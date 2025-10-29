Χαλκός: «Εκτόξευση» σε ιστορικά υψηλά ενόψει συμφωνίας ΗΠΑ - Κίνας και προβλημάτων στην παγκόσμια προσφορά

Ο χαλκός σημείωσε ιστορικό ρεκόρ στις διεθνείς αγορές, καθώς η αισιοδοξία για μια επικείμενη εμπορική συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας και ταυτόχρονα οι αναταράξεις στην παγκόσμια προσφορά ωθούν τις τιμές του μετάλλου σε νέα ύψη.

Τα τρίμηνα συμβόλαια στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου (LME) αυξήθηκαν στα 11.146 δολάρια ανά τόνο, ξεπερνώντας το προηγούμενο υψηλό του 2024 και σηματοδοτώντας μια άνοδο άνω του 25% από την αρχή του έτους.

Ο χαλκός, που θεωρείται θερμόμετρο της παγκόσμιας οικονομίας, χρησιμοποιείται εκτενώς σε σωληνώσεις, καλώδια, μπαταρίες και ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Η ανάκαμψη του αποδίδεται τόσο στην αναζωπύρωση της βιομηχανικής ζήτησης, όσο και στις προσδοκίες για σταθεροποίηση του διεθνούς εμπορίου μετά από χρόνια έντασης μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου.

Προβλήματα στα ορυχεία πυροδοτούν νέα άνοδο

Η άνοδος των τιμών ενισχύεται από τις διαταραχές στην παραγωγή, με την αγορά να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο τεράστιο ορυχείο Grasberg της Freeport-McMoRan στην Ινδονησία, το δεύτερο μεγαλύτερο ορυχείο χαλκού στον κόσμο, το οποίο παραμένει κλειστό λόγω κατολίσθησης.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι η λειτουργία του ορυχείου έχει «ανασταλεί επ’ αόριστον», ενώ ενημέρωση προς τους επενδυτές αναμένεται μέσα στον επόμενο μήνα. Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει ανησυχία για ελλείψεις στην προσφορά, σε μια περίοδο όπου η ζήτηση από τη βιομηχανία παραμένει ισχυρή.

Ελπίδες για αποκλιμάκωση ΗΠΑ - Κίνας

Στην Ασία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ την Πέμπτη, στο περιθώριο της συνόδου του APEC στη Νότια Κορέα, με στόχο μια συνολική συμφωνία αποκλιμάκωσης των εμπορικών εντάσεων.

Πριν τη συνάντηση, ο Τραμπ δήλωσε ότι «οι συζητήσεις προχωρούν πολύ θετικά» και ότι υπάρχει ισχυρή πιθανότητα επίτευξης εμπορικής συμφωνίας, γεγονός που ενίσχυσε την επενδυτική αισιοδοξία στις αγορές μετάλλων.

Παρά τις προκλήσεις, οι αναλυτές εκτιμούν ότι η μακροπρόθεσμη τάση παραμένει ανοδική, καθώς η πράσινη μετάβαση και η ραγδαία ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης θα συνεχίσουν να αυξάνουν τη ζήτηση για το μέταλλο τα επόμενα χρόνια.