ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σε ιστορικά υψηλά η τιμή του χαλκού, δια χειρός Τραμπ
Εμπορεύματα
08:56 - 09 Ιουλ 2025

Σε ιστορικά υψηλά η τιμή του χαλκού, δια χειρός Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ανοιχτά με δασμούς 50% στον χαλκό, οι τιμές του βιομηχανικού μετάλλου κατέγραψαν σημαντική άνοδο.

«Σήμερα ασχολούμαστε με την παραγωγή χαλκού », δήλωσε ο Τραμπ πριν από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, προσθέτοντας ότι πιστεύει ότι οι δασμοί θα είναι 50%.

Λίγες ώρες αργότερα τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χαλκού που διαπραγματεύονται στη Νέα Υόρκη εκτοξεύτηκαν κατά 13% στα 5,69 δολάρια ανά λίβρα, σηματοδοτώντας το υψηλότερο επίπεδο κλεισίματος όλων των εποχών και τη μεγαλύτερη άνοδο σε σχέση με τα ρεκόρ που εκτείνονται από το 1969, σύμφωνα με στοιχεία της FactSet.

Παράλληλα, οι μετοχές της αμερικανικής εταιρείας εξόρυξης χαλκού Freeport-McMoRan σημείωσαν άνοδο σχεδόν 3%.

«Η προσδοκία μας είναι η επίσημη επιβεβαίωση ενός ποσοστού 50% εντός εβδομάδων και η εφαρμογή του εντός 30 ημερών», ανέφεραν οι αναλυτές της Citi.

Η Χιλή είναι μακράν ο μεγαλύτερος προμηθευτής εξευγενισμένου χαλκού στις ΗΠΑ, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 70% των εισαγωγών σε δολάρια — ακολουθούμενη από τον Καναδά και το Περού, σύμφωνα με τελωνειακά στοιχεία που συγκέντρωσε το Trade Data Monitor.

Η Ροζάριο Ναβάρο, πρόεδρος του βιομηχανικού επιχειρηματικού λόμπι της Χιλής, προειδοποίησε ότι δασμοί ύψους έως και 50% θα μπορούσαν να προκαλέσουν «ουσιαστική επιδείνωση» των εμπορικών συνθηκών της χώρας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Wall Street: Μεικτά πρόσημα και μεταβλητότητα μετά τα αντικρουόμενα μηνύματα Τραμπ για τους δασμούς
Χρηματιστήρια

Wall Street: Μεικτά πρόσημα και μεταβλητότητα μετά τα αντικρουόμενα μηνύματα Τραμπ για τους δασμούς

Διπλωματική «εμπλοκή» στη Λιβύη: Υποβαθμίζει το γεγονός ο Μπρούνερ – Πρωτοφανές περιστατικό το χαρακτηρίζει ο Μαρινάκης
Ειδήσεις

Διπλωματική «εμπλοκή» στη Λιβύη: Υποβαθμίζει το γεγονός ο Μπρούνερ – Πρωτοφανές περιστατικό το χαρακτηρίζει ο Μαρινάκης

Κένυα - Αντικυβερνητικές διαδηλώσεις: Τουλάχιστον 31 νεκροί
Ειδήσεις

Κένυα - Αντικυβερνητικές διαδηλώσεις: Τουλάχιστον 31 νεκροί

Επιχείρηση Ασπίδες: Αναθεώρησε σε «κρίσιμη» την εκτίμηση κινδύνου για τα πλοία στην Ερυθρά θάλασσα
Ναυτιλία

Επιχείρηση Ασπίδες: Αναθεώρησε σε «κρίσιμη» την εκτίμηση κινδύνου για τα πλοία στην Ερυθρά θάλασσα

ΔΥΠΑ: Ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας - Χρηματοδότηση €14.800 για περιοχές εκτός Αττικής
Εργασιακά

ΔΥΠΑ: Ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας - Χρηματοδότηση €14.800 για περιοχές εκτός Αττικής

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Reuters: Πώς είναι η αμερικανική οικονομία μετά από 18 μήνες Τραμπ
Ειδήσεις

Reuters: Πώς είναι η αμερικανική οικονομία μετά από 18 μήνες Τραμπ

ΗΑΕ: Αλλαγές στον «χάρτη» τιμολόγησης του πετρελαίου μετά την αναταραχή στο Ορμούζ
Ειδήσεις

ΗΑΕ: Αλλαγές στον «χάρτη» τιμολόγησης του πετρελαίου μετά την αναταραχή στο Ορμούζ

Μικρή αύξηση στο πετρέλαιο - Προς μηνιαία άνοδο 21% το Brent
Εμπορεύματα

Μικρή αύξηση στο πετρέλαιο - Προς μηνιαία άνοδο 21% το Brent

Το σχέδιο των $20 δισ. της FIFA που απειλεί να διαλύσει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο
Ειδήσεις

Το σχέδιο των $20 δισ. της FIFA που απειλεί να διαλύσει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
01/08/2026 - 11:50

Τραγωδία στην Αθηνών - Λαμίας: Νεκρός οδηγός σε σύγκρουση δύο φορτηγών

Ειδήσεις
01/08/2026 - 11:30

Κίεβο: Τουλάχιστον εννέα νεκροί από ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους

Υγεία
01/08/2026 - 11:10

«Προλαμβάνω»: Συνεχίζεται η χρηματοδότηση του προγράμματος έως το 2030 με 75 εκατ. ευρώ το χρόνο

