ΗΠΑ: Τετραπλασιάστηκαν τα deals για πετρέλαιο και φυσικό αέριο στο β’ τρίμηνο

Οι συμφωνίες εξαγορών και συγχωνεύσεων στον κλάδο πετρελαίου και φυσικού αερίου στις ΗΠΑ εκτινάχθηκαν στα 9 δισ. δολάρια το δεύτερο τρίμηνο του έτους, καταγράφοντας τετραπλάσια αξία σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Ωστόσο, σύμφωνα με την εταιρεία αναλύσεων Enverus, η έντονη μεταβλητότητα στις τιμές του πετρελαίου εξακολουθεί να περιορίζει την επενδυτική εμπιστοσύνη.

«Η αστάθεια του αργού πετρελαίου που συνδέεται με τη σύγκρουση στο Ιράν και οι χαλαρότερες προοπτικές για το φυσικό αέριο πιθανότατα διεύρυναν το spread προσφοράς-ζήτησης και περιέπλεξαν τις αποτιμήσεις, οι οποίες ώθησαν την ανακοινωθείσα αξία σε ένα από τα χαμηλότερα τριμηνιαία σύνολα εδώ και χρόνια», δήλωσε ο Άντριου Ντίτμαρ, κύριος αναλυτής της Enverus Intelligence Research.

Καθοριστική συμβολή στη συνολική αξία των συναλλαγών είχε η δημοπρασία-ρεκόρ που πραγματοποίησε τον Μάιο το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιας Γης (BLM), αποφέροντας περίπου 4 δισ. δολάρια από την παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου σε ομοσπονδιακές εκτάσεις του Τέξας και του Νέου Μεξικού. Οι μεγαλύτεροι αγοραστές ήταν οι Devon Energy και Matador Resources.

Η δημοπρασία αφορούσε συνολικά 33.530 στρέμματα (περίπου 13.570 εκτάρια), κυρίως στη λεκάνη Permian του Νέου Μεξικού, η οποία αποτελεί μέρος του σημαντικότερου πετρελαϊκού πεδίου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Όπως επισημαίνει η Enverus, η περιορισμένη διαθεσιμότητα νέων εκτάσεων με υψηλό παραγωγικό δυναμικό ενίσχυσε τον ανταγωνισμό μεταξύ των ενδιαφερόμενων εταιρειών για την απόκτηση των συγκεκριμένων δικαιωμάτων.

Η δεύτερη μεγαλύτερη συναλλαγή του τριμήνου ήταν η πώληση, τον Ιούνιο, του ποσοστού της Shell στην υπεράκτια πλατφόρμα Na Kika και στα συνδεδεμένα κοιτάσματα στον Κόλπο του Μεξικού προς θυγατρικές των Talos Energy και Ridgewood Energy, έναντι περίπου 1,7 δισ. δολαρίων. Τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία παρήγαγαν περίπου 37.000 βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως.

Παρά την αύξηση της αξίας των συμφωνιών, η συνολική δραστηριότητα του δεύτερου τριμήνου ήταν η τρίτη χαμηλότερη από το 2020, χρονιά κατά την οποία η πανδημία της COVID-19 προκάλεσε κατάρρευση της ζήτησης και σημαντική πτώση των τιμών του πετρελαίου.

Κατά το διάστημα Απριλίου-Ιουνίου, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) του Brent κινήθηκαν σε ιδιαίτερα ευρύ εύρος, από τα 118 δολάρια έως και τα 72 δολάρια ανά βαρέλι, καθώς οι συνεχιζόμενες πολεμικές συγκρούσεις εξακολουθούν να επηρεάζουν τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές.