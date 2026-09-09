Κίνα: Πάτησε «γκάζι» ο πληθωρισμός τον Αύγουστο μετά το χαμηλό εξαμήνου

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Κίνα επιταχύνθηκε τον Αύγουστο, καθώς διαμορφώθηκε στο 0,8%, από 0,5% τον Ιούλιο, που αποτελούσε χαμηλό εξαμήνου. Η εξέλιξη ήταν ευθυγραμμισμένη με τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Σημαντικότερη ήταν η άνοδος στις τιμές εκτός τροφίμων, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 1,2%, έναντι 0,9% τον Ιούλιο. Η επιτάχυνση αυτή οφείλεται κυρίως στην απότομη αύξηση του κόστους μεταφορών, όπου ο ετήσιος ρυθμός ανόδου έφτασε το 2,5%, από μόλις 0,4% τον προηγούμενο μήνα. Η μεταβολή συνδέεται με τις υψηλότερες τιμές των καυσίμων, αλλά και με την ενισχυμένη ζήτηση που προκάλεσε η ταξιδιωτική κίνηση.

Ανοδική τάση καταγράφηκε και σε άλλες κατηγορίες. Στα είδη ένδυσης, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 1,3%, έναντι 1,4% τον Ιούλιο, ενώ στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης η αύξηση διαμορφώθηκε στο 2,7%, από 2,9% τον προηγούμενο μήνα. Στην εκπαίδευση, ο ετήσιος ρυθμός ανόδου των τιμών ανήλθε σε 1,4%, έναντι 1,3% τον Ιούλιο.

Αντίθετα, οι πιέσεις στο κόστος στέγασης παρέμειναν περιορισμένες, με τις τιμές να καταγράφουν και τον Αύγουστο πτώση 0,3%, διατηρώντας τον ίδιο ρυθμό με τον Ιούλιο.

Συνεχίζεται η πτώση στις τιμές των τροφίμων

Στον κλάδο των τροφίμων, οι τιμές συνέχισαν την πτωτική τους πορεία για πέμπτο διαδοχικό μήνα, υποχωρώντας κατά 1,4%, έναντι μείωσης 1,5% τον Ιούλιο.

Βασικός παράγοντας για τη νέα υποχώρηση ήταν η περαιτέρω μείωση στις τιμές του χοιρινού κρέατος, καθώς η αγορά χαρακτηρίζεται από άφθονη προσφορά, την ώρα που η κατανάλωση παραμένει ασθενής.

Την ίδια στιγμή, ο δομικός πληθωρισμός, από τον οποίο εξαιρούνται οι τιμές των τροφίμων και της ενέργειας, ενισχύθηκε στο 1,0% σε ετήσια βάση, από 0,9% τον Ιούλιο, που ήταν το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι μηνών.

Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 0,4% τον Αύγουστο, ξεπερνώντας την πρόβλεψη για άνοδο 0,3%. Παράλληλα, η εξέλιξη αυτή ανέτρεψε την πτώση 0,1% που είχε καταγραφεί τον Ιούλιο.

Η μηνιαία άνοδος του Αυγούστου ήταν, παράλληλα, η ισχυρότερη από τον Φεβρουάριο, σηματοδοτώντας επιτάχυνση των πληθωριστικών πιέσεων μετά την υποχώρηση του προηγούμενου μήνα.