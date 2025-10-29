Το πετρέλαιο σταθεροποιείται καθώς πλησιάζει η συνάντηση ΗΠΑ - Κίνας

Οι τιμές του πετρελαίου σταθεροποιήθηκαν την Τετάρτη 29/10, καθώς οι επενδυτές «βλέπουν» με αισιοδοξία μια συνάντηση μεταξύ των ηγετών των κορυφαίων καταναλωτών παγκοσμίως, ΗΠΑ και Κίνας, καθώς και την αναμενόμενη αύξηση των ποσοστώσεων παραγωγής στην επόμενη σύνοδο του OPEC+.

Στο πλαίσιο αυτό το μεσημέρι της Τετάρτης, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent αυξάνονται κατά 0,44%, στα 64,11 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια WTI στις ΗΠΑ κερδίζουν 0,48%, στα 60,44 δολάρια.

Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι ο Πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την Πέμπτη στην πόλη Πουσάν της Νότιας Κορέας. Όπως αναφέρεται, η συνάντηση θα «δώσει νέα ώθηση στην ανάπτυξη των σχέσεων ΗΠΑ-Κίνας», προσθέτοντας ότι το Πεκίνο είναι έτοιμο να συνεργαστεί για «θετικά αποτελέσματα».

Η Κίνα δήλωσε επίσης ότι είναι ανοιχτή στη συνέχιση της συνεργασίας με τις ΗΠΑ για την φεντανύλη, μετά από δηλώσεις Τραμπ ότι αναμένει μείωση των δασμών στα κινεζικά προϊόντα σε αντάλλαγμα για τη δέσμευση του Πεκίνου να περιορίσει τις εξαγωγές χημικών προδρόμων.

Επιπλέον, τις τιμές στήριξε η αναμενόμενη μείωση των αμερικανικών αποθεμάτων πετρελαίου και καυσίμων την προηγούμενη εβδομάδα.

Τα αποθέματα αργού μειώθηκαν κατά 4,02 εκατομμύρια βαρέλια για την εβδομάδα που έληξε στις 24 Οκτωβρίου, σύμφωνα με πηγές της αγοράς που επικαλούνται στοιχεία του American Petroleum Institute (API) την Τρίτη. Τα αποθέματα βενζίνης μειώθηκαν κατά 6,35 εκατομμύρια βαρέλια, ενώ τα αποθέματα αποσταγμάτων κατά 4,36 εκατομμύρια βαρέλια σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα.

«Η έκθεση του API που δείχνει μεγάλες μειώσεις στα αποθέματα αργού και προϊόντων διύλισης την προηγούμενη εβδομάδα στις ΗΠΑ δίνει κάποια μετριοπαθή στήριξη στις τιμές», δήλωσε ο αναλυτής της UBS, Τζιοβάνι Σταούνοβο.

Τα συμβόλαια Brent και WTI κατέγραψαν την προηγούμενη εβδομάδα τα μεγαλύτερα εβδομαδιαία κέρδη τους από τον Ιούνιο, μετά την επιβολή από τον Πρόεδρο Τραμπ κυρώσεων στη Ρωσία για την Ουκρανία, στοχεύοντας τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες Lukoil και Rosneft.

Ωστόσο, οι αμφιβολίες ότι οι κυρώσεις θα αντισταθμίσουν την υπερπροσφορά και οι συζητήσεις για αύξηση της παραγωγής από τον OPEC+ πίεσαν τις τιμές, με τα δύο βαρέλια να χάνουν 1,9%, ή περισσότερα από 1 δολάριο, στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Ο OPEC+, η μεγαλύτερη ομάδα παραγωγών πετρελαίου στον κόσμο, φαίνεται να κλίνει προς μέτρια αύξηση παραγωγής τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που γνωρίζουν τις συζητήσεις, με δύο πηγές να αναφέρουν επιπλέον 137.000 βαρέλια ανά ημέρα.

Την Τρίτη, ο CEO της σαουδαραβικής κρατικής εταιρείας Aramco δήλωσε ότι η ζήτηση για πετρέλαιο ήταν ισχυρή ακόμη και πριν από τις κυρώσεις στις ρωσικές εταιρείες πετρελαίου και ότι η ζήτηση από την Κίνα παραμένει υγιής.

Μικρή αύξηση στο φυσικό αέριο - Ανακτά τις απώλειες ο χρυσός

Την ίδια στιγμή, το φυσικό αέριο ενισχύεται, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να κερδίζουν 0,543% αγγίζοντας τα 31,665 δολάρια η μεγαβατώρα.

Ο χρυσός, ανακτά τις χθεσινές του απώλειες, κερδίζοντας 1,13% στα 4.028,19 δολάρια δολάρια η ουγγιά, το ασήμι διατηρεί το θετικό πρόσημο, ανεβαίνοντας (1,81%) στα 48,185 δολάρια η ουγγιά. Όσο για τον χαλκό, κερδίζει κατά 0,68% στα 5,2065 δολάρια η ουγγιά. Ο χαλκός σημειώνει ιστορικά ρεκόρ στις διεθνείς αγορές, καθώς η αισιοδοξία για μια επικείμενη εμπορική συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας και ταυτόχρονα οι αναταράξεις στην παγκόσμια προσφορά ωθούν τις τιμές του μετάλλου σε νέα ύψη.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο κερδίζει 0,09% σε σχέση με το ευρώ με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στο 1,1641 δολάριο/ευρώ. Το δολάριο ενισχύεται και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,37% με την ισοτιμία να διαμορφώνεται σε 1,3223 δολάριο/στερλίνα. Η λίρα Αγγλίας καταγράφει απώλειες 0,27% έναντι του ευρώ και έτσι η ισοτιμία είναι 0,8805 στερλίνα/ευρώ.