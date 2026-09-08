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Χατζηθεοδοσίου για εξαγγελίες ΔΕΘ: Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος σε… δόσεις για τα «αποπαίδια» της Αττικής
Επιχειρήσεις
15:38 - 08 Σεπ 2026

Χατζηθεοδοσίου για εξαγγελίες ΔΕΘ: Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος σε… δόσεις για τα «αποπαίδια» της Αττικής

Reporter.gr Newsroom
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Η Κυβέρνηση διαχωρίζει «παιδιά» και «αποπαίδια»: διαφορετική αντιμετώπιση για το τέλος επιτηδεύματος στην Αττική και την Περιφέρεια αναφέρει ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Χατζηθεοδοσίου όσον αφορά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη 90η ΔΕΘ για το τέλος επιτηδεύματος.

Όπως επισημαίνει ο κ. Χατζηθεοδοσίου, οι ανακοινώσεις των οικονομικών μέτρων δημιουργούν επιχειρήσεις δύο ταχυτήτων. Το τέλος επιτηδεύματος καταργείται το 2027 για την περιφέρεια, τη Θεσσαλονίκη και τα νησιά της Αττικής. Αντίθετα, για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις της Αττικής προβλέπεται απλώς μείωση 50% το 2028 και πλήρης κατάργηση το 2029.

Πιο αναλυτικά η δήλωση του Γιάννη Χατζηθεοδοσίου για το τέλος επιτηδεύματος έχει ως εξής:

«Μία από τις διαπιστώσεις που κάναμε μετά τις ανακοινώσεις των πολυαναμενόμενων μέτρων -και χωρίς να επιδέχεται καμίας αμφισβήτησης- είναι ότι για την κυβέρνηση υπάρχουν τα «παιδιά» και τα «αποπαίδια».

Πως το καταλαβαίνουμε; Μα από το γεγονός της διαφορετικής αντιμετώπισης που έχουν οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας με αυτές της Αττικής σχετικά με το τέλος επιτηδεύματος.

Τι είπε η κυβέρνηση με την εξειδίκευση των μέτρων; «Το τέλος επιτηδεύματος καταργείται:

Από το 2027: για επιχειρήσεις με έδρα στην Περιφέρεια και στη Θεσσαλονίκη, καθώς και στα νησιά της Περιφέρειας Νήσων της Αττικής.

Από το 2028: το τέλος επιτηδεύματος στην Αττική μειώνεται κατά 50%.

Από το 2029: το τέλος επιτηδεύματος καταργείται πλήρως και πανελλαδικά.»

Δηλαδή μία μνημονιακή επιβάρυνση, ένα «χαράτσι» για να μιλάμε καθαρά, καταργείται άμεσα για όλες τις επιχειρήσεις της χώρας, πλην αυτών που έχουν έδρα στην Αττική.

Αλήθεια, πως μπορεί να εξηγηθεί αυτή η διαφορετική αντιμετώπιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για ένα ζήτημα που τις απασχολεί όλες το ίδιο;

Μήπως πιστεύει η κυβέρνηση ότι οι επιχειρήσεις της Αττικής πηγαίνουν οικονομικά καλύτερα και κάνει αυτόν τον αυθαίρετο διαχωρισμό;

Στο ίδιο καζάνι δεν βράζουν όλες οι επιχειρήσεις; Όλες δεν απειλούνται από την παρατεταμένη ακρίβεια, την ενεργειακή κρίση, το υψηλό λειτουργικό κόστος, την έλλειψη ρευστότητας; Που αποσκοπεί αυτή η παράλογη διαφοροποίηση;

Εκτός αν έκριναν ότι δεν πρέπει να χαθούν άμεσα τα έσοδα από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος και επέλεξαν έναν γεωγραφικό διαχωρισμό για τη σταδιακή κατάργηση του «χαρατσιού» και μάλιστα σε βάθος τριετίας.

Αν ισχύει το τελευταίο, τότε κακώς διαφήμιζαν από την κυβέρνηση ότι τα μέτρα της ΔΕΘ θα είναι για τη στήριξη της μεσαίας τάξης και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.

Και πρέπει να προβληματιστούν ιδιαίτερα από αυτή την εξέλιξη, καθώς έχουν εκφράσει ανάλογα παράπονα και στελέχη της κυβερνώσας παράταξης.

Γιατί εκτός της σταδιακής κατάργησης του τέλους επιτηδεύματος για τις επιχειρήσεις στην Αττική, υπάρχει και το «φάουλ» της σταδιακής μείωσης της προκαταβολής φόρου που αναμένεται να φτάσει στο 50% το μακρινό 2034. Τόσο σίγουροι είναι στο οικονομικό επιτελείο ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα καταφέρουν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της εποχής και να αντέξουν μέχρι τότε; Μήπως θα έχουν μεσολαβήσει χιλιάδες «λουκέτα»;

Ξέρω καλά ότι δύσκολα θα υπάρξουν απαντήσεις από πλευράς κυβέρνησης. Μην υποστηρίζουν όμως ότι με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ θα υπάρξουν λύσεις στα προβλήματα που ταλανίζουν εδώ και χρόνια τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες».

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