες και στην κουλτούρα ασφάλειας που απαιτεί κάθε εργασία στο σιδηροδρομικό περιβάλλον», καταλήγει η ανακοίνωση.