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Ιαπωνία: Σχέδιο-μαμούθ $49 δισ. για AI και ημιαγωγούς
Ειδήσεις
14:02 - 31 Αυγ 2026

Ιαπωνία: Σχέδιο-μαμούθ $49 δισ. για AI και ημιαγωγούς

Reporter.gr Newsroom
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Το υπουργείο Οικονομίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Ιαπωνίας ζητά κονδύλια ύψους 7,8 τρισ. γεν, περίπου 49 δισ. δολαρίων, με στόχο να επιταχυνθούν οι επενδύσεις σε ημιαγωγούς, τεχνητή νοημοσύνη και άλλους στρατηγικούς τομείς που βρίσκονται στον πυρήνα της αναπτυξιακής πολιτικής της πρωθυπουργού Sanae Takaichi.  

Το σχετικό αίτημα κατατέθηκε σήμερα, Δευτέρα, και αφορά το οικονομικό έτος που ξεκινά τον Απρίλιο του 2027. Η Takaichi έχει θέσει ως στόχο την πραγματοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων συνολικού ύψους 370 τρισ. γεν σε κρίσιμους κλάδους μέσα στην επόμενη 14ετία.

Το ιδιαίτερα υψηλό ύψος του αιτήματος συνδέεται και με την αλλαγή στη διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού. Με βάση το νέο πλαίσιο, τα υπουργεία μπορούν να καταθέτουν προτάσεις χωρίς ανώτατο όριο δαπανών σε έναν ενιαίο γύρο, καθώς η κυβέρνηση επιχειρεί να περιορίσει την ανάγκη προσφυγής σε συμπληρωματικούς προϋπολογισμούς.

Ερωτηθείσα εάν πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό που έχει ζητήσει ποτέ το υπουργείο, η Yuko Tamai, αξιωματούχος του υπουργείου Οικονομίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, δήλωσε ότι δεν έχει γίνει σύγκριση με τα αντίστοιχα αιτήματα προηγούμενων ετών, ώστε να εξακριβωθεί εάν πρόκειται πράγματι για ιστορικό υψηλό.

Η ίδια, ωστόσο, επισήμανε ότι το ποσό είναι υψηλότερο από τα συνολικά 5,27 τρισ. γεν που είχαν διατεθεί στο υπουργείο μέσω του αρχικού προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους και του συμπληρωματικού προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους.

AI, ημιαγωγοί και κρίσιμα ορυκτά στο επίκεντρο

Από το συνολικό ποσό των 7,8 τρισ. γεν, 6,31 τρισ. γεν κατευθύνονται σε επενδύσεις που εντάσσονται στην κατηγορία «ισχυρή και ευημερούσα Ιαπωνία», η οποία αποτελεί μέρος της πρωτοβουλίας της Takaichi για την τόνωση και αναζωογόνηση της ιαπωνικής οικονομίας.

Στο συγκεκριμένο κονδύλι περιλαμβάνονται περίπου 2 τρισ. γεν για την τεχνητή νοημοσύνη, τους ημιαγωγούς και τη ρομποτική, ενώ ακόμη 680 δισ. γεν προορίζονται για τη διασφάλιση κρίσιμων ορυκτών, μεταξύ των οποίων και οι σπάνιες γαίες.

Παράλληλα, προβλέπονται 220 δισ. γεν για την ενίσχυση της επάρκειας στον εφοδιασμό με νάφθα, καθώς και 180 δισ. γεν για την ενίσχυση των αμυντικών και των δυνατοτήτων διττής χρήσης, σε συνεργασία με το υπουργείο Άμυνας.

Οι προτεραιότητες αυτές αντανακλούν τις γεωπολιτικές και οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει η Ιαπωνία. Οι μεγάλες δυνάμεις εντείνουν τον ανταγωνισμό τους για την κυριαρχία στις κρίσιμες τεχνολογίες, ενώ ο πόλεμος στο Ιράν προκαλεί αναταράξεις στον εφοδιασμό με πετρέλαιο και πετρελαϊκά προϊόντα. Την ίδια στιγμή, η Κίνα αξιοποιεί την ισχυρή θέση της στις σπάνιες γαίες ως εργαλείο διπλωματικής και οικονομικής επιρροής.

Το αίτημα του υπουργείου, όπως και οι προτάσεις των υπόλοιπων υπουργείων, θα διαβιβαστούν στο υπουργείο Οικονομικών, το οποίο θα αναλάβει να καταρτίσει τον ετήσιο προϋπολογισμό και να καθορίσει τον τρόπο χρηματοδότησης των προβλεπόμενων μέτρων.

Κεντρικό ζήτημα στη συζήτηση που θα ακολουθήσει είναι εάν η Ιαπωνία, η πλέον υπερχρεωμένη ανεπτυγμένη οικονομία, έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει αυτές τις επενδύσεις χωρίς να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τα δημόσια οικονομικά της.

Παρά την ενίσχυση των φορολογικών εσόδων που προκαλεί ο πληθωρισμός, η δημοσιονομική εξισορρόπηση παραμένει δύσκολη. Την ίδια ώρα, η Takaichi εξετάζει και την προσωρινή μείωση για δύο χρόνια του φόρου επί των πωλήσεων στα τρόφιμα, επιδιώκοντας να εφαρμόσει το μέτρο χωρίς να προσφύγει σε ομόλογα που θα χρηματοδοτούνται μέσω νέου δημόσιου χρέους.

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