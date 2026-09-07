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«Τείχος» απέναντι στη Ρωσία: Η Φινλανδία ολοκλήρωσε τον φράχτη των 200 χλμ.
Ειδήσεις
16:56 - 07 Σεπ 2026

«Τείχος» απέναντι στη Ρωσία: Η Φινλανδία ολοκλήρωσε τον φράχτη των 200 χλμ.

Reporter.gr Newsroom
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Η Φινλανδία ολοκλήρωσε την κατασκευή συνοριακού φράχτη μήκους περίπου 200 χιλιομέτρων κατά μήκος των συνόρων της με τη Ρωσία, ενισχύοντας σημαντικά τα μέτρα επιτήρησης στο μεγαλύτερο τμήμα των χερσαίων συνόρων του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία.

Το έργο, σύμφωνα με το Bloomberg και ανακοίνωση της Φινλανδικής Συνοριοφυλακής, έχει ως βασικό στόχο την αντιμετώπιση των παράτυπων μεταναστευτικών ροών και την αποτροπή της λεγόμενης «εργαλειοποιημένης μετανάστευσης».

Ο φράχτης έχει ύψος περίπου 4,5 μέτρα και έχει κατασκευαστεί τμηματικά σε δεκάδες σημεία κατά μήκος των συνόρων. Παράλληλα, διαθέτει σύγχρονα συστήματα τεχνικής επιτήρησης και συνοδεύεται από δρόμους περιπολίας, ενισχύοντας τις δυνατότητες των φινλανδικών αρχών να παρακολουθούν την παραμεθόρια περιοχή.

Καλύπτει το 15% των συνόρων με τη Ρωσία

Η νέα συνοριακή υποδομή εκτείνεται σε περίπου 200 από τα συνολικά 1.300 χιλιόμετρα χερσαίων συνόρων της Φινλανδίας με τη Ρωσία, καλύπτοντας περίπου το 15% του συνολικού μήκους.

Η κατασκευή του φράχτη εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια του Ελσίνκι να ενισχύσει την ασφάλεια των ανατολικών συνόρων της χώρας, ιδιαίτερα μετά τη ρωσική εισβολή μεγάλης κλίμακας στην Ουκρανία.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία προκάλεσε σημαντική αλλαγή στο ευρωπαϊκό περιβάλλον ασφάλειας και αποτέλεσε έναν από τους βασικούς παράγοντες που οδήγησαν τη Φινλανδία στην απόφαση να εγκαταλείψει την παραδοσιακή πολιτική στρατιωτικής ουδετερότητας και να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Η ανησυχία για τις μεταναστευτικές ροές

Οι ανησυχίες της Φινλανδίας σχετικά με το ενδεχόμενο χρήσης των μεταναστευτικών ροών ως μέσου άσκησης πίεσης από τη Ρωσία, ωστόσο, είχαν εκδηλωθεί πριν από την εισβολή στην Ουκρανία.

Κατά τα έτη 2015 και 2016, οι φινλανδικές αρχές είχαν καταγράψει μετακινήσεις μεταναστών προς τα σύνορα μέσω της Ρωσίας. Το Ελσίνκι υποστήριξε εκ των υστέρων ότι επρόκειτο για πρακτική που εντασσόταν σε μια ευρύτερη «υβριδική επιχείρηση».

Η ένταση αυξήθηκε εκ νέου το 2023, όταν περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι πέρασαν από τη Ρωσία προς τη Φινλανδία χωρίς τα απαιτούμενα ταξιδιωτικά έγγραφα.

Η φινλανδική κυβέρνηση κατηγόρησε τότε τη Μόσχα ότι ενθάρρυνε και διευκόλυνε τις συγκεκριμένες ροές, κατευθύνοντας αιτούντες άσυλο προς τα ανατολικά σύνορα της χώρας. Η Ρωσία απέρριψε τις κατηγορίες.

Κλειστά τα ανατολικά συνοριακά περάσματα

Με φόντο την αύξηση των αφίξεων, η Φινλανδία αποφάσισε το 2023 να κλείσει όλα τα συνοριακά περάσματα στα ανατολικά για την επιβατική κίνηση.

Τα περάσματα παραμένουν έκτοτε κλειστά, με το Ελσίνκι να επικαλείται την ανάγκη προστασίας της εθνικής ασφάλειας και αποτροπής του ενδεχομένου να χρησιμοποιηθεί η μετανάστευση ως εργαλείο άσκησης πίεσης από τη Ρωσία.

Ο επικεφαλής της Φινλανδικής Συνοριοφυλακής, αντιναύαρχος Μάρκκου Χασίνεν, υποστήριξε ότι η ύπαρξη του φράχτη είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των μεταναστευτικών πιέσεων.

«Χωρίς τον συνοριακό φράχτη δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί η εργαλειοποιημένη μετανάστευση με αποτελεσματικό και αξιόπιστο τρόπο», δήλωσε, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Συνοριοφυλακής.

Κόστος 356 εκατ. ευρώ

Η κατασκευή του φράχτη ολοκληρώθηκε εντός του προβλεπόμενου προϋπολογισμού, με το συνολικό κόστος του έργου να ανέρχεται σε 356 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 414 εκατ. δολάρια.

Σύμφωνα με τη Φινλανδική Συνοριοφυλακή, στην υλοποίηση του έργου συμμετείχαν εκατοντάδες εταιρείες, ενώ οι εργασίες επηρέασαν τις ιδιοκτησίες περίπου 1.000 γαιοκτημόνων κατά μήκος της συνοριακής ζώνης.

Η ολοκλήρωση του έργου αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην ενίσχυση των ανατολικών συνόρων της Φινλανδίας, σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα αντιμετωπίζει τις σχέσεις με τη Ρωσία υπό το πρίσμα των νέων δεδομένων ασφαλείας που έχουν διαμορφωθεί στην Ευρώπη μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

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