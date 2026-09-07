Στουρνάρας: Η οικονομική μας ζωή έχει μεταφερθεί στην οθόνη και πρέπει να εκπαιδευτούμε αναλόγως

Με στόχο να εφοδιάσει τους εκπαιδευτικούς με επιστημονικά τεκμηριωμένη γνώση, σύγχρονα παραδείγματα και πρακτικά διδακτικά εργαλεία, ώστε να μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, της υπεύθυνης στάσης και της ικανότητας των μαθητών να λαμβάνουν ορθολογικές οικονομικές αποφάσεις, η Τράπεζα της Ελλάδος, οργάνωσε φέτος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά επιμορφωτική ημερίδα καθηγητών οικονομικής εκπαίδευσης με θέμα: «Χρηματοοικονομικός εγγραμματισμός εφήβων: Ψηφιακές πληρωμές, απάτες και τυχερά παιχνίδια». Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της αρμόδιας Διεύθυνσης της Τράπεζας της Ελλάδος (Κέντρο Πολιτισμού, Έρευνας και Τεκμηρίωσης – ΚΕΠΟΕΤ), σε συνεργασία με το Κεντρικό Συμβούλιο της Ένωσης Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στην ημερίδα – που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026 στο ανακαινισμένο κτίριο της Τράπεζας στην οδό Σίνα 16 – προσκεκλημένοι ήταν εκπαιδευτικοί του κλάδου Οικονομίας ΠΕ80 και όσοι διδάσκουν οικονομικά μαθήματα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (γενική και επαγγελματική), και βασικοί στόχοι των εργασιών της ήταν:

η κατανόηση της εξέλιξης των ψηφιακών πληρωμών και του ρόλου τους στην καθημερινότητα των εφήβων,

η ενημέρωση για τις σύγχρονες μορφές ψηφιακής απάτης,

η ευαισθητοποίηση σε ζητήματα κυβερνοασφάλειας και υπεύθυνης χρήσης του διαδικτύου,

η ανάδειξη των κινδύνων που συνδέονται με τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια και η καλλιέργεια κριτικής στάσης απέναντι σε αυτά,

η προσέγγιση της νεαρής ηλικίας μέσα από τις βιολογικές, ψυχολογικές και κοινωνικές διαστάσεις της, καθώς και

η ανάδειξη τρόπων ενσωμάτωσης των παραπάνω θεματικών στη διδακτική πράξη, με αξιοποίηση βιωματικών και συμμετοχικών μεθόδων.

Στην ημερίδα, η οποία διεξήχθη με φυσική και διαδικτυακή παρουσία, αρχικά απηύθυνε χαιρετισμό ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, ο οποίος, αναφερόμενος στους νέους, σημείωσε ότι «είναι καθήκον μας να τους εξοπλίσουμε με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ιδιότητες που θα τους επιτρέπουν αύριο να πλοηγούνται με επιτυχία σε αυτό το σημερινό, αλλά και κάθε νέο περιβάλλον.

Δεν μπορούμε να προβλέψουμε ποια εφαρμογή θα χρησιμοποιούν οι μαθητές σε λίγα χρόνια. Δεν γνωρίζουμε ποια μορφή θα έχουν οι πληρωμές, ποιες θα είναι οι νέες τεχνολογίες ή ποιες νέες τυπολογίες απάτης θα εμφανιστούν. Μπορούμε, όμως, να τους δώσουμε κάτι πολύ πιο πολύτιμο: να τους προικίσουμε με την τάση και την ικανότητα να σκέφτονται πριν αποφασίσουν, να αμφισβητούν πριν εμπιστευθούν, και να αξιολογούν πριν επιλέξουν. Αυτός είναι, τελικά, ο πυρήνας του οικονομικού αλφαβητισμού, και ίσως ένα από τα σημαντικότερα εφόδια που μπορεί να προσφέρει σήμερα το σχολείο. Η εκπαίδευση πρέπει να είναι συνεχής και να προσαρμόζεται στις εξελίξεις της κοινωνίας».

Αμέσως μετά, η Πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου της Ένωσης Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σοφία Τακάογλου ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ερχόμαστε σήμερα εδώ με πλήρη επίγνωση του διακυβεύματος. Οι μαθητές μας μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον όπου το χρήμα έχει γίνει αόρατο. Πληρώνουν με μια κίνηση του δακτύλου, συναλλάσσονται μέσα σε παιχνίδια και εφαρμογές, εκτίθενται σε επενδυτικές “ευκαιρίες” που διαφημίζονται από πρόσωπα τα οποία εμπιστεύονται. Την ίδια στιγμή, τα καταγγελλόμενα περιστατικά ηλεκτρονικής απάτης στη χώρα μας έχουν πολλαπλασιαστεί μέσα σε λίγα μόλις χρόνια, ενώ οι τεχνικές χειραγώγησης γίνονται διαρκώς πιο εξελιγμένες. Δεν πρόκειται πια για ζήτημα τεχνικής γνώσης, πρόκειται για ζήτημα κριτικής σκέψης και συναισθηματικής ανθεκτικότητας».

