Reuters: Η πρόταση Μελανσόν για διαγραφή του χρέους προκαλεί πολιτική θύελλα στη Γαλλία

Η πολιτική τάξη της Γαλλίας έχει βρεθεί τα τελευταία χρόνια αντιμέτωπη με τις προσπάθειες περιορισμού του ολοένα και πιο υψηλού χρέους της χώρας. Ο υποψήφιος της ριζοσπαστικής Αριστεράς για την προεδρία, Ζαν-Λικ Μελανσόν, έχει μια απλή αλλά ιδιαίτερα διχαστική ιδέα: να το διαγράψει.

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο Μελανσόν, επικεφαλής του κόμματος «Ανυπότακτη Γαλλία» (LFI), επανέφερε την πρότασή του για διαγραφή των γαλλικών κρατικών ομολόγων που βρίσκονται στην κατοχή της κεντρικής τράπεζας.

«Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να πάρουμε το 18% που κατέχει η Τράπεζα της Γαλλίας και να το ρίξουμε στη φωτιά», έχει δηλώσει κατά την προεκλογική του εκστρατεία.

Ο Μελανσόν δεν έχει ακόμη παρουσιάσει λεπτομερώς το σχέδιό του, ωστόσο η βασική ιδέα είναι ότι μια τέτοια κίνηση θα επέτρεπε στη Γαλλία να μειώσει τον επίσημο λόγο του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ - ο οποίος πλέον ξεπερνά το 116% - δημιουργώντας μεγαλύτερο περιθώριο για δημόσιες δαπάνες.

Όπως σημειώνει το Reuters, η «ανορθόδοξη» λύση του Μελανσόν για τα δημοσιονομικά προβλήματα της Γαλλίας αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πακέτου πολιτικών προτάσεων που κερδίζει την υποστήριξη ορισμένων ψηφοφόρων.

Δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα έδειξε ότι ο Μελανσόν εμφανίζεται ικανός να περάσει στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους, μαζί με την επικεφαλής της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν, αφήνοντας πίσω τους υποψηφίους των παραδοσιακών πολιτικών κομμάτων.

Η ιδέα δεν είναι καινούργια. Πιο πρόσφατα, κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, ορισμένοι οικονομολόγοι και πολιτικοί είχαν προτείνει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να διαγράψει κρατικά ομόλογα που είχε αγοράσει από εμπορικές τράπεζες, προκειμένου να στηρίξει την οικονομία της Ευρωζώνης.

Ωστόσο, τέτοιες προτάσεις έχουν απορριφθεί στο παρελθόν, καθώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής υποστήριζαν ότι θα ισοδυναμούσαν με έμμεση χρηματοδότηση μιας κυβέρνησης από την κεντρική τράπεζα, κάτι που απαγορεύεται ρητά από τις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ παράλληλα θα έπλητταν την εμπιστοσύνη των αγορών.