Τραμπ: Επικοινώνησα με Πούτιν, δεν θα επιτεθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ – Υποβάθμισε την επίσκεψη Ράτκλιφ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν πρόκειται να επιτεθεί σε χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ, ενώ παράλληλα υποβάθμισε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ προειδοποίησε Ρώσους αξιωματούχους κατά μιας τέτοιας ενέργειας νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

«Δεν πρόκειται να επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, σε τηλεφωνική συνέντευξή του στο Axios, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει τέτοια επίθεση και ότι ο Ράτκλιφ δεν μετέβη στη Μόσχα προκειμένου να μεταφέρει κάποιο συγκεκριμένο μήνυμα όπως υποστήριξαν αρκετά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

«Ο Ράτκλιφ συναντά τον Ρώσο ομόλογό του μία φορά κάθε έξι μήνες ή μία φορά τον χρόνο. Έχουν πολύ καλή σχέση. Δεν υπήρχε κανένα μήνυμα και δεν υπήρχε τίποτα ασυνήθιστο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Παρά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, Ευρωπαίοι και Αμερικανοί αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών παρακολουθούν εδώ και χρόνια τις ρωσικές επιχειρήσεις δολιοφθοράς και τις λεγόμενες «γκρίζες» επιθέσεις στην Ευρώπη.

Οι συγκεκριμένες ενέργειες κινούνται κάτω από το όριο μιας πλήρους πολεμικής σύγκρουσης και, σύμφωνα με τις δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών, αποσκοπούν γενικότερα στην αποδυνάμωση της συνοχής του ΝΑΤΟ, αλλά και στη μείωση της προθυμίας των κρατών-μελών του να συνεχίσουν να στηρίζουν την Ουκρανία απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα.

ΕΕ: Δεν υπάρχει καμία ένδειξη για προετοιμασίες ρωσικής επίθεσης κατά ευρωπαϊκών χωρών του ΝΑΤΟ

Οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών δεν έχουν καμία ένδειξη για μια ρωσική στρατιωτική επίθεση εναντίον ευρωπαϊκών κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, δήλωσε - από την πλευρά του- υψηλόβαθμος Ευρωπαίος αξιωματούχος.

"Οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες δεν βλέπουν κανέναν κίνδυνο ρωσικής επίθεσης εναντίον ευρωπαϊκών χωρών", δήλωσε ο αξιωματούχος, που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.