Η εκπαιδευτική αυτή πρωτοβουλία εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της Τράπεζας της Ελλάδος για ενίσχυση του χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού. Όπως ανέφερε ο Μάνος Κορδάκης, Υποδιευθυντής του ΚΕΠΟΕΤ, η περίοδος που διανύουμε διαμορφώνει «ένα ευμετάβλητο και πιεστικό περιβάλλον, όπου η πληροφορία δεν τελειώνει ποτέ, ενώ οι πλατφόρμες μας ωθούν να περνάμε ασταμάτητα από τη μια δημοσίευση στην άλλη. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον πλοηγούνται οι έφηβοι σήμερα, λαμβάνουν οικονομικές αποφάσεις, αγοράζουν, παίζουν, εξαπατώνται».

Στη διάρκεια των εργασιών της συνάντησης, την οποία συντόνισε ο Γιώργος Σεφερλής, στέλεχος του Τμήματος Μουσείου και Συλλογών του ΚΕΠΟΕΤ, οι ομιλητές είχαν την ευκαιρία να αναδείξουν διαφορετικές πτυχές του θέματος, συμβάλλοντας σε μια πολύπλευρη προσέγγισή του. Παράλληλα, την ημερίδα παρακολούθησαν διαδικτυακά εκπαιδευτικοί από όλη την Ελλάδα, έχοντας και αυτοί τη δυνατότητα συμμετοχής με ερωτήσεις, όπως οι συμμετέχοντες με φυσική παρουσία. Τη διαδικτυακή διαχείριση της ημερίδας είχε η Ελευθερία Γεωργουλέα, επίσης από το ΚΕΠΟΕΤ της Τράπεζας της Ελλάδος.

Αρχικά, ο Γιώργος Κορφιάτης, Υποδιευθυντής της Διεύθυνσης Συστημάτων Πληρωμών της Τράπεζας της Ελλάδος, μίλησε για το ραγδαία μεταβαλλόμενο τοπίο των ψηφιακών πληρωμών, ενώ ο Γιώργος Τσιατούρας, από τη Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, αναφέρθηκε στους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι έφηβοι στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον και στις συνηθέστερες μορφές ηλεκτρονικής απάτης που τους στοχεύουν.

Κατόπιν, ο Κωνσταντίνος Μύθυμης, από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, εστίασε στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με τις σύγχρονες μορφές διαδικτυακής απάτης, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθούνται σε περίπτωση που κάποιος πέσει θύμα απάτης.

Στη συνέχεια, ο Βασίλης Παναγιωτίδης, Ανώτερος Διευθυντής στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών, επικεντρώθηκε σε μορφές επενδυτικής απάτης που είναι σε έξαρση το τελευταίο διάστημα, ενώ ο Δημήτρης Μυλωνάς, Σύμβουλος Εκπαίδευσης και Επόπτης Ποιότητας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, αναφέρθηκε στα σύγχρονα προγράμματα σπουδών και τα νέα σχολικά βιβλία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που προάγουν τον χρηματοοικονομικό εγγραμματισμό των μαθητών.

Έπειτα ο Άγγελος Νάνος, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συμμόρφωσης της Αγοράς και Καταπολέμησης Παράνομων Παιγνίων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, επικεντρώθηκε στις προκλήσεις που δημιουργεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός της κοινωνίας στην αγορά τυχερών παιγνίων, καθώς και με τις σύγχρονες ρυθμιστικές προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ο φορέας του για την αποτελεσματική προστασία των ανηλίκων και των ευάλωτων ομάδων.

Ακολούθως ο δρ Ιωάννης Σιγάλας, παιδοψυχίατρος, εξέτασε την εφηβεία ως μια φυσιολογική αναπτυξιακή περίοδο μετάβασης από την παιδική ηλικία στην ενηλικίωση, μέσα από το βιολογικό, ψυχολογικό και κοινωνικό της πλαίσιο.

Τέλος, η Μαρία Καρβουνοπούλου και η Χριστίνα Λιναρδάκη, αμφότερες στελέχη του ΚΕΠΟΕΤ, παρουσίασαν τα διδακτικά εργαλεία που έχει αναπτύξει το Μουσείο της Τράπεζας της Ελλάδος για την προσέγγιση σύνθετων οικονομικών και χρηματοοικονομικών εννοιών, και αναφέρθηκαν στην εκδοτική σειρά της Τράπεζας «Όλοι για έναν, οικονομία για όλους», που περιλαμβάνει βιβλία μαθητή Γυμνασίου και Λυκείου, καθώς και οδηγούς καθηγητή αντίστοιχα, ενώ ο Αλέξανδρος Στύλος, Υποδιευθυντής της Μονάδας Επικοινωνίας της Τράπεζας, παρουσίασε το weconomy.gr, τη νέα ιστοσελίδα χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με ξενάγηση στο Μουσείο της Τράπεζας, στην οδό Αμερικής 3, όπου παρουσιάζεται η εκπαιδευτική έκθεση «Προσωπικά Οικονομικά».