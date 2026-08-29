Fitch: Σταθερό το A+ για τη Γαλλία παρά τις δημοσιονομικές πιέσεις

Στην αιτιολόγησή του, ο οίκος στάθηκε στα ισχυρά χαρακτηριστικά της γαλλικής οικονομίας, επισημαίνοντας το μεγάλο και «διαφοροποιημένο» οικονομικό της προφίλ, τον «ρωμαλέο τραπεζικό τομέα» και την ευρεία βάση επενδυτών που στηρίζει τη χρηματοδότηση του Δημοσίου.
Παράλληλα, η Fitch αναγνωρίζει μια σειρά από σημαντικές προκλήσεις, όπως το «υψηλό και αυξανόμενο» δημόσιο χρέος, το «πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον που καθιστά δύσκολη τη δημοσιονομική εξυγίανση», αλλά και το «αδύναμο αναπτυξιακό δυναμικό» της χώρας.