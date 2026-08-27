Γαλλία: Η δημοσιονομική «βόμβα» που απειλεί να επισκιάσει τις εκλογές

Η Γαλλία βρίσκεται μπροστά σε μια ιδιαίτερα δύσκολη μάχη για τον ετήσιο προϋπολογισμό, καθώς τα πολιτικά κόμματα προετοιμάζονται για τις προεδρικές εκλογές της επόμενης άνοιξης, την ώρα που οι ολοένα πιο ανήσυχοι επενδυτές αναζητούν ενδείξεις ότι το Παρίσι μπορεί να ανακτήσει τον έλεγχο των δημόσιων οικονομικών του.

Όπως επισημαίνει το Reuters, το διακύβευμα είναι υψηλό. Η Γαλλία έχει ήδη ένα από τα υψηλότερα δημοσιονομικά ελλείμματα στην Ευρωζώνη, ενώ οι δύο υποψήφιοι που εμφανίζονται να προηγούνται στην κούρσα προέρχονται από τα άκρα του πολιτικού φάσματος και προωθούν ιδιαίτερα δαπανηρές πολιτικές. Την ίδια στιγμή, οι γαλλικές κυβερνήσεις έχουν μακρά ιστορία υποχώρησης από μεταρρυθμίσεις μπροστά στις αντιδράσεις στους δρόμους και τις πολιτικές πιέσεις.

Οι πολιτικές συγκρούσεις αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες εβδομάδες, ακόμη και πριν ξεκινήσει για τα καλά η προεκλογική εκστρατεία για τις δύο ψηφοφορίες της 18ης Απριλίου και της 2ας Μαΐου. Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί προσπαθεί να επιβιώσει από τη διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού του 2027 σε ένα κοινοβούλιο χωρίς αυτοδύναμη πλειοψηφία.

Επενδυτές που μίλησαν στο Reuters δηλώνουν ότι προετοιμάζονται για μήνες αναταράξεων, καθώς η μάχη για τον προϋπολογισμό και η προεδρική εκλογή αλληλοτροφοδοτούνται, αυξάνοντας την αβεβαιότητα στις αγορές, οι οποίες βρίσκονται ήδη σε επιφυλακή.

Ο ετήσιος κύκλος κατάρτισης του προϋπολογισμού έχει εξελιχθεί σε πηγή πολιτικού δράματος από το 2024, όταν οι βουλευτικές εκλογές δεν ανέδειξαν αυτοδύναμη κυβέρνηση. Δύο προκάτοχοι του Λεκορνί απομακρύνθηκαν από την πρωθυπουργία έπειτα από αποτυχημένες προσπάθειες επίτευξης συμφωνίας.

Οι πολιτικοί κίνδυνοι έρχονται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία διεθνώς, καθώς το κόστος δανεισμού από τις ΗΠΑ έως την Ιαπωνία έχει βρεθεί πρόσφατα σε υψηλά πολλών δεκαετιών, υπό το βάρος των ανησυχιών για τη διαρκή αύξηση του δημόσιου χρέους.

Με τις προεδρικές εκλογές να πλησιάζουν, τα μέτωπα που δημιουργούν αμφιβολίες για την ικανότητα της Γαλλίας να περιορίσει το έλλειμμά της πολλαπλασιάζονται, την ώρα που το γαλλικό Δημόσιο προετοιμάζεται τα επόμενα χρόνια να αναχρηματοδοτήσει τεράστιο όγκο χρέους που εκδόθηκε κατά την περίοδο της πανδημίας.

Ο Λεκορνί έχει καλέσει τους βουλευτές να εγκρίνουν τον προϋπολογισμό του 2027 πριν από τις εκλογές, προειδοποιώντας ότι δεν πρέπει να «προσθέσουν δημοσιονομική αβεβαιότητα σε όλες τις υπόλοιπες αβεβαιότητες» και επισημαίνοντας ότι οι αγορές παρακολουθούν στενά και την προεκλογική εκστρατεία.

Έχει προαναγγείλει «μεγάλα μέτρα εξοικονόμησης» όταν το νομοσχέδιο του προϋπολογισμού φτάσει στη Βουλή στις αρχές Οκτωβρίου. Ο υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκίρ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να «παγώσει» μέρος των συνταξιοδοτικών δαπανών την επόμενη χρονιά, προκειμένου να εξοικονομηθούν πόροι, αν και οι λεπτομέρειες του σχεδίου παραμένουν περιορισμένες.

Ανησυχία στις αγορές ομολόγων

Οι επενδυτές πέρασαν το καλοκαίρι επανατιμολογώντας το γαλλικό χρέος, προεξοφλώντας αυξημένη μεταβλητότητα ενόψει των εκλογών. Η αναταραχή στην αγορά των αμερικανικών κρατικών ομολόγων έχει επιβαρύνει περαιτέρω τη Γαλλία, καθώς οι μεταβολές στις αποδόσεις των αμερικανικών τίτλων συνήθως μεταδίδονται και στις άλλες μεγάλες αγορές κρατικού χρέους.

