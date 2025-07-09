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Πετρέλαιο: Μικρή άνοδος μετά την απόφαση του OPEC+ να αυξήσει την παραγωγή
Εμπορεύματα
14:55 - 09 Ιουλ 2025

Πετρέλαιο: Μικρή άνοδος μετά την απόφαση του OPEC+ να αυξήσει την παραγωγή

Reporter.gr Newsroom
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Μικρή άνοδος παρουσιάζει η αγορά πετρελαίου την Τετάρτη 9/7 με την παγκόσμια αγορά πετρελαίου να απορροφά τις αυξημένες ποσότητες παραγωγής από τον OPEC+.

Στο πλαίσιο αυτό το μεσημέρι της Τετάρτης, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent για το Σεπτέμβριο, σημειώνουν άνοδο 0,19% στα 70,26 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, το αμερικανικό συμβόλαιο αργού West Texas Intermediate (WTI) για τον Αύγουστο, εμφανίζεται ενισχυμένο κατά 0,20% στα 68,47 δολάρια.

Ο OPEC+, που αντλεί περίπου το 50% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου, εδώ και χρόνια εφάρμοζε περικοπές στην παραγωγή για να στηρίξει τις τιμές. Ωστόσο, το 2025 η πολιτική αυτή αντιστρέφεται, για δύο βασικούς λόγους: 1ον. Την ανάκτηση μεριδίου αγοράς από άλλους παραγωγούς (ιδίως ΗΠΑ και Ρωσία) και 2ον. Την πίεση από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για αύξηση παραγωγής και μείωση της τιμής βενζίνης ενόψει των εκλογών.

Αυξήσεις παραγωγής του OPEC+ από τον Απρίλιο

Ο OPEC+ έχει αρχίσει σταδιακά να επαναφέρει 2,17 εκατ. βαρέλια/ημέρα από τις εθελοντικές περικοπές του. Οι αυξήσεις που εγκρίθηκαν είναι:

  • Απρίλιος: +138.000 βαρέλια/ημέρα
  • Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος: +411.000 βαρέλια/ημέρα κάθε μήνα
  • Αύγουστος: +548.000 βαρέλια/ημέρα (εγκρίθηκε το Σάββατο)

Όπως δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας των ΗΑΕ Σουχάιλ αλ-Μαζρουί την Τετάρτη 9/7: «Ακόμα και με αυτές τις αυξήσεις δεν έχουμε δει σημαντική αύξηση αποθεμάτων. Αυτό δείχνει ότι η αγορά τα είχε ανάγκη».

Τι περιμένουμε τον Σεπτέμβριο

Σύμφωνα με πηγές του Reuters ο OPEC+ πιθανόν να εγκρίνει αύξηση ~550.000 βαρέλια/ημέρα για τον Σεπτέμβριο, όταν συνεδριάσει στις 3 Αυγούστου, αυτό θα ολοκληρώσει την επιστροφή των 2,17 εκατ. βαρελιών που είχαν περικοπεί από 8 μέλη του OPEC+ και, επίσης, θα επιτρέψει στα ΗΑΕ να ολοκληρώσουν πρόσθετη αύξηση 300.000 βαρελιών/ημέρα.

Αυτό που παραμένει σε ισχύ, πέραν της επαναφοράς, είναι ότι υπάρχουν ακόμη περικοπές 3,65 εκατ. βαρελιών/ημέρα: 1,65 εκατ. βαρέλια/ημέρα από 8 χώρες ως εθελοντικές περικοπές και 2 εκατ. βαρέλια/ημέρα από όλους τους OPEC+. Αυτές οι περικοπές θα παραμείνουν σε ισχύ έως το τέλος του 2026.

Ο Μαζρουί υπογράμμισε ότι ο στόχος του OPEC δεν είναι μόνο η σταθερότητα τιμών: «Δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο τη σημερινή τιμή. Η τιμή πρέπει να είναι σωστή για να συνεχιστούν οι επενδύσεις. Πολλές χώρες με μεγάλα αποθέματα δεν επενδύουν αρκετά».

Άνοδος για το φυσικό αέριο – Χαμηλό εβδομάδας για τον χρυσό

Την ίδια στιγμή το μεσημέρι της Τρίτης, το φυσικό αέριο καταγράφει κέρδη, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον Αύγουστο να παρουσιάζονται με άνοδο κατά 1,531% στα 35,270 δολάρια η μεγαβατώρα.

Οι τιμές του χρυσού υποχωρούν για τρίτη διαδοχική ημέρα, φτάνοντας σε χαμηλό άνω της μίας εβδομάδας την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν προς το δολάριο λόγω ανανεωμένων φόβων για παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο μετά από νέες δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Στο πλαίσιο αυτό, ο χρυσός υποχωρεί κατά 0,70% στα 3.294,30 δολάρια η ουγγιά, το ασήμι κινείται με απώλειες 0,02% στα 36,733 δολάρια η ουγγιά, ενώ ο χαλκός έχει μεγάλες απώλειες της τάξης του 2,14% και βρίσκεται στα 5,5635 δολάρια η ουγγιά. Ο χαλκός το τελευταίο διάστημα είχε σημαντική άνοδο μετά την απόφαση Τραμπ για επιβολή δασμών 50% στις εισαγωγές του.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο ενισχύεται 0,23% σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1698 δολάριο ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται με πτώση κατά 0,01% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,3578 δολάριο ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, ενισχύεται κατά 0,15% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8616 βρετανική λίρα ανά ευρώ.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/07/2025 - 15:00
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