Wall Street: Νέο ενδοσυνεδριακό υψηλό για τον S&P 500 - «Έσπασε» το φράγμα των 7800 μονάδων

Στη Wall Street, ο δείκτης S&P 500 κατέγραψε την Πέμπτη (13/8) νέο ιστορικό ενδοσυνεδριακό υψηλό, καθώς οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν και οι επενδυτές αξιολόγησαν τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό.

Πιο αναλυτικά λοιπόν, ο ευρύτερος δείκτης της αμερικανικής αγοράς ενισχύθηκε κατά 0,66%, ξεπερνώντας για πρώτη φορά στην ιστορία τις 7.800 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq σημείωσε άνοδο 0,81% στις 26,803.03 μονάδες, ενισχυμένος από τα κέρδη των Meta Platforms, Micron Technology και Netflix.

Την ίδια ώρα, ο βιομηχανικός Dow Jones κινήθηκε οριακά υψηλότερα, με άνοδο 0,13% στις 53,840.14 μονάδες.

Παράλληλα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent υποχώρησαν 2,35%, κλείνοντας στα 86,93 δολάρια το βαρέλι. Αντίστοιχα, τα futures του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) σημείωσαν πτώση 2,50% στα 81,19 δολάρια το βαρέλι.

Στα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός κατέγραψε πτώση 1,42% στα 4,404.12 δολάρια η ουγγιά.

Να σημειωθεί ότι οι κινήσεις αυτές καταγράφηκαν καθώς οι επενδυτές αξιολογούσαν τη μείωση της ζήτησης για πετρέλαιο, ενώ συνεχίζεται ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό

Η Wall Street είχε την Πέμπτη μια ακόμη εικόνα για την πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ, καθώς ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) για τον Ιούλιο - ο οποίος αποτυπώνει το κόστος που καταβάλλουν οι χονδρέμποροι για πρώτες ύλες και αγαθά - παρέμεινε αμετάβλητος.

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Dow Jones ανέμεναν αύξηση του δείκτη κατά 0,2% σε μηνιαία βάση. Εξαιρουμένων των ευμετάβλητων τιμών των τροφίμων και της ενέργειας, ο δομικός PPI αυξήθηκε κατά 0,2%, ελαφρώς χαμηλότερα από την άνοδο 0,3% που ανέμεναν οι οικονομολόγοι.

Τα στοιχεία για τον PPI ήταν ηπιότερα από τις προβλέψεις και δημοσιοποιήθηκαν μία ημέρα μετά τα στοιχεία για τον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI).

Ο CPI του Ιουλίου αυξήθηκε κατά 0,1% σε μηνιαία βάση, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Τα συγκρατημένα στοιχεία έδωσαν ώθηση στον S&P 500, ο οποίος έκλεισε υψηλότερα για πρώτη φορά έπειτα από τρεις συνεδριάσεις.

Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό οδήγησαν επίσης τους επενδυτές να περιορίσουν τις προσδοκίες τους για αύξηση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο.

«Η εικόνα του πληθωρισμού αυτή τη στιγμή δεν είναι αρκετή για να εκτροχιάσει αυτό που εξακολουθεί ουσιαστικά να είναι μια αγορά που καθοδηγείται από τα εταιρικά κέρδη», δήλωσε ο Bill Merz, επικεφαλής έρευνας κεφαλαιαγορών στην U.S. Bank Asset Management.

«Μένει να φανεί πώς θα ερμηνεύσει η Fed υπό τον νέο πρόεδρό της, Κέβιν Γουόρς, αυτά τα στοιχεία και τι θα κάνει - εάν κάνει κάτι - ως αποτέλεσμα. Αυτό παραμένει ένας παράγοντας αβεβαιότητας που οι αγορές προσπαθούν να αξιολογήσουν», πρόσθεσε. «Ωστόσο, προς το παρόν, η οριακή αποκλιμάκωση των στοιχείων για τον CPI και τον PPI είναι μια θετική εξέλιξη».

Απώλειες για Cisco, Cerebras και Coherent

Στο μέτωπο των μετοχών τώρα, η Cisco Systems ήταν μία από τις μετοχές με τις χειρότερες επιδόσεις της ημέρας, υποχωρώντας κατά 9%, καθώς τα τελευταία τριμηνιαία αποτελέσματα της εταιρείας δεν εντυπωσίασαν τους επενδυτές.

Πτωτικά κινήθηκαν επίσης οι Cerebras και Coherent μετά τις ανακοινώσεις των οικονομικών τους αποτελεσμάτων. Η πρώτη κατέγραψε βουτιά 13%, ενώ η δεύτερη υποχώρησε κατά 8%.