Το ασφάλιστρο που απαιτούν οι επενδυτές για να διακρατούν γαλλικά 10ετή ομόλογα αντί των αντίστοιχων γερμανικών, που διαθέτουν αξιολόγηση ΑΑΑ, διευρύνθηκε για τρίτο συνεχόμενο μήνα, φτάνοντας περίπου τις 88 μονάδες βάσης, στο υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2024.

«Δεν θα μου έκανε εντύπωση αν το spread έφτανε τις 100 μονάδες βάσης, ακόμη και αν από εκεί συνέχιζε να διευρύνεται», δήλωσε ο Κέβιν Τόζετ της γαλλικής εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίων Carmignac.

Οι αμφιβολίες των επενδυτών για τη δέσμευση των Γάλλων πολιτικών στη μείωση του ελλείμματος έχουν οδηγήσει τις αποδόσεις των γαλλικών ομολόγων πάνω από τις αντίστοιχες ιταλικές, παρά το γεγονός ότι η Ιταλία έχει υψηλότερο χρέος.

Παράλληλα, οι οίκοι αξιολόγησης ετοιμάζονται να επικαιροποιήσουν τις εκτιμήσεις τους για τη Γαλλία τις επόμενες εβδομάδες. Πρώτη είναι η Fitch, η οποία υποβάθμισε πέρυσι την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας στο Α+, το χαμηλότερο επίπεδο στην ιστορία της γαλλικής αξιολόγησης από τον οίκο.

Ακόμη και αν η κυβέρνηση καταφέρει να μειώσει το έλλειμμα, η Γαλλία θα χρειαστεί να αυξήσει τον δανεισμό της τα επόμενα πέντε χρόνια, προκειμένου να αναχρηματοδοτήσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ σε ομόλογα που εκδόθηκαν κατά την πανδημία, όταν τα επιτόκια βρίσκονταν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Η κυβέρνηση δυσκολεύεται ήδη να πετύχει μια σχετικά περιορισμένη μείωση του ελλείμματος φέτος, στο 5% του ΑΕΠ από 5,1% πέρυσι, ενώ οι κοινοβουλευτικές εντάσεις καθιστούν ακόμη δυσκολότερη την επίτευξη ενός πιο φιλόδοξου στόχου για το 2027.

«Είμαι πολύ απαισιόδοξος για την ικανότητα είτε του σημερινού είτε του επόμενου προέδρου να προχωρήσει στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος», δήλωσε ο Κρίστοφερ Ντέμπικ, ανώτερος επενδυτικός σύμβουλος της ελβετικής ιδιωτικής τράπεζας Pictet.

Οι εκλογές αυξάνουν την αβεβαιότητα

Το ποιοι θα είναι τελικά οι υποψήφιοι στις εκλογές του επόμενου έτους αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Harris Toluna, σε τέσσερα από τα πέντε πιθανά σενάρια η Γαλλία θα οδηγούνταν σε δεύτερο γύρο μεταξύ του επικεφαλής της σκληρής Αριστεράς Ζαν-Λικ Μελανσόν και της ηγέτιδας της γαλλικής Ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν.

Και οι δύο εκπροσωπούν μια δραστική αλλαγή πολιτικής κατεύθυνσης. Ο Μελανσόν έχει προτείνει ακόμη και τη διαγραφή χρέους που βρίσκεται στην κατοχή της κεντρικής τράπεζας, ενώ η Λεπέν τάσσεται υπέρ της μείωσης του ορίου συνταξιοδότησης στα 60 έτη για ορισμένες κατηγορίες πολιτών.

Η δημοσκόπηση έδειξε ότι η Λεπέν επικρατεί με άνεση έναντι όλων των αντιπάλων της, αν και οι γαλλικές προεδρικές εκλογές έχουν ιστορικό ανατροπών της τελευταίας στιγμής.

Για τους επενδυτές, το βασικό πρόβλημα είναι ότι κανένας από τους πιθανούς διαδόχους του Εμανουέλ Μακρόν δεν εμφανίζεται, μέχρι στιγμής, ως υποψήφιος που θα αναλάβει με σαφήνεια τη δύσκολη αποστολή της δημοσιονομικής εξυγίανσης.

«Υπάρχουν πολλές άγνωστες παράμετροι, αλλά σε γενικές γραμμές φαίνεται ότι όλοι θα θέλουν να ακολουθήσουν πιο χαλαρή δημοσιονομική πολιτική. Δεν υπάρχει κανείς που να έρχεται με το μήνυμα ότι πρέπει να διορθώσουμε το έλλειμμα και να μειώσουμε το χρέος», δήλωσε ο Ντέιβιντ Ζαν, επικεφαλής ευρωπαϊκών επενδύσεων σταθερού εισοδήματος της Franklin Templeton.

Έτσι, η Γαλλία εισέρχεται σε μια κρίσιμη περίοδο κατά την οποία ο προϋπολογισμός, οι προεδρικές εκλογές και οι αγορές κρατικού χρέους συνδέονται πλέον στενά μεταξύ τους. Το Παρίσι καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να περιορίσει το έλλειμμα και να διαχειριστεί το χρέος του, χωρίς να προκαλέσει νέα πολιτική κρίση — σε μια συγκυρία όπου οι αγορές εμφανίζονται ολοένα λιγότερο διατεθειμένες να του δώσουν περιθώριο.