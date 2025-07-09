Σε ιστορικά υψηλά η τιμή του χαλκού, δια χειρός Τραμπ

Καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ανοιχτά με δασμούς 50% στον χαλκό, οι τιμές του βιομηχανικού μετάλλου κατέγραψαν σημαντική άνοδο.

«Σήμερα ασχολούμαστε με την παραγωγή χαλκού », δήλωσε ο Τραμπ πριν από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, προσθέτοντας ότι πιστεύει ότι οι δασμοί θα είναι 50%.

Λίγες ώρες αργότερα τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χαλκού που διαπραγματεύονται στη Νέα Υόρκη εκτοξεύτηκαν κατά 13% στα 5,69 δολάρια ανά λίβρα, σηματοδοτώντας το υψηλότερο επίπεδο κλεισίματος όλων των εποχών και τη μεγαλύτερη άνοδο σε σχέση με τα ρεκόρ που εκτείνονται από το 1969, σύμφωνα με στοιχεία της FactSet.

Παράλληλα, οι μετοχές της αμερικανικής εταιρείας εξόρυξης χαλκού Freeport-McMoRan σημείωσαν άνοδο σχεδόν 3%.

«Η προσδοκία μας είναι η επίσημη επιβεβαίωση ενός ποσοστού 50% εντός εβδομάδων και η εφαρμογή του εντός 30 ημερών», ανέφεραν οι αναλυτές της Citi.

Η Χιλή είναι μακράν ο μεγαλύτερος προμηθευτής εξευγενισμένου χαλκού στις ΗΠΑ, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 70% των εισαγωγών σε δολάρια — ακολουθούμενη από τον Καναδά και το Περού, σύμφωνα με τελωνειακά στοιχεία που συγκέντρωσε το Trade Data Monitor.

Η Ροζάριο Ναβάρο, πρόεδρος του βιομηχανικού επιχειρηματικού λόμπι της Χιλής, προειδοποίησε ότι δασμοί ύψους έως και 50% θα μπορούσαν να προκαλέσουν «ουσιαστική επιδείνωση» των εμπορικών συνθηκών της χώρας.