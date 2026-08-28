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Πετρέλαιο: Σε τροχιά εβδομαδιαίων απωλειών παρά την ένταση με το Ιράν
Εμπορεύματα
08:50 - 28 Αυγ 2026

Πετρέλαιο: Σε τροχιά εβδομαδιαίων απωλειών παρά την ένταση με το Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν την Παρασκευή (28/8) και οδεύουν προς το τέλος ενός ανοδικού σερί δύο εβδομάδων, παρά το γεγονός ότι έκλεισαν υψηλότερα στην προηγούμενη συνεδρίαση, μετά από δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν ενδιαφέρεται να επιστρέψει στους προηγούμενους όρους μιας συμφωνίας με το Ιράν.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent υποχωρούν κατά 0,18% στα 88,34 δολάρια το βαρέλι στις 00:35 GMT. Την ίδια ώρα, το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) σημειώνει πτώση 0,36%, στα 83,23 δολάρια το βαρέλι.

Σε εβδομαδιαία βάση, και οι δύο βασικοί δείκτες πετρελαίου κατευθύνονται προς απώλειες. Το Brent υποχωρεί περίπου 5,3%, ενώ το WTI καταγράφει πτώση 4,3%.

Δυσκολεύει η επανέναρξη των συνομιλιών ΗΠΑ – Ιράν

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, η κυβέρνηση Τραμπ έχει επανειλημμένα ενημερώσει τους μεσολαβητές ότι δεν ενδιαφέρεται να επαναφέρει το μνημόνιο κατανόησης που είχε συμφωνηθεί τον Ιούνιο.

Η εξέλιξη αυτή περιπλέκει τις προσπάθειες για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Νωρίτερα την Πέμπτη, οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι δεν διεξάγουν συνομιλίες με το Ιράν, παρά τις διπλωματικές προσπάθειες άλλων χωρών να επαναφέρουν τις δύο πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Τη Δευτέρα, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε αυτό που χαρακτήρισε ως τις «σκληρότερες κυρώσεις στην ιστορία» κατά του Ιράν.

Η Τεχεράνη απάντησε χαρακτηρίζοντας τις κυρώσεις «απάνθρωπη και εχθρική ενέργεια», υποστηρίζοντας παράλληλα ότι έχουν πλέον χάσει την αποτελεσματικότητά τους.

Νέα γεωπολιτική ένταση Ρωσίας – Βρετανίας

Στο μεταξύ, η γεωπολιτική ένταση κλιμακώθηκε και σε ένα ακόμη μέτωπο.

Η Μόσχα προειδοποίησε ότι θα μπορούσε να πλήξει βρετανικούς στρατιωτικούς στόχους τόσο εντός όσο και εκτός Ουκρανίας, ως απάντηση στις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς που έχουν προμηθεύσει το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο, δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν πρόκειται να επιτεθεί σε χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποβάθμισε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ είχε προειδοποιήσει αυτή την εβδομάδα Ρώσους αξιωματούχους για τις συνέπειες μιας τέτοιας επίθεσης.

Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη του ΝΑΤΟ.

Τελευταία τροποποίηση στις 28/08/2026 - 08:59
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