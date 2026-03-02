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Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή πυροδότησε αύξηση 7% των τιμών του πετρελαίου
Εμπορεύματα
01:12 - 02 Μαρ 2026

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή πυροδότησε αύξηση 7% των τιμών του πετρελαίου

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο την Κυριακή, μετά την ανταλλαγή θανατηφόρων χτυπημάτων μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ και Ιράν σε όλη τη Μέση Ανατολή, αφήνοντας τη Wall Street να προετοιμάζεται για τις οικονομικές επιπτώσεις αυτού που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε έναν παρατεταμένο περιφερειακό πόλεμο.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου των ΗΠΑ αυξήθηκαν περισσότερο από 7%, στα 72,19 δολάρια το βαρέλι.

Οι φόβοι ότι ένας περιφερειακός πόλεμος θα μπορούσε να διαταράξει τη ροή αργού πετρελαίου μέσω του Περσικού Κόλπου, καθώς και της Ερυθράς Θάλασσας, έχουν συμβάλει στην αύξηση των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου Brent κατά 19% μέχρι στιγμής φέτος. Ορισμένοι αναλυτές δήλωσαν ότι η τρέχουσα τιμολόγηση αντανακλά τις προσδοκίες για μια σύγκρουση περιορισμένη τόσο σε έκταση όσο και σε διάρκεια, η οποία θα πρέπει να αποτρέψει το χειρότερο από ένα πετρελαϊκό σοκ.

Ωστόσο, ορισμένοι δήλωσαν ότι η επιδεινούμενη κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να στείλει τις τιμές του αργού πετρελαίου πίσω πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ένα επίπεδο που είχε φτάσει τελευταία φορά το 2022 μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

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