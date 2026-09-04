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Πετρέλαιο: Σε τροχιά για τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο από τον Ιούλιο
Εμπορεύματα
12:54 - 04 Σεπ 2026

Πετρέλαιο: Σε τροχιά για τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο από τον Ιούλιο

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν την Παρασκευή (4/9), αλλά παραμένουν σε τροχιά εβδομαδιαίας ανόδου, καθώς η κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενισχύει τις ανησυχίες για τους κινδύνους που απειλούν την προσφορά πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent αποδυναμώνονται κατά 0,28%, στα 95,28 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια για το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) χάνει 0,45%, στα 90,88 δολάρια.

Ωστόσο, το Brent καταγράφει εβδομαδιαία άνοδο 6,5%, τη μεγαλύτερη από την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 17 Αυγούστου, ενώ το WTI ενισχυόταν κατά 8,8%, σημειώνοντας την ισχυρότερη εβδομαδιαία επίδοσή του από τις 13 Ιουλίου.

Στα αξιόλογα της ημέρας, οι αμερικανικές επιθέσεις αυτή την εβδομάδα, οι οποίες προκάλεσαν τον θάνατο και τον τραυματισμό δεκάδων ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και Ιρανοί πολίτες, σηματοδότησαν τις σφοδρότερες συγκρούσεις μεταξύ των δύο χωρών από τον Ιούλιο. Ο πόλεμος διανύει πλέον τον έβδομο μήνα του, έχοντας ξεκινήσει στα τέλη Φεβρουαρίου με αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Κατς επανέλαβε τις προειδοποιήσεις ότι το Ισραήλ θα «παραλύσει» τις στρατιωτικές και πολιτικές υποδομές του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών εγκαταστάσεων.

Μια αμερικανική εκστρατεία με στόχο να στραγγαλίσει την ιρανική οικονομία, μέσω του αποκλεισμού των εξαγωγών πετρελαίου της χώρας και της παρεμπόδισης της παράκαμψης των κυρώσεων, καθίσταται ολοένα και δυσκολότερο να αντιμετωπιστεί, δήλωσαν τρεις ανώτατες ιρανικές πηγές.

«Ο συνδυασμός της αναζωπύρωσης των εχθροπραξιών ΗΠΑ-Ιράν και της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας γύρω από τα Στενά του Ορμούζ ήταν αρκετός για να επανατιμολογηθεί προς τα πάνω ο γεωπολιτικός κίνδυνος, ακόμη και ενώ οι πραγματικές ροές των δεξαμενόπλοιων δεν έχουν καταρρεύσει», δήλωσε ο Tim Waterer, επικεφαλής αναλυτής αγορών στην KCM Trade.

Τέσσερα εμπορικά πλοία που μεταφέρουν εμπορεύματα διέσχισαν την Πέμπτη τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, έναντι εννέα την προηγούμενη ημέρα και πολύ κάτω από τον μέσο όρο των περίπου 15 διελεύσεων ημερησίως κατά τις τελευταίες 10 ημέρες, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία για τη ναυσιπλοΐα.

Το Ιράκ αύξησε τις εξαγωγές πετρελαίου του τον Αύγουστο σε περίπου 2,34 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, από περίπου 1,35 εκατ. βαρέλια ημερησίως τον Ιούλιο, δήλωσαν την Τετάρτη δύο Ιρακινοί αξιωματούχοι στον ενεργειακό τομέα.

Οι αναλυτές έγιναν πιο αισιόδοξοι για την πορεία των τιμών, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για τα Στενά του Ορμούζ, έναν κομβικής σημασίας θαλάσσιο διάδρομο από τον οποίο, πριν ξεσπάσει η σύγκρουση στα τέλη Φεβρουαρίου, περνούσε περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Η Citi αύξησε την πρόβλεψή της για τη μέση τιμή του αργού Brent κατά το τρίτο τρίμηνο στα 86 δολάρια το βαρέλι, από 80 δολάρια, εκτιμώντας ότι η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ καθυστερεί περισσότερο από ό,τι αναμενόταν αρχικά.

Οι αναλυτές της ANZ αύξησαν επίσης την Παρασκευή την πρόβλεψή τους για το Brent στα 95 δολάρια το βαρέλι βραχυπρόθεσμα, προειδοποιώντας για περαιτέρω ανοδικές πιέσεις εάν η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή κλιμακωθεί.

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Σε άλλες εξελίξεις, οι φόβοι για διαταραχές στην προσφορά, εξαιτίας της αναζωπύρωσης των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς και των ουκρανικών επιθέσεων σε ρωσικά διυλιστήρια, ώθησαν τις μέσες τιμές του ντίζελ στις ΗΠΑ σε επίπεδα-ρεκόρ.

Την ίδια στιγμή, τα ολλανδικά συμβόλαια φυσικού αερίου κινούνται ελφρώς πτωτικά μετά τα υψηλά τριετίας που σημείωσαν την Τετάρτη, με απώλειες 0,59% στα 71,385 ανά μεγαβατώρα.

Παράλληλα, ο χρυσός υπ4οχωρεί κατά 0,5% στα 4.515,3 δολάρια η ουγγιά, το ασήμι σημειώνει ζημιές της τάξης του 0,53% στα 67,336 δολάρια και ο χαλκός υποχωρεί κατά 0,2% στα 6,6 δολάρια.

Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο εμφανίζεται με κέρδη 0,05% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στα 1,162 δολάρια ανά ευρώ, ενώ με ήπια κέρδη εμφανίζεται και έναντι της βρετανικής λίρας, ενισχυμένο κατά 0,01% στα 1,3527 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα εμφανίζει ήπια κέρδη 0,05% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,85 λίρα προς ευρώ.

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