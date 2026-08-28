Ιράν: Υπό όρους το άνοιγμα του Ορμούζ – Τι ζητά από την Ουάσινγκτον

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν κάλεσε την Παρασκευή «όλες τις χώρες» να μην εφαρμόσουν τις αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια κίνηση θα συνιστούσε «συνενοχή» στην επιβολή της «παράνομης βούλησης» των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με το CNBC, η θέση της ιρανικής κυβέρνησης περιλαμβάνεται σε δισέλιδη επιστολή που δημοσιεύθηκε μέσω Telegram, την ώρα που η Τεχεράνη θέτει τους όρους της για την επαναλειτουργία των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα μια εκστρατεία «οικονομικής D-Day» εναντίον του Ιράν, απειλώντας με κυρώσεις χώρες που συναλλάσσονται με την Ισλαμική Δημοκρατία. Η Ουάσινγκτον στρέφει έτσι το βάρος της στρατηγικής της από τη στρατιωτική δράση στην οικονομική πίεση, έπειτα από έξι μήνες πολέμου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατέστησε πάντως σαφές την Πέμπτη ότι η Ουάσινγκτον δεν βρίσκεται σε συνομιλίες με την Τεχεράνη.

«Δεν θέλουμε να μιλήσουμε μαζί τους. Δεν επιδιώκουμε συνάντηση ή κάτι τέτοιο», δήλωσε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

Από την πλευρά του, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Σεγιέντ Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε την Παρασκευή μέσω X ότι «η επιστροφή της διπλωματίας στον σωστό δρόμο δεν είναι αδύνατη».

Ο Αραγτσί ανέφερε ότι, μετά τις «δημιουργικές συζητήσεις» με Καταριανούς αξιωματούχους την Πέμπτη για το άνοιγμα ενός ασφαλούς διαδρόμου διέλευσης από τα Στενά, οι προοπτικές επανέναρξης των διαπραγματεύσεων με την Ουάσινγκτον «εξαρτώνται από το αν οι ΗΠΑ κατανοήσουν ένα απλό γεγονός: η πίεση δεν λειτουργεί».

«Οι ΗΠΑ πρέπει να οικοδομήσουν εμπιστοσύνη, να μιλούν με σεβασμό, να αναγνωρίσουν τα δικαιώματά μας και να τηρούν τις δεσμεύσεις τους», πρόσθεσε.

Τεχεράνη: Τέλος στις συγκρούσεις σε Λίβανο, Γάζα και Συρία

Σε συνέντευξή του την Πέμπτη, ο Μοχσέν Ρεζάι, γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, δήλωσε στο λιβανέζικο μέσο Al Manar TV ότι οποιαδήποτε συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ με τις ΗΠΑ θα πρέπει να περιλαμβάνει τον τερματισμό των πολέμων και των στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο, τη Γάζα και τη Συρία.

Ο Ρεζάι τόνισε ότι η σύγκρουση στη Λωρίδα της Γάζας πρέπει να τερματιστεί, ζητώντας παράλληλα την αποχώρηση του Ισραήλ από τον Λίβανο και τον τερματισμό των επιθέσεων στη Συρία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα Στενά του Ορμούζ δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αποκομμένα από την ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση. Όπως είπε, οι ΗΠΑ θα πρέπει πρώτα να «αποδείξουν τη σοβαρότητά τους» στην εφαρμογή αυτών των δεσμεύσεων, προτού μπορέσει να αποκατασταθεί οποιαδήποτε νέα σχέση εμπιστοσύνης.

Ωστόσο, η επιστροφή στη διπλωματία δεν φαίνεται άμεση. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal την Πέμπτη, η κυβέρνηση Τραμπ δεν ενδιαφέρεται πλέον να επιστρέψει στους όρους του μνημονίου συμφωνίας που είχε επιτευχθεί με το Ιράν τον Ιούνιο.

Πηγές που επικαλείται η εφημερίδα αναφέρουν ότι ο Τραμπ έχει εγκαταλείψει το συγκεκριμένο πλαίσιο και αναμένει να διαπιστώσει εάν η νέα στρατηγική οικονομικής πίεσης της κυβέρνησής του θα αποδώσει.

Προσωρινός διάδρομος στα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν επιτρέπει πλέον τη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ μέσω ενός «προσωρινού και περιορισμένου» διαδρόμου. Η τύχη της θαλάσσιας κυκλοφορίας θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των συνεννοήσεων με την Ουάσινγκτον, σύμφωνα με τον Ρεζάι.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, το Ομάν και το Ιράν συζήτησαν πρόταση για τη δημιουργία προσωρινού κοινού διαύλου ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών, καθώς και αποστολής για την απομάκρυνση ναρκών από τον κρίσιμο διάδρομο εξαγωγής πετρελαίου.

Ωστόσο, σε βίντεο που αναρτήθηκε αργά την Πέμπτη στο X, ο διοικητής της U.S. Central Command, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, απέδωσε στις αμερικανικές δυνάμεις την εκκαθάριση των ναρκών από τα Στενά.

Όπως δήλωσε, οι δυνάμεις της CENTCOM έχουν συμβάλει στη διέλευση περίπου 1.500 εμπορικών πλοίων και 750 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου τους τελευταίους μήνες.

«Σήμερα, οι διεθνείς ναυτιλιακοί διάδρομοι είναι ανοιχτοί και η δυναμική ενισχύεται», ανέφερε.

Παρά ταύτα, τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Kpler δείχνουν ότι μόλις πέντε πλοία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ την Τρίτη — αριθμός δραματικά χαμηλότερος από τα περίπου 130 πλοία που περνούσαν καθημερινά από τον κρίσιμο θαλάσσιο δίαυλο πριν από το ξέσπασμα του πολέμου τον Φεβρουάριο.

Πετρέλαιο: Οι αγορές παρακολουθούν στενά

Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ελαφρώς χαμηλότερα την Παρασκευή, καθώς οι αγορές ενέργειας συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά τις ροές αργού μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Το Brent με παράδοση Οκτωβρίου υποχώρησε κατά 0,1%, στα 89,63 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) υποχώρησε κατά 0,5%, στα 83,11 δολάρια.

Η εικόνα παραμένει εύθραυστη: η Τεχεράνη αφήνει ένα περιορισμένο «παράθυρο» για τη ναυσιπλοΐα και ταυτόχρονα δηλώνει έτοιμη να εξετάσει επιστροφή στη διπλωματία, ενώ η Ουάσινγκτον επιλέγει προς το παρόν την οικονομική πίεση.

Το μεγάλο ερώτημα πλέον είναι αν τα Στενά του Ορμούζ μπορούν να μετατραπούν από σημείο στρατιωτικής αντιπαράθεσης σε μοχλό για μια νέα συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.