Τσάφος σε ΕΕ: Κερδοσκοπικές πιέσεις στην αγορά φυσικού αερίου – Τι συζητήθηκε στην Task Force

Η κατάσταση στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου, με έμφαση στην ασφάλεια εφοδιασμού και την πορεία των τιμών, βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίασης της ευρωπαϊκής Task Force που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από παρέμβαση του υφυπουργού Ενέργειας, Νίκου Τσάφου.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης επισημάνθηκε ότι η συνολική εικόνα ως προς την επάρκεια του εφοδιασμού είναι καλύτερη από αυτή που θα μπορούσε να προκύψει εάν η αξιολόγηση βασιζόταν αποκλειστικά στα επίπεδα των αποθεμάτων φυσικού αερίου.

Τσάφος: Ερωτήματα για τις τιμές και πιθανές κερδοσκοπικές πιέσεις

Ο κ. Τσάφος έθεσε στο τραπέζι το ενδεχόμενο να ασκούνται κερδοσκοπικές πιέσεις στην αγορά φυσικού αερίου, επικαλούμενος ως χαρακτηριστικό παράδοξο τη διαμόρφωση των τιμών κατά τους θερινούς μήνες.

Όπως επισημάνθηκε, οι τιμές του φυσικού αερίου το καλοκαίρι εμφανίζονται υψηλότερες από τις τιμές που διαμορφώνονται για τον επόμενο χειμώνα, παρά το γεγονός ότι η ζήτηση αναμένεται κατά κανόνα αυξημένη κατά τη χειμερινή περίοδο.

Το ζήτημα τέθηκε προς διερεύνηση, με δεδομένο ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη δημιουργεί ερωτήματα ως προς τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διαμόρφωση των τιμών στην ευρωπαϊκή αγορά.

Στο μικροσκόπιο τα υδάτινα αποθέματα και η λειτουργία των πυρηνικών μονάδων

Παράλληλα, στη συνεδρίαση ζητήθηκε να υπάρχει συνεχής ενημέρωση για την εξέλιξη των συνθηκών στα υδάτινα αποθέματα, καθώς και για τις στάθμες των ποταμών που συνδέονται με τη λειτουργία πυρηνικών σταθμών.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε σε ποτάμια όπως ο Δούναβης, καθώς οι υδρολογικές συνθήκες μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία πυρηνικών μονάδων και, κατ’ επέκταση, τη συνολική εικόνα της ενεργειακής αγοράς.

Η παρακολούθηση των συγκεκριμένων δεδομένων κρίθηκε σημαντική για την καλύτερη αποτίμηση της κατάστασης και των πιθανών επιπτώσεων στην ευρωπαϊκή ενεργειακή επάρκεια.

Οι διαφορές στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν, τέλος, και οι αποκλίσεις που έχουν παρατηρηθεί στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ γειτονικών περιοχών.

Οι συμμετέχοντες εξέτασαν την ανάγκη να διερευνηθούν εκ νέου οι πιθανές αιτίες που οδηγούν στις συγκεκριμένες διαφοροποιήσεις, προκειμένου να υπάρχει πληρέστερη εικόνα για τους παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές στις επιμέρους αγορές.