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18:16 - 29 Αυγ 2026

Fitch: Σταθερό το A+ για τη Γαλλία παρά τις δημοσιονομικές πιέσεις

Reporter.gr Newsroom
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Ο οίκος αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Fitch Ratings ανακοίνωσε την Παρασκευή (28/8) ότι διατηρεί τη βαθμολογία της Γαλλίας στο A+, με σταθερό outlook, γεγονός που υποδηλώνει ότι δεν αναμένει αλλαγή της αξιολόγησης σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα, παρά τις προβλέψεις για διεύρυνση του δημοσιονομικού ελλείμματος.  

Στην αιτιολόγησή του, ο οίκος στάθηκε στα ισχυρά χαρακτηριστικά της γαλλικής οικονομίας, επισημαίνοντας το μεγάλο και «διαφοροποιημένο» οικονομικό της προφίλ, τον «ρωμαλέο τραπεζικό τομέα» και την ευρεία βάση επενδυτών που στηρίζει τη χρηματοδότηση του Δημοσίου.

Παράλληλα, η Fitch αναγνωρίζει μια σειρά από σημαντικές προκλήσεις, όπως το «υψηλό και αυξανόμενο» δημόσιο χρέος, το «πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον που καθιστά δύσκολη τη δημοσιονομική εξυγίανση», αλλά και το «αδύναμο αναπτυξιακό δυναμικό» της χώρας.

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