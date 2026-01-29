Πετρέλαιο: Το Brent ξεπερνά τα $70 λόγω ανησυχιών για επίθεση στο Ιράν - «Ασταμάτητα» τα μέταλλα

Οι τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού Brent εμφανίζονται αυξημένες την Πέμπτη 29/1, φτάνοντας σε υψηλό τεσσάρων μηνών, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για τον πιθανό αντίκτυπο μιας ενδεχόμενης στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ στο Ιράν, τον τέταρτο μεγαλύτερο παραγωγό του OPEC, με παραγωγή 3,2 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως.

«Η άμεση ανησυχία της αγοράς … αφορά τις παρενέργειες αν το Ιράν επιτεθεί στους γείτονές του ή, ακόμα πιο ανησυχητικά, κλείσει το Στενό του Χορμούζ για τα 20 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως που διέρχονται από αυτό», δήλωσε ο αναλυτής της PVM, Τζον Έβανς.

Στο πλαίσιο αυτό, τα συμβόλαια Brent αυξάνονται κατά 2,43%, φτάνοντας τα 69,71 δολάρια το βαρέλι, ενώ νωρίτερα, στο ενδοσυνεδριακό υψηλό τους, οι τιμές του Brent έφτασαν τα 70,35 δολάρια το βαρέλι, το υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) σημειώνει άνοδο 2,67%, στα 64,90 δολάρια το βαρέλι. Τα συμβόλαια WTI ξεπέρασαν τα 65 δολάρια την Πέμπτη, επίσης φτάνοντας σε υψηλό τεσσάρων μηνών.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει αυξήσει την πίεση προς την Τεχεράνη για την παύση του πυρηνικού της προγράμματος, με απειλές στρατιωτικών χτυπημάτων και την αποστολή αμερικανικής ναυτικής ομάδας στην περιοχή.

Ο Τραμπ εξετάζει επιλογές που περιλαμβάνουν στοχευμένα πλήγματα κατά των δυνάμεων ασφαλείας και ηγετών, με στόχο να εμπνεύσει τους διαδηλωτές και πιθανόν να ανατρέψει τους κυβερνώντες του Ιράν, όπως μετέδωσε το Reuters επικαλούμενο αμερικανούς αξιωματούχους με γνώση των συζητήσεων.

Ορισμένοι αναλυτές προβλέπουν υψηλότερες τιμές λόγω των ανησυχιών για το Ιράν.

«Η πιθανότητα να δεχθεί το Ιράν επίθεση έχει αυξήσει το γεωπολιτικό premium των τιμών πετρελαίου κατά πιθανώς 3 έως 4 δολάρια το βαρέλι», ανέφεραν οι αναλυτές της Citi σε σημείωμά τους την Τετάρτη.

Πρόσθεσαν ότι περαιτέρω γεωπολιτική κλιμάκωση θα μπορούσε να οδηγήσει τις τιμές του Brent έως τα 72 δολάρια το βαρέλι τους επόμενους τρεις μήνες.

Στο μεταξύ, το τεράστιο πεδίο πετρελαίου Tengiz στο Καζακστάν επαναλειτουργεί σταδιακά μετά από πυρκαγιές σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που είχαν μειώσει την παραγωγή την προηγούμενη εβδομάδα, με στόχο την πλήρη επαναφορά σε μια εβδομάδα.

Στις ΗΠΑ, τον μεγαλύτερο παραγωγό πετρελαίου και εξαγωγέα υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο, οι παραγωγοί επαναφέρουν σε λειτουργία τα πηγάδια που επηρεάστηκαν από την κακοκαιρία Winter Storm Fern το περασμένο Σαββατοκύριακο.

«Ο κύριος παράγοντας των τιμών πετρελαίου παραμένει το γεωπολιτικό premium γύρω από το Ιράν και τη Μέση Ανατολή, αν και οι απρόβλεπτες διακοπές στο Καζακστάν και τις ΗΠΑ (λόγω της κακοκαιρίας Winter Storm Fern) είχαν επίσης προσωρινό αντίκτυπο», δήλωσε ο Σουβρό Σάρκαρ, επικεφαλής της ενεργειακής ομάδας της DBS Bank, σε email.

Δεν σταματάει τίποτα τα μέταλλα – Μεγάλο ράλι ανόδου

Παρά τη μείωση των αποθεμάτων φυσικού αερίου στην Ευρώπη ενόψει της χειμερινής περιόδου, οι τιμές παραμένουν σταθερές, χωρίς να αντικατοπτρίζουν τον κίνδυνο έλλειψης ή την επείγουσα ανάγκη για περαιτέρω προμήθειες. Οι αναλυτές σημειώνουν ότι η αγορά συνεχίζει να βασίζεται σε μακροπρόθεσμες στρατηγικές προμήθειας και σε προσωρινές εφεδρείες, παρά τη συρρίκνωση των αποθεμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, το μεσημέρι της Πέμπτης το φυσικό αέριο σημειώνει οριακή άνοδο με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να εμφανίζονται ενισχυμένα κατά 0,615% και την τιμή της μεγαβατώρα στα 39,100 δολάρια.

Ο χρυσός συνεχίζει μια εντυπωσιακή και αδιάκοπη ανοδική πορεία, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό και ξεπερνώντας για πρώτη φορά το επίπεδο των 5.500 δολαρίων ανά ουγγιά. Το μεσημέρι της Πέμπτης κινείται στα 5.557,80 δολάρια η ουγγιά σημειώνοντας άνοδο 4,07%. Το ράλι συνεχίζεται και στα υπόλοιπα μέταλλα με το ασήμι να σημειώνει άνοδο 4,12% στα 118,243 δολάρια η ουγγιά, ενώ και ο χαλκός με άνοδο 6,26% κινείται στα 6,2973 δολάρια η ουγγιά.

Κλείνοντας, στο πεδίο των ισοτιμιών, το δολάριο ενισχύεται ελαφρώς 0,04% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1949 δολάρια ανά ευρώ. Παράλληλα, το δολάριο ενισχύεται ελαφρώς και έναντι της λίρας κατά 0,09% με την ισοτιμία στα 1,3794 δολάρια ανά λίρα. Τέλος, η λίρα χάνει έναντι του ευρώ κατά 0,05% με την ισοτιμία στη 0,8662 βρετανική λίρα ανά ευρώ.