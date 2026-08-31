Σουηδία: Υπέγραψε συμφωνία με τη Naval Group για τέσσερις γαλλικές φρεγάτες

Η Σουηδία υπέγραψε τη Δευτέρα 31/8 στη Στοκχόλμη συμφωνία για την προμήθεια τεσσάρων φρεγατών της γαλλικής Naval Group, σε τελετή παρουσία του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και του Σουηδού πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστερσον.

Σύμφωνα με το Reuters, η Σουηδία, το νεότερο μέλος του ΝΑΤΟ, επιταχύνει την ενίσχυση των αμυντικών της δυνατοτήτων μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, η οποία οδήγησε τη χώρα να εγκαταλείψει την επί δεκαετίες πολιτική ουδετερότητας. Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αυξάνουν τις αμυντικές δαπάνες, υπό την πίεση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και εν μέσω αυξανόμενων αμφιβολιών για το κατά πόσο μπορούν να βασίζονται στην αμερικανική υποστήριξη.

«Η Γαλλία και η Σουηδία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, δείχνουν ότι η ευρωπαϊκή κυριαρχία οικοδομείται από κοινού», δήλωσε ο Μακρόν.

Ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε ότι η σουηδική παραγγελία ενισχύει «τη βιομηχανική και τεχνολογική βάση της ευρωπαϊκής άμυνας», σε μια περίοδο κατά την οποία οι Ευρωπαίοι καλούνται να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για τη δική τους ασφάλεια και να ενισχύσουν τον ευρωπαϊκό πυλώνα του ΝΑΤΟ.

Τον Μάιο, η Στοκχόλμη είχε ανακοινώσει την πρόθεσή της να προμηθευτεί τις φρεγάτες από τη γαλλική εταιρεία, σε συμφωνία ύψους περίπου 4 δισ. δολαρίων. Η προμήθεια αναμένεται να τριπλασιάσει τις δυνατότητες αντιαεροπορικής άμυνας της Σουηδίας.

Η πρώτη από τις τέσσερις νέες φρεγάτες, οι οποίες θα αποτελέσουν τα μεγαλύτερα πλοία του σουηδικού Πολεμικού Ναυτικού, αναμένεται να παραδοθεί το 2030.