Ειδήσεις
01/08/2026 - 10:42

Μαίνεται η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό - Ύφεση σε Αίγιο και Ρέθυμνο

Ειδήσεις
01/08/2026 - 10:22

Κοινή παρέμβαση φορέων της Σκύρου: Ζητούν απαντήσεις για την εμπορική λειτουργία των υδροπλάνων

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
01/08/2026 - 10:03

Holcim: Ισχυρό εξάμηνο με ανάπτυξη, εξαγορές και «πράσινες» επενδύσεις – Αναβαθμίζει το guidance για το 2026

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
01/08/2026 - 09:15

Τι πλοία χτίζουν και πού ποντάρουν οι μεγαλύτεροι Έλληνες εφοπλιστές

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
01/08/2026 - 09:02

Η GEO Mobility Hellas συμπληρώνει έναν χρόνο παρουσίας στην Ελλάδα

Χρηματιστήρια
31/07/2026 - 23:34

Wall Street: Άνοδος με «όχημα» τις Big Tech – Στο +15% η Amazon

Ειδήσεις
31/07/2026 - 23:31

Reuters: Πώς είναι η αμερικανική οικονομία μετά από 18 μήνες Τραμπ

Ειδήσεις
31/07/2026 - 23:19

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό, απειλούνται σπίτια – Μέτωπα σε Κάρυστο και Αίγιο

Πολιτική
31/07/2026 - 22:55

ΠΑΣΟΚ: Απάντηση στην πρόταση της ΕΛΑΣ για τα «υπερχρεωμένα» κόμματα – Ο Τσίπρας ως «Αντίνοος»

Υγεία
31/07/2026 - 22:38

Ύπνος και εγκέφαλος: Πώς οι φάσεις NREM και REM μας κρατούν υγιείς

Ειδήσεις
31/07/2026 - 22:19

Μυστήριο στην Ελβετία: Άγνωστη ζωονόσος πλήττει αγελάδες γαλακτοπαραγωγής

Ειδήσεις
31/07/2026 - 21:51

Ιταλία: Αναστέλλει τη Σένγκεν με την Ισπανία – Στους 57 οι νεκροί στη Θέουτα

Ανακοινώσεις
31/07/2026 - 21:15

Dimand: Δύο deals €158,3 εκατ. με τη ΔΕΔΔΗΕ για ακίνητα σε Ελαιώνα και Περιστέρι

Υγεία
31/07/2026 - 21:15

Ταυρίνη, Βιταμίνη D & Σίδηρος: Η αλήθεια για το μητρικό γάλα και την ανάπτυξη του εγκεφάλου

Πολιτική
31/07/2026 - 20:50

Βουλή: Εγκρίθηκε η αύξηση της πραγματικής έκτισης ποινής των ισοβίων στα 30 έτη

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
31/07/2026 - 20:17

ΔΕΗ: Επεκτείνεται στην αγορά της Πολωνίας αποκτώντας χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ 277,3 MW

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
31/07/2026 - 19:56

Τράπεζες: Τα «κλειδιά» των αποτελεσμάτων του β’ τριμήνου – Ψηλότερα ο πήχης για το 2026

Ειδήσεις
31/07/2026 - 19:35

ΗΑΕ: Αλλαγές στον «χάρτη» τιμολόγησης του πετρελαίου μετά την αναταραχή στο Ορμούζ

Ειδήσεις
31/07/2026 - 19:15

Ισραήλ: «Απαράδεκτη» η συμφωνία αφοπλισμού της Χαμάς, κατά τον ακροδεξιό Μπεν Γκβίρ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
31/07/2026 - 18:53

Η Ford προωθεί την αλλαγή επιβραβεύοντας τα «ηλεκτρικά χιλιόμετρα»

Ειδήσεις
31/07/2026 - 18:47

ΗΠΑ: Ανακάμπτει η καταναλωτική εμπιστοσύνη, αλλά οι πληθωριστικές πιέσεις επιμένουν

Πολιτική
31/07/2026 - 18:33

Γεωργιάδης: Με εθνικούς πόρους συνεχίζεται το πρόγραμμα πρόληψης «Σπύρος Δοξιάδης»

Ειδήσεις
31/07/2026 - 18:11

Μόνιμο πρόγραμμα εθνικής εμβέλειας ο «Προσωπικός Βοηθός» με ετήσια χρηματοδότηση €53 εκατ.

Σχόλια Αγοράς
31/07/2026 - 17:48

Κράτησε τα υψηλά 17ετίας το Χρηματιστήριο – Μηνιαία κέρδη 4,5%, άνοδος 21% στο επτάμηνο

Ειδήσεις
31/07/2026 - 17:39

Ρέθυμνο: Στον εισαγγελέα το στέλεχος του ΔΕΔΔΗΕ που συνελήφθη για την πυρκαγιά – Τι δείχνει η έρευνα

Ειδήσεις
31/07/2026 - 17:21

Στις φλόγες η περιφερειακή Αιγάλεω: Αγωνιώδεις εκκενώσεις στο Χαϊδάρι και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Οικονομία
31/07/2026 - 17:11

ΑΑΔΕ: Ναρκωτικά, λεφτά μέχρι και… παπαγάλους βρήκαν οι ελεγκτές στα τελωνεία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